رسالة وأمر توريد..سقوط عصابة «مشتريات البترول» ببنها

رسالة واتس بطلب أدوية تقدر بنحو 200 ألف جنيه.. أمر توريد مزور بالأصناف والكميات لشركة بترول مشهورة.. شيك مقبول الدفع كشف عملية النصب.. كمين لضبط العصابة في مدينة بنها

تحرير:هيثم بطاح ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

البدايات الخاطئة مهما طالت تنتهي حتما إلى نهايات مأساوية وعبثية ومصير غامض أسود، وهو ما حدث، مع عصابة شركة البترول المزورة التى سقطت فى بنها بعد أن حاولت النصب والاستيلاء على بضاعة تقدر بمئات الآلاف من مجموعة صيدليات كبرى فى عملية ممنهجة ومرتبة، لكن القدر كان لهم بالمرصاد ونجح رجال الإدارة بالصيدليات فى عمل كمين لأفراد هذه العصابة وضبْط اثنين منهم قبل تسلم البضاعة وتسليمهم لرجال الشرطة بقسم ثاني بنها ومنه إلى النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.

رسالة واتس البداية كانت بتلقي المسئول عن إدارة مجموعة صيدليات كبرى بمدينة بنها رسالة منذ أيام على "واتس آب" من شخص قدم نفسه على أنه المهندس "أحمد .س" مسئول المشتريات بشركة شهيرة للبترول، وأرسل أمر توريد نموذج رقم 2 تابع لشركة البترول ومزيل بتوقيع مدير المشتريات "إ .ن " وممهور بختم الشركة وطلب عرض أسعار

رسالة واتس

البداية كانت بتلقي المسئول عن إدارة مجموعة صيدليات كبرى بمدينة بنها رسالة منذ أيام على "واتس آب" من شخص قدم نفسه على أنه المهندس "أحمد .س" مسئول المشتريات بشركة شهيرة للبترول، وأرسل أمر توريد نموذج رقم 2 تابع لشركة البترول ومزيل بتوقيع مدير المشتريات "إ .ن " وممهور بختم الشركة وطلب عرض أسعار لـ 19 صنفا من الدواء.

مكالمة للتأكد

بدوره، اتصل المسئول عن إدارة مجموعة الصيدليات بالشخص صاحب الرسالة للاستعلام عن باقى التفاصيل وكيفية استكمال عملية التوريد وطريقة الدفع، وكانت الإجابات بأن هذه الأصناف مطلوبة على وجه السرعة وأن الدفع سيكون بشيك مقبول الدفع، مؤكدًا أن هناك 26 أمر توريد للشركة بهذا الشكل وفق القانون 89 لسنة 98 للطمأنة، كاشفًا عن تكرار هذه التوريدة مرتين خلال الأسبوع القادم كنوع من التشويق للطرف الثاني "المورد" وإيقاعه في الفخ.

أدوية معينة

أرسل المسئول عن الصيدليات عرض الأسعار للأصناف والكميات المطلوبة تلبية لأمر التوريد "المزور" الذى أرسله مندوب المشتريات "النصاب"، والذي تضمن أصناف أدوية باهظة الثمن تقترب قيمتها من مئتى ألف جنيه وحدد الطرفان موعد وطريقة التسلم.

الشك القاطع

انتاب "المورد" حالة من القلق والشك، حيث إن صاحب أمر التوريد لم يطلب سجل موردين أو بطاقة ضريبية أو أي أوراق تخص عملية التوريد، وذلك على خلاف ما يجري في مثل هذه العمليات، وبخاصة أن التوريد لصالح شركة كبيرة ومعروفة يحكمها أطر وقوانين صارمة في كل الإجراءات، وزادت شكوكه عندما قام بالاستعلام من الشركة وكان الرد أن عمليات التوريد لا تتم بهذا الشكل ولا يوجد شخص يحمل هذا الاسم أو هذا المنصب، فلم يتراجع وأعد خطة للإيقاع بهذا النصاب وشركائه لإنقاذ العشرات من الوقوع في فخ هذا المجرم الآثم.

خطة وكمين

رغم تأكد الطرف "المورد" بما لا يدع مجالا للشك من تعرضه لعملية نصب ممنهجة ومكتملة من قبل محترف فإنه قام بمجاراة "النصاب"، وحدد موعدا لتسلم البضاعة اليوم سبقها عدة مكالمات بين الطرفين انتهت إلى إرسال مندوب لتسلم البضاعة وتسليم الشيك وبالفعل أرسل النصاب سيارتين، الأولى سوزوكى بأرقام لوحات قليوبية والثانية ملاكى أرقام لوحات القاهرة، لتسلم البضاعة وكان المورد قد أعد كمينا للإيقاع بهؤلاء النصابين ولم يُظهر أى علامات للقلق أو التوتر وسيطر على مشاعره تماما وتوجه بهم إلى مخزن الصيدليات لتسلم البضاعة.

طلب مشروع

طلب "المورد" من المناديب الشيك وقام بتصويره وذهب إلى فرع البنك للاستعلام عنه رغم أن الشيك يبدو مزورا من الوهلة الأولى، وكانت المفاجأة أن حساب الشيك خاص بشركة البترول الشهيرة فعلا، لكنه مغلق منذ عام 2014، والتوقيع الموجود لمدير المشتريات وقتها بالفعل وهو نفسه صاحب التوقيع على أمر التوريد الحالى المزور.

سكانر وتزوير

تبين أن كل المكاتبات والعقود والأوراق بحوزة المناديب عبارة عن مستندات خاصة بشركة البترول مسحوبة صورة سكانر، وتم التلاعب في الأرقام والبيانات المدونة بها وتم مواجهة المناديب بعد الحصول على بطاقاتهم الشخصية وموبايلاتهم وتم الاتصال بالشرطة وأقروا بذلك.

رجال الشرطة

خلال دقائق كان رئيس مباحث قسم ثاني بنها وقوة من القسم موجودين بالمكان واصطحبوا المتهمين وهما "هشام.ع" من القليوبية، والآخر "هانى.م" من الجيزة لديوان القسم وبدأ رجال المباحث في اتخاذ اللازم ومناقشة المتهمين.

وتحرر المحضر رقم / 2807 جنح ثاني بنها وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المتهمين.