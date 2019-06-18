وزير الرياضة يؤكد جاهزية استاد السويس لكان 2019

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م

استاد السويس

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية باستاد السويس، برفقة عبد المجيد صقر محافظ السويس، أشاد وزير الرياضة بكل الاستعدادات التي تم إنجازها وفقا للتوقيتات المحددة وبكفاءة عالية، كما وجه أشرف صبحي الشكر لمحافظ السويس، على جهوده الكبيرة في الوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال البطولة وتذليل أي صعوبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة السويس. وفى سياق متصل التقى وزير الشباب والرياضة بالشباب المسئولين عن المجموعة الخامسة وأشاد بحسن تنظيمهم ودقة الأداء فى إنجاز العمل معبرا عن تفاؤله بنجاح التنظيم الذي سيبهر العالم.

استاد السويس سيستضيف المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات (تونس، أنجولا، مالى، موريتانيا)، وتنطلق أولى مباريات افتتاح المجموعة يوم 24 يونيو الجاري، بمباراة تونس وأنجولا. منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة من قبل