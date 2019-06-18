النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

تحرير:سماح عوض الله ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م

محكمة- أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

جدير بالذكر أن محمد مرسي العياط، توفى أمس خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر أمس الإثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من