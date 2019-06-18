رياضة

تقنية جديدة باستاد القاهرة حرصًا على أرواح اللاعبين

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
استاد القاهرة
استاد القاهرة
قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، اقتربت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تركيب أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة الدولي لتعمل بشكل تجريبي حتى التأكد من جاهزيتها تمامًا قبل بدء البطولة، وحسب البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، فإن المحطة تعمل على إظهار الحرارة والرطوبة على الشاشة أولًا بأول داخل الاستاد بشكل إلكتروني على شاشة استاد القاهرة. في حين صرح أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من خلال محطة الرصد الجوي الجديدة باستاد القاهرة يستطيع الحكم تنفيذ تعليمات «الفيفا».
وكانت «الفيفا» قد أكدت إيقاف المباراة لمدة دقيقتين كل نصف ساعة من أجل أن يتناول اللاعبون راحة حفاظًا على أرواحهم في الأوقات التي تشهد زيادة في درجات الحرارة. وأكد رئيس هيئة الأرصاد أنه حتى الآن لم نتخذ قرارًا بشأن تركيب محطات رصد أخرى داخل باقي الاستادات التي تقام عليها بطولة كأس الأمم الإفريقية،
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وزير الرياضة يؤكد جاهزية استاد السويس لكان 2019

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية باستاد السويس، برفقة عبد المجيد صقر محافظ السويس، أشاد وزير الرياضة بكل الاستعدادات التي تم إنجازها وفقا للتوقيتات المحددة وبكفاءة عالية، كما وجه أشرف صبحي الشكر لمحافظ السويس، على جهوده الكبيرة في الوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال البطولة وتذليل أي صعوبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة السويس. وفى سياق متصل التقى وزير الشباب والرياضة بالشباب المسئولين عن المجموعة الخامسة وأشاد بحسن تنظيمهم ودقة الأداء فى إنجاز العمل معبرا عن تفاؤله بنجاح التنظيم الذي سيبهر العالم.
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كيف داعب ساديو ماني وزير الشباب والرياضة؟

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أثناء قيامه بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، بوزير المجتمعي السنغالي مستر سيك، والذي عبر عن سعادته بوجود منتخب السنغال في معسكره بمحافظة الإسماعيلية، مشيدا بروعة طقسها وجمال شوارعها، كما وجه مستر سيك شكره على حسن الاستقبال والضيافة وتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، ومنتخب مصر، مؤكدا نجاح مصر في تنظيم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة.
استاد-الإسماعيلية (22)

استاد الإسماعيلية يتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقه حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ومحمد شيحة عضو اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كان 2019"، بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، وأثنى وزير الرياضة على كل الاستعدادات والتجهيزات التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% وفقا للتوقيتات المحددة، وشدد صبحي على ضرورة التنظيم الجيد أثناء فعاليات البطولة لكل المباريات، مؤكدا ثقته الكاملة في مجموعة العمل القائمة على المجموعة السادسة.
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رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
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قائد الفراعنة: هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، عن جاهزية زملائه لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال المحمدي: "هناك بعض لاعبي الجيل الحالي، خاضوا مباريات على استاد القاهرة، في ظل حضور جماهيري، والجميع على أتم الاستعداد للعب على ملعب استاد القاهرة، بالرغم من عدم لعب البعض في هذا الملعب في ظل حضور جماهيري، وأناشد جميع الجماهير، بالحضور إلى استاد القاهرة، ودعم منتخب مصر، وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالبطولة".
منتخب-المغرب

انقسام في الصحف المغربية حول أداء أسود الأطلس

بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام منتخب جامبيا، الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ضرب الانقسام الصحف المغربية، حول أداء منتنخب بلادها في اللقاء الودي التحضيري الذي أقيم مساء أمس، أمام جامبيا، ضمن استعدادات أسود الأطلسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 الشهر الجاري حتى 19 يوليو المقبل. وكشفت صحيفة المنتخب المغربي، أن لقاء منتخب بلادهم أمام جامبيا ليس مقياسا لتقيم أداء اللاعبين قبل المعترك الإفريقي، ولكن كان بمثابة اختبار فني لهم قبل خوض اللقاءات الرسمية، وتجهيزهم فنيا وبدنيا.
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«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
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