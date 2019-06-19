تهيج الجلد.. تعرف على أضرار ماء الأكسجين للشعر

رغم أنه يمكن استخدام ماء الأكسجين كمطهر فعال للجلد، فإنه من المحتمل أن يتسبب في حدوث تهيج للجلد عند الاستخدام المتكرر له؛ لذا عليك استخدام البدائل الطبيعية له

تحرير:إسراء سليمان ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

تلف الشعر

الاهتمام بالشعر والعناية السليمة به من الأشياء الروتينية التي يجب أن تضعها في حسبانك، ولأنك تحب التغيير فمن المؤكد أنك تلجأ إلى البحث عن أحدث الصيحات في ما يتعلق بقصات الشعر والصبغات، ولكن مثل هذه التغييرات ليست آمنة دائما، فالمواد الكيميائية التي توجد في صبغات الشعر تجعله بمرور الوقت تالفا مع فقدان لمعانه، ومن أكثر هذه المواد شهرة هي ماء الأكسجين، وتسمى أيضا بيروكسيد الهيدروجين (مادة كيميائية سائلة عديمة اللون)، تباع كمية صغيرة منها في الصيدليات وتعد طبيعية، أما بالنسبة للموجود في الصالونات فقد تم تجميعه في المعمل.

يمكن استخدام ماء الأكسجين كمطهر ومبيض، كما أنه يدخل في تفتيح الشعر، ولهذا السبب يعد مكونا أساسيا في العديد من أصباغ الشعر الأشقر، فبينما يعد استخدامه آمنًا بشكل عام للبشرة والشعر، فإنه من المحتمل أن يتسبب في تهيج الجلد والرئة والعينين، وذلك نقلا عن "healthline". الماء الأكسجيني لتشقير الشعر يعد شائع