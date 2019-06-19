الأمم المتحدة تتوقع عدد سكان العالم عام 2100

تصدر الأمم المتحدة توقعاتها كل سنتين بمعدلات الخصوبة والتغيرات السكانية في جميع أنحاء العالم، وتقدّر أن إجمالي عدد السكان سوف يرتفع إلى 10.9 مليار شخص بحلول عام 2100

تحرير:مي فؤاد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

التعداد السكاني

منذ آلاف السنين كان النمو السكاني يسير ببطء إلى حد ما، ولكن في القرون الأخيرة صعد النمو السكاني بشكل كبير، إذ إن الزيادة في عدد سكان العالم كانت أكبر بثلاث مرات مما كانت عليه في تاريخ البشرية بأكمله، وحدث ذلك بين عامي 1900م و2000م، إذ ازداد عدد سكان العالم من 1.5 مليار نسمة إلى 6.1 مليار نسمة في 100 عام فقط. ويرجع النمو السكاني إلى تحسّن وتطور الرعاية الصحية، وذلك في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الذي ظهر في القرن العشرين، والزيادة الكبيرة في معدل الهجرة من منطقة إلى أخرى.

ربما يرتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة مليارات شخص قبل نهاية هذا القرن، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة. تصدر شعبة السكان بالأمم المتحدة توقعاتها كل سنتين بمعدلات الخصوبة والتغيرات السكانية في جميع أنحاء العالم، وتقدّر أن إجمالي عدد السكان سوف يرتفع إلى 10.9 مليار شخص بحلول عام 2100. يبلغ عدد سكان