مادة الصرف تفجر غضب طلاب الثانوية الأزهرية

استياء بين طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بسبب صعوبة امتحان مادة الصرف.. ورئيس قطاع المعاهد الأزهريةلـ«التحرير» : امتحان الصرف هذا العام أفضل من الأعوام الماضية

تحرير:باهر القاضى ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

عبر عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبى، اليوم الثلاثاء، عن استيائهم الشديد من صعوبة امتحان مادة الصرف، واصفين الامتحان بالصعب وبه الكثير من النقاط التى تحتاج إلى مزيدا من التركيز والوقت، معبرين عن غضبهم من تخصيص ساعتين للامتحان. وتعقد امتحانات الثانوية الأزهرية حتى 29 يونيو الجارى، ويشارك فيها 154 ألف و954 طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب أدبى، و 51887 طالب علمى، وكذلك ما يعادل 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

غضب واستياء بين طلاب القسم الأدبي أكد الطلاب فور خروجهم من امتحان مادة الصرف أن قطاع المعاهد الأزهرية لم يراعي فكرة استمرار مسلسل صعوبة امتحانات مادة الصرف للطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية منذ سنوات عدة، وشددوا على أن استمرار امتحان مادة الصرف بهذا الشكل يهدد طلاب الأدبي ويحطم البعض، خاصة وأن الامتحانات

غضب واستياء بين طلاب القسم الأدبي

أكد الطلاب فور خروجهم من امتحان مادة الصرف أن قطاع المعاهد الأزهرية لم يراعي فكرة استمرار مسلسل صعوبة امتحانات مادة الصرف للطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية منذ سنوات عدة، وشددوا على أن استمرار امتحان مادة الصرف بهذا الشكل يهدد طلاب الأدبي ويحطم البعض، خاصة وأن الامتحانات الخاصة بالصرف فى غاية الصعوبة ليس اليوم بحسب بل منذ الأربع سنوات الماضية..اقرأ ايضا..كيف نجح الأزهر فى القضاء على تسريبات الامتحانات؟

امتحان مادة الصرف كلمة السر

وأشاروا إلى أنه يتعين على القائمين على الأمر بالثانوية الأزهرية أن يراعوا ذلك الأمر فى تصحيح المادة، متنمين النجاح فقط..اقرأ ايضا..كيف نجح الأزهر فى القضاء على تسريبات الامتحانات؟

من جهته دافع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ على خليل، عن امتحان مادة الصرف، مشددا إلى أن الامتحان جا فى مستوى الطالب المتوسط، نافيا ما تردد على لسان بعض الطلاب بكون الامتحان صعب، واصفا ايه بالسهل.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يرد

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ«التحرير»، أن مستوى الامتحان هذا العام أفضل بكثير عن السنوات الـ4 الماضية، والتى لم تتعدى نسبة النجاح خلال تلك السنوات بمادة الصرف الـ30 %، بينما من المتوقع وفقا للمقارنة بين الامتحان هذا العام والأعوام الماضية، أن تزيد نسبة نجاح الطلاب هذا العام عن الأعوام الماضية بشكل كبير، الأمر الذى يبرهن على كون الامتحان فى مادة الصرف للقسم الأدبي جاء فى مستوى الطالب المتوسط.



وتابع: أن هناك جزء كبير من طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية لم يذاكروا مادة الصرف وفقا للمستوى المطلوب، وبالتالى فهو غير ملم بالمادة على مدار العام، ويتجه إلى التأكيد على أن الامتحان صعب، بدلا من أن يعتبر نفسه السبب فى عدم حل الامتحان.

ولفت على خليل، إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية وشئون الامتحانات بالثانوية الأزهرية، لم يرد أليه اليوم اى شكاوى رسمية عن مادة الصرف، وأنه وفقا لتعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووكالة الأزهر، وكافة الجهات التعليمية بالأزهر، فأن القطاع يراعي فى وضع الامتحانات أن تكون من داخل المنهج، وأن تراعي مصلحة الطالب فى المقام الأول، وأن يراعي بها البعد العلمي والتعليمي المنشود من تدريس المادة فى المقام الأول.

محاذير لطلاب الأزهر

وقدم قطاع المعاهد، عدة نصائح لطلاب الثانوية الأزهرية، للالتزام بها خلال أداء الامتحانات، شملت ضرورة إحضار رقم الجلوس وبطاقة الرقم القومي، وعدم اصطحاب المحمول نهائيًا، وعدم كتابة الطلاب أسماءهم أو أرقام جلوسهم داخل كراسة الإجابة أو أى علامة فيها يستدل منها على شخصياتهم أو ترك تذاكر أو أرقام جلوس داخل الكراسات.



وشملت قراءة التعليمات في أول صفحة من الورقة الامتحانية "البوكليت"، وعدم كتابة أى عبارات خارجة عن سياق الامتحان، فضلا إلى عدم اصطحاب الكتب أو المذكرات أو أوراق فى مادة الامتحان ، و التواجد في المقاعد المحددة داخل اللجنة بحسب أرقام الجلوس، والتشديد على عدم الخروج من اللجنة قبل نهاية نصف الوقت.

