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الأمم المتحدة تتوقع عدد سكان العالم عام 2100

تصدر الأمم المتحدة توقعاتها كل سنتين بمعدلات الخصوبة والتغيرات السكانية في جميع أنحاء العالم، وتقدّر أن إجمالي عدد السكان سوف يرتفع إلى 10.9 مليار شخص بحلول عام 2100
تحرير:مي فؤاد ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
التعداد السكاني
التعداد السكاني
منذ آلاف السنين كان النمو السكاني يسير ببطء إلى حد ما، ولكن في القرون الأخيرة صعد النمو السكاني بشكل كبير، إذ إن الزيادة في عدد سكان العالم كانت أكبر بثلاث مرات مما كانت عليه في تاريخ البشرية بأكمله، وحدث ذلك بين عامي 1900م و2000م، إذ ازداد عدد سكان العالم من 1.5 مليار نسمة إلى 6.1 مليار نسمة في 100 عام فقط. ويرجع النمو السكاني إلى تحسّن وتطور الرعاية الصحية، وذلك في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الذي ظهر في القرن العشرين، والزيادة الكبيرة في معدل الهجرة من منطقة إلى أخرى.
ربما يرتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة مليارات شخص قبل نهاية هذا القرن، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة. تصدر شعبة السكان بالأمم المتحدة توقعاتها كل سنتين بمعدلات الخصوبة والتغيرات السكانية في جميع أنحاء العالم، وتقدّر أن إجمالي عدد السكان سوف يرتفع إلى 10.9 مليار شخص بحلول عام 2100. يبلغ عدد سكان
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تمثال الحرية

في مثل هذا اليوم..وصل تمثال الحرية إلى ميناء نيويورك

في مثل هذا اليوم 19 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات،وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1885: وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك. وفي عام 1862: الكونجرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1965: انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.
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البابونج يعالج الشعر من الفروة.. فوائد الزيوت

تنفق النساء مبالغ طائلة على علاجات الشعر للحصول على شعر لامع وصحي. ومع ذلك، قد لا يجدن النتائج المطلوبة، لكن هناك بعض الزيوت الطبيعية التي تساعد على الحصول على شعر جميل، ناعم ولامع. لعدة سنوات، استخدم الناس الزيوت لأغراض طبية وتجميلية مختلفة. الآن، يمكنك العثور عليها في معظم الشامبوهات والعلاجات ومنتجات العناية بالشعر الأخرى، يمكنك أيضًا استخدامها لصنع علاجات العناية بالشعر الخاصة بك. أصبح استخدام الزيوت في العناية بالشعر اتجاهًا سائدًا، بدءًا من المنتجات المليئة بالزيوت الأساسية إلى مكيفات زيت جوز الهند محلية الصنع.
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أول صورة لطفل الأمير هاري وميجان ماركل

ينتظر الجميع من العالم العربي والغربي بفارغ الصبر صور أول طفل للأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل. بعد أن شاهد الملايين حفل زفاف الأمير هاري على الممثلة ميجان ماركل القادمة من كاليفورنيا على شاشات التليفزيون في مايو 2018، فإن المولود المنتظر كأول طفل في الأسرة المالكة البريطانية لأم أمريكية باتت مسألة أكثر جاذبية للكثير من متابعي أخبار الأسرة. واحتفالًا بيوم الأب في بريطانيا والذي كان يوم الأحد الماضي، نشر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، أول صورة واضحة الملامح لابنهما آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور على انستجرام.
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