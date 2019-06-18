جريمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

تحرير:سماح عوض الله ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
جدير بالذكر أن محمد مرسي العياط، توفى أمس خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر أمس الإثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من
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القبض-على-متهم

رسالة وأمر توريد..سقوط عصابة «مشتريات البترول» ببنها

البدايات الخاطئة مهما طالت تنتهي حتما إلى نهايات مأساوية وعبثية ومصير غامض أسود، وهو ما حدث، مع عصابة شركة البترول المزورة التى سقطت فى بنها بعد أن حاولت النصب والاستيلاء على بضاعة تقدر بمئات الآلاف من مجموعة صيدليات كبرى فى عملية ممنهجة ومرتبة، لكن القدر كان لهم بالمرصاد ونجح رجال الإدارة بالصيدليات فى عمل كمين لأفراد هذه العصابة وضبْط اثنين منهم قبل تسلم البضاعة وتسليمهم لرجال الشرطة بقسم ثاني بنها ومنه إلى النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
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ضبط 3 عناصر إجرامية بحشيش وتامول في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط ثلاثة أشخاص وبحيازتهم 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، و7500 قرص لعقار التامول المخدر، بهدف توزيعها على زبائنهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات تفيد وجود حركة ونشاط لبعض تجار المخدرات واعتزامهم ترويج بعض المواد المخدرة والعمل على توزيعها لزبائنهم في المحافظة، مستهدفين فئة الشباب وطلبة الجامعات والمدارس.
ندم

أم أدم للقاضي: «مدمن وبيصرف علينا من تجارة المخدرات»

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بزنانيري، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثالا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها، بسبب اكتشافها أن زوجها تاجر مخدرات وينفق عليها وعلى أولادها من الحرام.
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انتشار قوات تأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية (صور)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة، التى تستهدف تأمين كافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفرييقة التي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو الجاري، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب، تكثيف الدوريات الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والأثرية.
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محمد-مرسي (1)

«جواز أيمن نور واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، وجاء في طعن وزارة الخارجية أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
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زوجة فى دعوى خلع: يأكل 12 مرة فى اليوم

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها للتخلص من حياتها الزوجية مقابل التنازل عن كل مستحقاتها، وذلك لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها، ولخشيتها ألا تقيم حدود الله حال بقائها فى عصمته، وذلك بسبب نهم زوجها وشراهته فى تناول الطعام، إلى الدرجة التى أصابتها بحالة من الهوس بالتفكير فى قتله ودس السم له فى الأكل، حتى لجأت فى نهاية الأمر إلى طبيب نفسي، نصحها بالابتعاد عن مسببات حالتها النفسية السيئة، فلم تجد سبيلا لذلك إلا طلب الطلاق لاستحالة تغيير طباع زوجها، ولما رفض قررت اللجوء للخلع.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

لماذا تورد "التموين" قمحا لصوامع سيئة السمعة؟

فى 31 يناير الماضي، قضت محكمة جنايات دمنهور، بتأييد أمر منع من التصرف فى الأموال فى القضية رقم 70 لسنة 2016، والقاضي بمنع ملاك الشركة العالمية المصرية للصوامع والتخزين، من التصرف فى أموالهم، إذ أشارت التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا إلى تورط ملاك إحدى الصوامع فى الاستيلاء على مبلغ 77 مليون جنيه، فى المحضر رقم 12486 لسنة 2016 جنح أبو المطامير، عن طريق التلاعب في دفاتر التوريد والكميات المنصرفة وتحقيق أرباح طائلة والتعدي على المال العام.
هشام-بركات

«اقتحام الحدود وبيت المقدس» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات، اليوم السبت، بقائمة حافلة بالمحطات المهمة والمعروفة إعلاميا، تتقدمها إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
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