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مادة الصرف تفجر غضب طلاب الثانوية الأزهرية

استياء بين طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية بسبب صعوبة امتحان مادة الصرف.. ورئيس قطاع المعاهد الأزهريةلـ«التحرير» : امتحان الصرف هذا العام أفضل من الأعوام الماضية
تحرير:باهر القاضى ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
عبر عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبى، اليوم الثلاثاء، عن استيائهم الشديد من صعوبة امتحان مادة الصرف، واصفين الامتحان بالصعب وبه الكثير من النقاط التى تحتاج إلى مزيدا من التركيز والوقت، معبرين عن غضبهم من تخصيص ساعتين للامتحان. وتعقد امتحانات الثانوية الأزهرية حتى 29 يونيو الجارى، ويشارك فيها 154 ألف و954 طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب أدبى، و 51887 طالب علمى، وكذلك ما يعادل 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.
غضب واستياء بين طلاب القسم الأدبي أكد الطلاب فور خروجهم من امتحان مادة الصرف أن قطاع المعاهد الأزهرية لم يراعي فكرة استمرار مسلسل صعوبة امتحانات مادة الصرف للطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية منذ سنوات عدة، وشددوا على أن استمرار امتحان مادة الصرف بهذا الشكل يهدد طلاب الأدبي ويحطم البعض، خاصة وأن الامتحانات
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السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
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حوادث الطرق في مصر.. كيف نوقف نزيف الدماء المتكرر؟

يفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة الخاصة بالإصابات نحو 4.7 مليار جنيه هذا فضلا عن التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه. وتعد محافظة القاهرة هي أكبر المدن في زيادة نسبة الحوادث وتحتل المرتبة الأولى.
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بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة

منذ عدة أشهر نشرت «التحرير»، مجموعة من التقارير عن وجود تحركات لعدد من الأساقفة داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضد البابا تواضروس، وكان من المفترض أن تنفذ هذه التحركات داخل الاجتماع السنوي للمجمع الذي انتهى بالجلسة الختامية الخميس الماضي، وقتها نفت الكنيسة بشكل رسمي عبر المتحدث الرسمي القس بولس حليم، وكذلك خرج عدد من الأساقفة ينفون، وعبر عن مطالبهم مقال في موقع «أقباط أميركا»، عبر «كاهن نيوجيرسي»، إلى أن خرج بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع والمتشابه تماما مع مقال كاهن نيوجيرسي.
ضياء-رشوان

«قنابل موقوتة» على طاولة نقابة الصحفيين

يُسارع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الزمن، للانتهاء من الملفات المطروحة على طاولة النقابة، بعد تشكيل هيئة المكتب، والتي تأخرت قرابة الـ3 أشهر منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي. حيث توجد العديد من القضايا الملحة والعاجلة على جدول أعمال النقابة، بحاجة إلى تدخل سريع وعاجل من أعضاء المجلس بتشكيله الجديد للوصول إلى حلول بشأنها، والتي تراكمت طوال الأشهر القليلة الماضية، بسبب عدم توصل أعضاء المجلس إلى اتفاق فيما بينهم حول تشكيل المقاعد. ويأتي على رأس تلك القضايا التي بدأ أعضاء المجلس في دراستها وفحصها لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها:
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كيف نجح الأزهر فى القضاء على تسريبات الامتحانات؟

«الثانوية العامة»، و«الثانوية الأزهرية»، محطتان هامتان فى حياة طلاب التعليم العالى، غير أن امتحانات الشهادتين لهذا العام، شهدت تفوقا ملحوظا للثانوية الأزهرية على نظيرتها العامة فى القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، فقد خلت امتحانات الثانوية الأزهرية، الجارى إجراؤها، بالتزامن مع الثانوية العامة، من أى محاولات للتسريب، على العكس تمام بالعامة التى لم تخل من التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب دقائق من دخول الطلاب للجان. وانطلق ماراثون الثانوية العامة والأزهرية خلال مطلع الشهر الجاري،
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، في اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019. وبحسب الأزهر، بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149 ألفا و303 طلاب، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان وعددهم 122 ألفا و426 طالبًا وطالبة.
جامعه-الازهر

هدوء باليوم الأول لامتحانات جامعة الأزهر

استأنفت جامعة الأزهر، اليوم السبت، سير امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك ببدء أعمال الامتحانات والكنترولات بجميع فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وذلك وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد. فيما شهد اليوم الأول لاستئناف امتحانات جامعة الأزهر، هدوءا بامتحانات الجامعة وفروعها، وجولات مكثفة لكبار المسئولين بالأزهر الشريف، بينما تم ضبط ما يعادل 55 حالة غش بين الطلاب بجامعة الأزهر للوجه القبلى، وذلك حسب ما أعلنه الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى.
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الطيب: الضرب الرمزي للزوجة المتكبرة «مباح»

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ضرب الزوجة ليس مطلقًا ولم يقل بذلك الإسلام ولا القرآن ولا يمكن أن تأتي به أي شريعة أو أي نظام يحترم الإنسان، ولكن الضرب الرمزي يأتي في حالة المرأة الناشز كحل ثالث إن لم يصلح معها النصح والهجر. وأضاف خلال برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، أن موضوع ضرب الزوجة الناشز أسيء فهمه وتعرض القرآن والفقه الإسلامي الصحيح للظلم في هذه المسألة، بسبب ما توقعه كلمة الضرب من جرس ثقيل على النفس البشرية التي لا تقبل أن يضرب إنسان إنسانًا، فالإسلام نفسه لا يقبل أيضًا بذلك.
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