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«الأنفاق»: المترو سينقل الركاب للاستاد في 15 دقيقة

تحرير:صديق العيسوي ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن محطات مترو مصر الجديدة التي أعلنت وزارة النقل فتحها أمام جمهور الركاب السبت الماضى، جاء تزامنًا مع قرب افتتاح بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، لافتًا إلى أن محطات (نادي الشمس وهارون الرشيد وألف مسكن)، سوف تقدم خدمة مميزة للركاب، ونقلهم من وإلى الاستاد فى مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط. وأوضح رأفت فى تصريحات لـ"التحرير" أن المحطات الجديدة سوف توفر على الراكب نحو 25 دقيقة طوال مدة الرحلة.
وأكد أنه قبل افتتاح المحطات الجديدة كان الراكب يستغرق من محطة العتبة وحتى الاستاد بالمواصلات العامة نحو 40 دقيقة وكذلك الحال من نادى الشمس وبعد التشغيل التجريبى لمترو مصر الجديدة لن تستغرق سوى 10 دقائق فقط. وأوضح أن المحطات الجديدة تسهل نقل الجماهير خلال فترة البطولة، وستنقل نحو 130 ألف راكب يوميا،
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السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
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حوادث الطرق في مصر.. كيف نوقف نزيف الدماء المتكرر؟

يفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة الخاصة بالإصابات نحو 4.7 مليار جنيه هذا فضلا عن التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه. وتعد محافظة القاهرة هي أكبر المدن في زيادة نسبة الحوادث وتحتل المرتبة الأولى.
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بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة

منذ عدة أشهر نشرت «التحرير»، مجموعة من التقارير عن وجود تحركات لعدد من الأساقفة داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضد البابا تواضروس، وكان من المفترض أن تنفذ هذه التحركات داخل الاجتماع السنوي للمجمع الذي انتهى بالجلسة الختامية الخميس الماضي، وقتها نفت الكنيسة بشكل رسمي عبر المتحدث الرسمي القس بولس حليم، وكذلك خرج عدد من الأساقفة ينفون، وعبر عن مطالبهم مقال في موقع «أقباط أميركا»، عبر «كاهن نيوجيرسي»، إلى أن خرج بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع والمتشابه تماما مع مقال كاهن نيوجيرسي.
ضياء-رشوان

«قنابل موقوتة» على طاولة نقابة الصحفيين

يُسارع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الزمن، للانتهاء من الملفات المطروحة على طاولة النقابة، بعد تشكيل هيئة المكتب، والتي تأخرت قرابة الـ3 أشهر منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي. حيث توجد العديد من القضايا الملحة والعاجلة على جدول أعمال النقابة، بحاجة إلى تدخل سريع وعاجل من أعضاء المجلس بتشكيله الجديد للوصول إلى حلول بشأنها، والتي تراكمت طوال الأشهر القليلة الماضية، بسبب عدم توصل أعضاء المجلس إلى اتفاق فيما بينهم حول تشكيل المقاعد. ويأتي على رأس تلك القضايا التي بدأ أعضاء المجلس في دراستها وفحصها لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها:
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مترو الأنفاق

«النقل» للركاب: نشكر استجابتكم لزيادة سعر تذكرة المترو

تقدمت وزارة النقل والمواصلات بالشكر للركاب على الاستجابة التي وصفتها بـ"المتميزة"، لتحريك شركة مترو الأنفاق لسعر تذكرة المترو والإقبال على عمل الاشتراكات المخفضة للجمهور لتقليل أثر هذا التحريك والتعامل الحضاري للركاب خلال تنقلهم في المحطات الجديدة ومرفق المترو بشكل عام، خصوصا مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الإفريقية في الحادي والعشرين من هذا الشهر التي يهدف الجميع إلى خروجها بشكل مميز يليق بسمعة ومكانة مصر الإفريقية والدولية. وأعلنت الوزارة حركة تشغيل مترو الأنفاق بالمحطات الجديدة (هارون – ألف مسكن - نادي الشمس) التي تم فتحها صباح اليوم.
مترو الأنفاق

بعد رفع الأسعار.. إجراءات جديدة في محطات الخط الثالث للمترو

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتجهيز جميع اللافتات والخرائط التي توضح المناطق المختلفة لاستخدام الخط الثالث بعد تحريك سعر التذكرة تزامنا مع افتتاح المحطات الجديدة من المرحلة الرابعة للخط الثالث (هارون- ألف مسكن- نادى الشمس)، موضحا أن هذه اللافتات والخرائط موجودة بجميع محطات الخط الثالث موضحا بها المناطق المختلفة للمحطات وذلك تيسيرا وتسهيلا على جميع ركاب الخط الثالث لمعرفة سعر التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضا أسعار الاشتراكات بفئاتها المختلفة.
مترو الأنفاق

تعرف على مترو مصر الجديدة الذى يفتتحه الوزير السبت

بدأت أعمال تنفيذ مشروع مترو مصر الجديدة فى يوليو 2015 وشارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية يقودها تحالف فرنسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليار جنيه، تشمل 1.842 مليار جنيه مصري و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، ولن تضاف قطارات جديدة للخدمة مع افتتاحه أمام الجمهور يوم السبت، وسيتم الاكتفاء بالقطارات العاملة حاليا بالخط الثالث، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة. ويضم مترو مصر الجديدة 6 محطات "النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور"، إضافة إلى محطة هليوبوليس.
مترو-الانفاق

بعد رمضان والعيد.. المترو يعود للمواعيد الرسمية

أعلن أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة ساعات العمل الرسمية لمترو الأنفاق بداية من اليوم السبت، على أن يتم تشغيل أول قطار من المحطات الابتدائية الساعة 05:15 صباحا والانتهاء من آخر رحلة تمام الواحدة صباح اليوم التالي. وأضاف المتحدث الرسمي لشركة المترو، أنه تم زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار.
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