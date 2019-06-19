تهيج الجلد.. تعرف على أضرار ماء الأكسجين للشعر

رغم أنه يمكن استخدام ماء الأكسجين كمطهر فعال للجلد، فإنه من المحتمل أن يتسبب في حدوث تهيج للجلد عند الاستخدام المتكرر له؛ لذا عليك استخدام البدائل الطبيعية له
الاهتمام بالشعر والعناية السليمة به من الأشياء الروتينية التي يجب أن تضعها في حسبانك، ولأنك تحب التغيير فمن المؤكد أنك تلجأ إلى البحث عن أحدث الصيحات في ما يتعلق بقصات الشعر والصبغات، ولكن مثل هذه التغييرات ليست آمنة دائما، فالمواد الكيميائية التي توجد في صبغات الشعر تجعله بمرور الوقت تالفا مع فقدان لمعانه، ومن أكثر هذه المواد شهرة هي ماء الأكسجين، وتسمى أيضا بيروكسيد الهيدروجين (مادة كيميائية سائلة عديمة اللون)، تباع كمية صغيرة منها في الصيدليات وتعد طبيعية، أما بالنسبة للموجود في الصالونات فقد تم تجميعه في المعمل.
يمكن استخدام ماء الأكسجين كمطهر ومبيض، كما أنه يدخل في تفتيح الشعر، ولهذا السبب يعد مكونا أساسيا في العديد من أصباغ الشعر الأشقر، فبينما يعد استخدامه آمنًا بشكل عام للبشرة والشعر، فإنه من المحتمل أن يتسبب في تهيج الجلد والرئة والعينين، وذلك نقلا عن "healthline".
الماء الأكسجيني لتشقير الشعر
يعد شائع
يمكن استخدام ماء الأكسجين كمطهر ومبيض، كما أنه يدخل في تفتيح الشعر، ولهذا السبب يعد مكونا أساسيا في العديد من أصباغ الشعر الأشقر، فبينما يعد استخدامه آمنًا بشكل عام للبشرة والشعر، فإنه من المحتمل أن يتسبب في تهيج الجلد والرئة والعينين، وذلك نقلا عن "healthline".
الماء الأكسجيني لتشقير الشعر
يعد شائع الاستخدام من أجل تشقير الشعر، فيستخدم بمفرده أو يتم خلطه مع الأصباغ الأخرى للحصول على النتيجة المرجوة في نهاية الأمر، كما أن نتيجته تظل فعالة بالنسبة للون شعرك، ما يعني أنه لن يزول إلا مع نمو الشعر الجديد، وذلك لأنه أيضًا يعمل مع القشرة الخارجية للشعر، وهو بمنزلة الجزء الأعمق الذي يحمل الصبغة التي تعطي لونًا للشعر.
الماء الأكسجيني وتلف الشعر
يقال إنه بمنزلة منتج آمن لشعرك، لكنه قد يتسبب في حدوث بعض المشكلات الصحية، فكن على يقين بأن الشعر يحتاج دائمًا إلى مواد طبيعية خالية تماما من المواد الكيميائية؛ وذلك لأنه يتأثر سريعًا. وفي ما يلي بعض هذه المشكلات:
1- تهيج الجلد
على الرغم من أنه يمكنك استخدام الماء الأكسجيني كمطهر فعال للجلد، فإنه من المحتمل أن يتسبب في حدوث تهيج للجلد عند الاستخدام المتكرر له، فعند القيام بصبغ الشعر من خلال ماء الأكسجين، ربما تتعرض إلى تهيج في فروة الرأس وحكة في شعرك، وللوقاية من هذه الالتهابات ومن أجل حماية شعرك عليك وضع فازلين من أجل تغليف بصيلات الشعر مع استخدام قطن نظيف، وعليك ألا تضعه في شعرك لمدة طويلة قدر الإمكان.
2- تلف الطبقة الخارجية للشعر
الطبقة الخارجية للشعر من الأجزاء المهمة، فهي تعمل على تقوية وحماية الشعر من الأتربة، لذا فإن كثرة استخدام ماء الأكسجين تتلف الطبقة الخارجية من الشعر بشكل كبير، لأنه يدخل بين البصيلات من أجل صبغة الشعر بالكامل، ويترتب على ذلك التلف، ومنه تلف الأطراف أيضا وتجعد الشعر.
3- تساقط الشعر
الماء الأكسجيني يعد أحد أنواع صبغات الشعر المؤكسدة، ولأن الأصباغ المؤكسدة دائما أكثر من الأصباغ الأخرى، فهذا يعني أنها قد تتسبب في الإجهاد التأكسدي لشعرك، ما قد ينتج عنه تساقط الشعر.
دراسة: سم العقرب يعالج السل.. ولكن تكلفته باهظة
بدائل منتجات تفتيح الشعر
إذا كنت ترغب في منتجات صحية خالية من المواد الكيميائية، وإذا كنت ترغب في شعر ليس أشقر بشكل مزعج، فتوجد بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على تحقيق ذلك:
1- عصير الليمون
يعمل بفاعلية كبيرة على الشعر الأشقر الداكن أو البني الفاتح، فعليك خلط كوب من عصير الليمون مع الماء، وقم بعد ذلك بوضع الخليط على شعرك حتى يتشبع تمامًا، ثم اترك شعرك لعدة ساعات حتى يجف، ويفضل التعرض لأشعة الشمس، وبعد ذلك يتم شطفه بالماء.
2- خل حمض التفاح
عليك خلطه مع 6 أكواب من الماء وبعد ذلك يمكنك رشه على شعرك. اترك الخليط إلى ما يقرب من 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك قم بشطف شعرك بلطف. قد يكون تغيير اللون بهذه الطريقة أكثر دقة من الطرق الأخرى.
3- العسل
قليل من العسل مع الماء الدافئ، وبعد ذلك قم بوضعه في جميع جوانب شعرك، ثم اترك الخليط لعدة ساعات، ويمكنك ترك العسل طوال اليوم، وذلك لأنه يقوم بتفتيح شعرك ببطء.