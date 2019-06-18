رياضة

كيف داعب ساديو ماني وزير الشباب والرياضة؟

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
ساديو ماني
ساديو ماني
التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أثناء قيامه بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، بوزير المجتمعي السنغالي مستر سيك، والذي عبر عن سعادته بوجود منتخب السنغال في معسكره بمحافظة الإسماعيلية، مشيدا بروعة طقسها وجمال شوارعها، كما وجه مستر سيك شكره على حسن الاستقبال والضيافة وتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، ومنتخب مصر، مؤكدا نجاح مصر في تنظيم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة.
كما التقى أشرف صبحي بالسنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي عبر عن سعادته بوجوده في مصر بلد صديقه المقرب محمد صلاح، والذي يتمنى له أن يظهر بصورته المتألقة والمعتادة مع منتخب مصر، كما داعب ماني وزير الرياضة، مؤكدا حمل منتخب السنغال لكأس البطولة، حيث قال له طبعًا وبكل سرور.   محافظة
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استاد-القاهرة‎ (1)

تقنية جديدة باستاد القاهرة حرصًا على أرواح اللاعبين

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، اقتربت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تركيب أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة الدولي لتعمل بشكل تجريبي حتى التأكد من جاهزيتها تمامًا قبل بدء البطولة، وحسب البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، فإن المحطة تعمل على إظهار الحرارة والرطوبة على الشاشة أولًا بأول داخل الاستاد بشكل إلكتروني على شاشة استاد القاهرة. في حين صرح أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من خلال محطة الرصد الجوي الجديدة باستاد القاهرة يستطيع الحكم تنفيذ تعليمات «الفيفا».
استاد-السويس (15)

وزير الرياضة يؤكد جاهزية استاد السويس لكان 2019

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية باستاد السويس، برفقة عبد المجيد صقر محافظ السويس، أشاد وزير الرياضة بكل الاستعدادات التي تم إنجازها وفقا للتوقيتات المحددة وبكفاءة عالية، كما وجه أشرف صبحي الشكر لمحافظ السويس، على جهوده الكبيرة في الوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال البطولة وتذليل أي صعوبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة السويس. وفى سياق متصل التقى وزير الشباب والرياضة بالشباب المسئولين عن المجموعة الخامسة وأشاد بحسن تنظيمهم ودقة الأداء فى إنجاز العمل معبرا عن تفاؤله بنجاح التنظيم الذي سيبهر العالم.
استاد-الإسماعيلية (22)

استاد الإسماعيلية يتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقه حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ومحمد شيحة عضو اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كان 2019"، بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، وأثنى وزير الرياضة على كل الاستعدادات والتجهيزات التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% وفقا للتوقيتات المحددة، وشدد صبحي على ضرورة التنظيم الجيد أثناء فعاليات البطولة لكل المباريات، مؤكدا ثقته الكاملة في مجموعة العمل القائمة على المجموعة السادسة.
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استاد-السويس (15)

وزير الرياضة يؤكد جاهزية استاد السويس لكان 2019

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية باستاد السويس، برفقة عبد المجيد صقر محافظ السويس، أشاد وزير الرياضة بكل الاستعدادات التي تم إنجازها وفقا للتوقيتات المحددة وبكفاءة عالية، كما وجه أشرف صبحي الشكر لمحافظ السويس، على جهوده الكبيرة في الوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال البطولة وتذليل أي صعوبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة السويس. وفى سياق متصل التقى وزير الشباب والرياضة بالشباب المسئولين عن المجموعة الخامسة وأشاد بحسن تنظيمهم ودقة الأداء فى إنجاز العمل معبرا عن تفاؤله بنجاح التنظيم الذي سيبهر العالم.
استاد-الإسماعيلية (22)

استاد الإسماعيلية يتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقه حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ومحمد شيحة عضو اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كان 2019"، بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، وأثنى وزير الرياضة على كل الاستعدادات والتجهيزات التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% وفقا للتوقيتات المحددة، وشدد صبحي على ضرورة التنظيم الجيد أثناء فعاليات البطولة لكل المباريات، مؤكدا ثقته الكاملة في مجموعة العمل القائمة على المجموعة السادسة.
تدريبات-منتخب-السنغال (3)

استعدادات قوية للسنغال.. وتدريب منفرد لماني (فيديو)

خاض الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السنغال، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، التمرين الصباحي، وشارك فيه جميع اللاعبين الذين ظهر عليهم الحماس خلال معسكرهم بفندق «توليب» بمحافظة الإسماعيلية، بينما خاض ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تمرينا منفردا من غير الكرة، شمل عددا من التمرينات الخاصة بالسرعة ورفع اللياقة عن طريق مدرب الأحمال للمنتخب السنغالي، وشارك في المران الشاب كيتا بالدي، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، وضم المعسكر أكثر من 40 لاعبا وإداريا.
ساديو-ماني

ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا في أمم إفريقيا

تأكد غياب الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، عن افتتاح مباريات منتخب بلاده أمام منتخب تنزانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، حيث جاء سبب غياب ساديو ماني عن صفوف أسود التيرانجا بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، خلال مشوار السنغال في تصفيات كأس الأمم أمام غينيا الاستوائية ومدغشقر. وكشف أليو سيسيه، المدير الفني لأسود التيرانجا، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن نجم ليفربول ساديو ماني لاعب مهم جدا بالنسبة للمنتخب.. "الآن يتعين عليَّ الاختيار من بين 23 لاعبًا.. مستعدون لأي غيابات".
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