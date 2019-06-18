«الأنفاق»: المترو سينقل الركاب للاستاد في 15 دقيقة

تحرير:صديق العيسوي ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

مترو الأنفاق

قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن محطات مترو مصر الجديدة التي أعلنت وزارة النقل فتحها أمام جمهور الركاب السبت الماضى، جاء تزامنًا مع قرب افتتاح بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، لافتًا إلى أن محطات (نادي الشمس وهارون الرشيد وألف مسكن)، سوف تقدم خدمة مميزة للركاب، ونقلهم من وإلى الاستاد فى مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط. وأوضح رأفت فى تصريحات لـ"التحرير" أن المحطات الجديدة سوف توفر على الراكب نحو 25 دقيقة طوال مدة الرحلة.

وأكد أنه قبل افتتاح المحطات الجديدة كان الراكب يستغرق من محطة العتبة وحتى الاستاد بالمواصلات العامة نحو 40 دقيقة وكذلك الحال من نادى الشمس وبعد التشغيل التجريبى لمترو مصر الجديدة لن تستغرق سوى 10 دقائق فقط. وأوضح أن المحطات الجديدة تسهل نقل الجماهير خلال فترة البطولة، وستنقل نحو 130 ألف راكب يوميا،