كيف داعب ساديو ماني وزير الشباب والرياضة؟

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

ساديو ماني

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أثناء قيامه بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، بوزير المجتمعي السنغالي مستر سيك، والذي عبر عن سعادته بوجود منتخب السنغال في معسكره بمحافظة الإسماعيلية، مشيدا بروعة طقسها وجمال شوارعها، كما وجه مستر سيك شكره على حسن الاستقبال والضيافة وتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، ومنتخب مصر، مؤكدا نجاح مصر في تنظيم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة.

كما التقى أشرف صبحي بالسنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي عبر عن سعادته بوجوده في مصر بلد صديقه المقرب محمد صلاح، والذي يتمنى له أن يظهر بصورته المتألقة والمعتادة مع منتخب مصر، كما داعب ماني وزير الرياضة، مؤكدا حمل منتخب السنغال لكأس البطولة، حيث قال له طبعًا وبكل سرور. محافظة

كما التقى أشرف صبحي بالسنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي عبر عن سعادته بوجوده في مصر بلد صديقه المقرب محمد صلاح، والذي يتمنى له أن يظهر بصورته المتألقة والمعتادة مع منتخب مصر، كما داعب ماني وزير الرياضة، مؤكدا حمل منتخب السنغال لكأس البطولة، حيث قال له طبعًا وبكل سرور.



محافظة الإسماعيلية تستضيف المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات غانا، الكاميرون، غينيا بيساو، وبنين، وتنطلق أولى مباريات المجموعة يوم 25 يونيو الجاري، بمباراة الكاميرون وغينيا بيساو.



ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

