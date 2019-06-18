استاد الإسماعيلية يتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

استاد الإسماعيلية

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقه حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ومحمد شيحة عضو اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كان 2019"، بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، وأثنى وزير الرياضة على كل الاستعدادات والتجهيزات التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% وفقا للتوقيتات المحددة، وشدد صبحي على ضرورة التنظيم الجيد أثناء فعاليات البطولة لكل المباريات، مؤكدا ثقته الكاملة في مجموعة العمل القائمة على المجموعة السادسة.

ووجه أشرف صبحي الشكر والتقدير لمحافظ الإسماعيلية، على مجهوداته الكبيرة في توفير كل الاحتياجات وتذليل أي عقبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة الإسماعيلية. وفي نفس السياق، قام وزير الشباب والرياضة بزيارة للفنادق التي سوف تستقبل منتخبات المجموعة السادسة، حيث أعرب عن سعادته باستعدادات الفنادق لاستقبال