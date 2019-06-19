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تهيج الجلد.. تعرف على أضرار ماء الأكسجين للشعر

رغم أنه يمكن استخدام ماء الأكسجين كمطهر فعال للجلد، فإنه من المحتمل أن يتسبب في حدوث تهيج للجلد عند الاستخدام المتكرر له؛ لذا عليك استخدام البدائل الطبيعية له
تحرير:إسراء سليمان ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
تلف الشعر
تلف الشعر
الاهتمام بالشعر والعناية السليمة به من الأشياء الروتينية التي يجب أن تضعها في حسبانك، ولأنك تحب التغيير فمن المؤكد أنك تلجأ إلى البحث عن أحدث الصيحات في ما يتعلق بقصات الشعر والصبغات، ولكن مثل هذه التغييرات ليست آمنة دائما، فالمواد الكيميائية التي توجد في صبغات الشعر تجعله بمرور الوقت تالفا مع فقدان لمعانه، ومن أكثر هذه المواد شهرة هي ماء الأكسجين، وتسمى أيضا بيروكسيد الهيدروجين (مادة كيميائية سائلة عديمة اللون)، تباع كمية صغيرة منها في الصيدليات وتعد طبيعية، أما بالنسبة للموجود في الصالونات فقد تم تجميعه في المعمل.
يمكن استخدام ماء الأكسجين كمطهر ومبيض، كما أنه يدخل في تفتيح الشعر، ولهذا السبب يعد مكونا أساسيا في العديد من أصباغ الشعر الأشقر، فبينما يعد استخدامه آمنًا بشكل عام للبشرة والشعر، فإنه من المحتمل أن يتسبب في تهيج الجلد والرئة والعينين، وذلك نقلا عن "healthline". الماء الأكسجيني لتشقير الشعر يعد شائع
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الإسهال-والنوم

التوتر والغضب.. أسباب جديدة للإسهال

الأسباب المؤدية للإسهال أصبحت معروفة ولا تحتاج للذهاب إلى الطبيب، على سبيل المثال تعتبر العدوى الفيروسية أو التهاب الأمعاء أو القولون أو التسمم الغذائي هي أكثر الأسباب شيوعًا، ولكن من خلال دراسات جديدة أثبتت أن القلق له علاقة كبيرة بالإسهال. فإذا تحدثنا عن التوتر والغضب ستجد أنه حالة مرضية مرتبطة بشكل كبير بالصحة العقلية، كما أنه يشتمل على مجموعة كبيرة من الأعراض، وبالنسبة لكثير من الأشخاص قد يصل الأمر إلى ظهور بعض الأعراض الجسدية أيضًا وذلك نقلًا عن "healthline".
علاج-السرطان-بالموسيقى

دراسة: الاستماع للموسيقى يخفف من آلام السرطان

ينصح أطباء المرض النفسي بالاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى الهادئة عند الشعور بالضغط والتوتر والغضب، وتعتبر هذه الطريقة من الأساليب الفعالة في الوصول إلى معدلات عالية من الراحة والهدوء النفسي، كما أن الموسيقى تشيع بداخلك إحساسا بالفرحة والنشاط، لذا تجد من يقومون بممارسة التمرينات الرياضية يلجأون دائمًا إلى المزيكا الصاخبة من أجل مزيد من النشاط والحركة، وآخر ما توصلت إليه الدراسات أن الموسيقى تعمل على التخفيف من حدة السرطان، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
طلاء-الاظافر-مضر بالصحة

دراسة: طفل في المستشفى كل ساعتين بسبب منتجات التجميل

تساعدنا مستحضرات التجميل مثل العطور وطلاء الأظافر والشامبو على الظهور بمظهر جيد، لكن وقوع تلك المنتجات في الأيدي الخاطئة؛ خاصة صغار السن، يمكن أن يكون ضارًّا، أو حتى مميتًا. أصيب أكثر من 64 ألف طفل في أمريكا وحدها، تقل أعمارهم عن 5 سنوات بإصابة ذات صلة بمستحضرات التجميل بين عامي 2002 و2016 ، وفقًا لتقديرات في دراسة نشرت الإثنين في مجلة Clinical Pediatrics. نظر الباحثون في نوع المنتج وطريقة تعرض الطفل له وموقع الإصابة وعوامل أخرى لدى الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والذين تم علاجهم في أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة.
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البشرة-الدهنية

لأصحاب البشرة الدهنية.. الكبريت كلمة السر لجمالك

التخلص من الأتربة والأوساخ التي تكون عالقة على بشرتك طوال اليوم من الأمور المهمة التي يجب الحرص على القيام بها في المساء قبل الذهاب للنوم، ويجب استخدام الصابون للحصول على بشرة نظيفة واختيار النوع المناسب مع بشرتك، فما يتناسب مع البشرة الدهنية لا يتناسب مع غيرها من حساسة وجافة وعادية، يمكنك عمل أنواع مختلفة من الصابون بدلا من شرائها من الصيدليات ومراكز التجميل بأسعار خيالية وبجودة غير مضمونة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل أنواع مختلفة من الصابون لبشرتك.
شامبو-الحصىان

شامبوهات الأحصنة.. خيار جيد للشعر التالف

من وقت لآخر نحب تغيير نوع الشامبو للحصول على شعر صحي خالٍ من التلف، فإذا كنت من محبي الأحصنة وشكلها المميز وشعرها المنسدل، وخاصة الخيول العربية، فستجد أن مالكيها يستغرقون الكثير من الوقت لأجل العناية بشعورها التي تتطلب شامبو مخصصا، فشامبوهات الأحصنة أصبحت شائعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حتى إن الكثير من الأشخاص أصبحوا يستخدمونها ويقبلون عليها، لذا قبل أن تقوم بشراء شامبو الحصان الخاص بك، عليك أولا وضع الآثار الجانبية في الحسبان، وإذا كان شعرك سيستفيد من هذه العناية الجديدة أم لا.
الموز-الاسود

الموز الأسود ميترميش.. يعالج الاكتئاب والإمساك

الموز من الفاكهة اللذيذة والمفيدة، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي لا يعرفها معظمنا، فهو يحتوى على البوتاسيوم الذى يعمل على تعزيز الدم، كما يساعد فى التغلب على الاكتئاب لاحتوائه على مستويات عالية من "التربتوفان"، والتى يتم تحويلها إلى "السيروتونين" وهو هرمون المزاج والسعادة، من أكثر المشاكل التي نواجهنا في الموز، هو أنه من الفاكهة سريحة النضج، وبمجرد شرائه وتركه في المنزل تظهر به بعض العلامات السوداء ويرفض الأطفال تناوله والكبار أيضًا، في السطور التالية نوضح فائدة الموز الأسود الذي نتخلص منه في سلة المهلات..
قص-الشعر (2)

استخدمي «الشيكاكاي» لعلاج تقصف الشعر وتساقطه

أصبح الحفاظ على شعر صحي وقوي إنجازًا شاقًا، خاصةً عندما يتعين علينا مواجهة عوامل مثل التلوث والمواد الكيميائية ونقص التغذية، نجرب العديد من الوصفات والكريمات للتعامل مع تلك العوامل، ربما حان الوقت للتراجع، والعودة إلى المكونات المفيدة للشعر وإلقاء نظرة على الطرق الطبيعية. يعتبر فصل الصيف موسم التحدي للحفاظ على شعر صحي، ولكن مع هذا فيجب عدم اليأس، على الرغم من ذلك، الشعر الضعيف، الجاف والخالي من الحيوية بطبيعته، لا يحب مكيفات الهواء بتاتًا، حيث يؤدي تكييف الهواء إلى إبقاء الشعر متعبًا وعديم الشكل.
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