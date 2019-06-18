الأعلى للإعلام: 3 عقوبات تنتظر ميدو حال ثبوت الاتهامات

المنع من الظهور في وسائل الإعلام، وغرامة قيمتها نصف مليون جنيه، والإحالة للنائب العام، عقوبات تنتظر أحمد حسام "ميدو" حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليه
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة للتحقيق ظهر غد "الأربعاء"، مع لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام الشهير بـ"ميدو"، لسؤاله بشأن المنسوب إليه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من محتوى يثير الفتن بين الجماهير، وما نشر بالصفحة المنسوبة للاعب السابق من شأنه إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، وخاصة جماهير كرة القدم، وكذلك ما نشر على الصفحة المنسوبة للاعب من مواد تحمل سبًّا وقذفًا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع.
وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن لجنة التحقيق بالمجلس ستستمع غدا لأقوال لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو"، بشأن ما ورد على إحدى الصفحات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة إليه سيكون من حق المجلس توقيع العقوبات
وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن لجنة التحقيق بالمجلس ستستمع غدا لأقوال لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو"، بشأن ما ورد على إحدى الصفحات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة إليه سيكون من حق المجلس توقيع العقوبات عليه وفقا للائحة الجزاءات التي أقرها المجلس، والتي تشمل عقوبات ما بين غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو منعه من الظهور في وسائل الإعلام، أو إحالته للنائب العام حسبما ترى لجنة التحقيق.
وردا على تساؤل "التحرير" بشأن ما أورده اللاعب في بعض وسائل الإعلام حول أن الصفحة المنسوبة للاعب ليست صفحته الشخصية ولكنها صفحة وهمية، قال شوقي "سنقوم أيضا بالتحقيق فيما سيقوله.. ولا نريد أن نستبق الأحداث.. والتحقيق سيظهر كل شيء".
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر استدعاء لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمصر المقاصة؛ للتحقيق معه فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال جلسة تحدد لها يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وجاء في البيان أن تدوينة ميدو "تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم".
يُذكر أن ميدو (36 عاما) تولى مؤخرًا قيادة المقاصة بعد رحيله عن نادي الوحدة السعودي بسبب تغريدة مسيئة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لأحد مشجعي الفريق.
تجدر الإشارة، إلى أن اللاعب أحمد حسام «ميدو» كان قد أبدى احترامه التام لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تحويله للتحقيق بعد التصريحات التي نسبت إليه عبر صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأكد اللاعب السابق أحمد حسام الشهير بـ«ميدو» في تصريحات إذاعية عبر راديو 9090، أنه يعاني الفترة الأخيرة من أحد الأشخاص الهاكرز والذي تسبب في الأزمة الأخيرة ووصل الأمر للتهديدات من جانبه، وأنه يمتلك كل الإثباتات الدالة على صحة كلامه، وأنه سيقدمها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صباح غدٍ الأربعاء.
واختتم أحمد حسام «ميدو» تصريحاته بأنه ابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» خلال الفترة الأخيرة بعدما شاهد العديد من الأمور التي تحدث في الوقت الحالي، وتتنافى مع الأخلاق العامة.
وأعرب اللاعب أحمد حسام "ميدو" عن رضاه التام عن أداء المنتخب الوطني حاليًّا مع المكسيكي خافيير أجيري، خلال مباراتي تنزانيا وغينيا ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 من يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.
أول تعليق من ميدو بعد إحالته للتحقيق
وقال أحمد حسام الشهير بـ«ميدو»، إن الراحة التي حصل عليها محمد صلاح بمثابة قرار جيد جدًا لأن اللاعب كان بحاجة إليها بعد الموسم الشاق مع ليفربول.