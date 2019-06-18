سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

خوفا من «الفرانكو».. هل يحمي البرلمان اللغة العربية؟

درويش: الفرانكو تمثل تهديدا للهوية المصرية وتدميرا ذاتيا للغة العربية.. ونصر: هناك الكثير من التجاوزات فى حق اللغة ونحتاج تشريعات تحميها.. وماهر: حصص القراءة هي الحل
تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فى السنوات الأخيرة استطاع عدد من اللغات الجديدة التسلل إلى المجتمع المصري، وتشويه اللغة العربية، والسيطرة على عقول الشباب والنشء المصري، حتى أصبحت هى اللغة الرسمية لدى الغالبية العظمى من الشباب مثل «الفرانكو» وغيرها من اللغات الحديثة، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي الكبير خلال الـ20 عاما الماضية، هى العنصر الفاعل فى انصراف الشباب العربي عن اللغة الأم -اللغة العربية- والاتجاه نحو كل ما هو مستحدث وجديد دون النظر إلى مخاطره، والأضرار التى يتسبب فيها.
غزو اللغات المستحدثة لعقول الشباب العربي بوجه عام -والمصري على وجه التحديد- ساهم فى انتفاضة أعضاء مجلس النواب عليها، مشددين على أنها تمثل خطرًا على عقول النشء وتؤثر بالسلب على الهوية المصرية واللغة العربية التى صمدت أمام الاستعمار لسنوات عديدة، مطالبين بضرورة أن تتصدى الدولة لهذا الخطر الذى يفتك بالهوية
اقرأ المزيد
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

التعليم: تدارك أخطاء الترجمة في امتحان الأحياء للغات

أكد خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لهذا العام، في تصريح لـ«التحرير»، أنه تم تدارك الأخطاء التي ظهرت في ترجمة امتحان الأحياء لغات، مشيرًا إلى أنه نظرًا لخطأ الترجمة في سؤال الأحياء تم وضع إجابات إضافية والإجابات المترتبة على ذلك في نموذج الإجابة وإلزام لجان التقدير في الكنترولات بها. وقال عبد الحكيم: «الوزارة والكنترولات ومقدري الدرجات يضعون مصلحة الطالب في المقدمة»، موضحًا أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ في تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء قبل انعقاد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية.
السيسى يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر (4)

السيسي يزرع «شجرة الصداقة» مع رئيس بيلاروسيا (صور)

نشرت صفحة السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يشارك رئيس بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك. وكتبت الصفحة، في تدوينة مرفقة بمجوعة الصور، مساء الثلاثاء، "السيد الرئيس يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك". وأجرى الرئيس السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا.
لجان-الشغب-والغش-في-بيلا-كفر-الشيخ (1)

استجابة لـ«التحرير».. لجان الغش بـ«بيلا» تحت الحراسة

في استجابة سريعة للتحرير عقب نشرها تفاصيل الشغب والغش الجماعي بين طلاب لجان مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ تحت عنوان "شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون"، قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي الى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات. وقال المحافظ إنه تلاحظ كثرة التحويلات للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.
السيسي-مع-رئيس-بيلاروسيا

السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد غد

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات في وزارة التربية والتعليم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الكنترولات على مستوى القطاعات الأربعة سوف تبدأ تصحيح العينة العشوائية للغة الاجنبية الأولى بعد غدٍ السبت. وأضاف عبد الحكم، في تصريح لـ"التحرير" أن الكنترولات تسلمت كراسات إجابات الطلاب في اللغة الأجنبية الأولى. وأدى 618 ألفًا و383 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية أمس الأربعاء. وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية هذا العام عن الأعوام الماضية بنسبة 30%.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

ضبط طالب حاول تسلق سور لجنة بالمنيا لتغشيش الطلاب

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، من ضبط طالب حاول تسلق سور إحدى لجان الثانوية العامة بمدينة مغاغة، بشمال المحافظة، في أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية. وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية بورود إشارة من رئيس لجنة مدرسة الشهيد مصطفى العطار ببندر مغاغة بمحاولة طالب يدعى "أحمد. م. ف" بالصف الثاني الثانوي، تسلق سور المدرسة لمساعدة الطلاب على الغش في امتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم.
فرحة-بين-الطلاب-والأهالي-لسهولة-امتحان-اللغة-العربية-تصوير-سامح-ابو-حسن (7)

3 محاضر غش لطلاب صوروا امتحان الإنجليزي بالقليوبية

حرر مسؤولو لجنتي مدرسة أسماء بنت أبي بكر وحسن أبو بكر بالقناطر، 3 محاضر غش لطلاب قاموا بتصوير ورقة امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، خلال امتحانات الثانوية العامة. أخطر طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بالوقائع، وتقررت إحالتهم للتحقيق في الشؤون القانونية بالمديرية. كان طلاب الثانوية العامة قد أعربوا عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية الذي أدوه اليوم، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب وأن الوقت الخاص بالإجابة مناسب جدا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسى ونماذج الوزارة.
امتحان-اللغة-الانجليزية-الثانوية-العامة-فى-القليوبية (2)

طلاب الثانوية بالقليوبية سعداء بامتحان «الإنجليزية»

أعرب طلاب الثانوية العامة بلجان مدارس محافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي أدوه اليوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله مناسب لكل مستويات الطلاب، وأن الوقت الخاص للإجابة عنه مناسب جدًّا ومتوافق مع الأسئلة التي جاءت من الكتاب المدرسي ونماذج الوزارة. وأوضح الطلابُ أن سؤال الاختيار كان به بعض النقاط التي تحتاج إلى التفكير، لتمييز الطالب المتفوق، وليس به أي مشكلات، بينما اشتكى عدد من الطلاب من صعوبة بعض أسئلة "القصة".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org