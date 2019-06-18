محمد ناجي: 20 مليون عميل لخدمات مصاري في 70 ألف منفذ

عرضت شركة مصاري العاملة في مجال الدفع الإلكتروني تجربة كارت المدفوعات فى معرض Seamless North Africa 2019 الذي تقام فعالياته على مدار يومين بالقاهرة

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

محمد ناجي رئيس مصاري

أجرت شركة مصارى تجربة خاصية قبول كارت المدفوعات من خلال أحدث ماكيناتها أمام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في أكبر معرض للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في شمال إفريقيا Seamless North Africa 2019، وهو المعرض والمؤتمر الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وقال محمد ناجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصاري إن رئيس الوزراء أبدى إعجابه بحلول مصاري التي تدعم اتجاه الدولة نحو الشمول المالي والمجتمع اللا نقدي.

وأشار ناجي إلى أن مشاركة مصاري في المؤتمر خطوة للتأكيد على استعداد أنظمتها لاستقبال كروت الدفع البنكية والمسبوقة الدفع، وذلك لكون المعرض فرصة جيدة لتبادل الأفكار والمعلومات ما بين الشركات العاملة في القطاع المالي والتكنولوجي، مما يخدم أهداف مصاري في التقدم بالسوق المصرية إلى مراحل تكنولوجية جديدة ومتطورة