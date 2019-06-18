الأعلى للإعلام: 3 عقوبات تنتظر ميدو حال ثبوت الاتهامات

المنع من الظهور في وسائل الإعلام، وغرامة قيمتها نصف مليون جنيه، والإحالة للنائب العام، عقوبات تنتظر أحمد حسام "ميدو" حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليه

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٩ م

أحمد حسام ميدو

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة للتحقيق ظهر غد "الأربعاء"، مع لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام الشهير بـ"ميدو"، لسؤاله بشأن المنسوب إليه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من محتوى يثير الفتن بين الجماهير، وما نشر بالصفحة المنسوبة للاعب السابق من شأنه إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، وخاصة جماهير كرة القدم، وكذلك ما نشر على الصفحة المنسوبة للاعب من مواد تحمل سبًّا وقذفًا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن لجنة التحقيق بالمجلس ستستمع غدا لأقوال لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو"، بشأن ما ورد على إحدى الصفحات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة إليه سيكون من حق المجلس توقيع العقوبات