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محمد ناجي: 20 مليون عميل لخدمات مصاري في 70 ألف منفذ

عرضت شركة مصاري العاملة في مجال الدفع الإلكتروني تجربة كارت المدفوعات فى معرض Seamless North Africa 2019 الذي تقام فعالياته على مدار يومين بالقاهرة
تحرير:أحمد البرماوي ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
محمد ناجي رئيس مصاري
محمد ناجي رئيس مصاري
أجرت شركة مصارى تجربة خاصية قبول كارت المدفوعات من خلال أحدث ماكيناتها أمام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في أكبر معرض للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في شمال إفريقيا Seamless North Africa 2019، وهو المعرض والمؤتمر الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وقال محمد ناجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصاري إن رئيس الوزراء أبدى إعجابه بحلول مصاري التي تدعم اتجاه الدولة نحو الشمول المالي والمجتمع اللا نقدي.
وأشار ناجي إلى أن مشاركة مصاري في المؤتمر خطوة للتأكيد على استعداد أنظمتها لاستقبال كروت الدفع البنكية والمسبوقة الدفع، وذلك لكون المعرض فرصة جيدة لتبادل الأفكار والمعلومات ما بين الشركات العاملة في القطاع المالي والتكنولوجي، مما يخدم أهداف مصاري في التقدم بالسوق المصرية إلى مراحل تكنولوجية جديدة ومتطورة
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البنك-المركزى

«المركزي» يطلق بوابة إلكترونية للتكنولوجيا المالية

أطلق البنك المركزي المصري أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي. وذكر البنك، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البوابة الجديدة التي أُطلقت تحت اسم (fintech egypt) تُعد إحدى أهم مخرجات استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التي سبق وأعلن عنها البنك خلال مؤتمر الشباب في أسوان. وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات: "إن البوابة الجديدة تُعد خطوة جديدة للبنك المركزي على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
البورصة

هل البورصة المصرية مهيأة لطرح 40% من «بنك القاهرة»؟

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الاثنين، إنه سيجري طرح 30- 40% من بنك القاهرة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري. وبذلك ترفع الحكومة الحصة المقررة من أسهم البنك، حيث صرح عامر في أبريل أن الحكومة تعتزم بيع حصة تتراوح بين 20 و30% من أسهم البنك في البورصة. وتقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار للطرح العام الأولي. وتأسس بنك القاهرة في مايو عام 1952 كشركة مساهمة مصرية ويبلغ رأسماله الحالي 1.6 مليار جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد.
ليبرا

فيسبوك يطرح «ليبرا»| مستقبل العملات الرقمية إلى أين؟

أعلن مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك عن طرح العملة الرقمية الجديدة للمنصة رسميا والتى تحمل اسم Libra، وذلك بمشاركة نحو 27 مؤسسة حول العالم. وأكد مارك أن العملة الجديدة ستكون مهمتها إنشاء بنية تحتية مالية عالمية تساعد مليارات الأشخاص حول العالم، خاصة أنها مدعومة بتقنية البلوك تشين، لافتا إلى أن الخطة تستهدف إطلاقها خلال العام المقبل 2020. وأكد مارك أنه سيتم إطلاق شركة فرعية مستقلة تدعى Calibra ستقوم ببناء خدمات تتيح للمستخدم إرسال العملة الرقمية وإنفاقها وحفظها، بدءًا بمحفظة رقمية ستكون متاحة فى واتس آب وماسنجر وكتطبيق مستقل العام المقبل.
بورصة

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.03 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 14202.86 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليصل لمستوى 604.25نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544.13 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.41 مليار جنيه من خلال التداول على 96.04مليون سهم.
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مجلس-إدارة-اتحاد-البريد-الافريقي-الشامل-ببوركينا-فاسو (2)

الصغير: مصر تستعيد دورها الريادي في الخدمات البريدية

يشارك البريد المصري في أعمال الدورة الـ38 لمجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي الشامل بالعاصمة البوركينية واجادوجو بوفد رفيع المستوي برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2019. قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري والنائب الاول لرئيس مجلس إدارة اتحاد البريد الإفريقي أن هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبري حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا مثل وضع خطط تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي بالإدارات البريدية الإفريقية.
مدبولي-في-مؤتمر -seamless

«مدبولي» يفتتح مؤتمر Seamless لدعم الاقتصاد الرقمي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات مؤتمر “سيملس شمال أفريقيا” الذي تستضيفه مصر للعام الثاني على التوالي، والذي يشارك فيه حضور عالمي وإقليمي ومحلي مُمَيز لكبرى المؤسسات المالية والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال أفريقيا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش الجلسة الأولى لافتتاح المؤتمر أن مصر شهدت في السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية في الرؤى والأفكار والخطط التي استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادي المتكامل.
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3 مليارات جنيه استثمارات في مراكز البيانات العملاقة

أكد الخبراء المشاركون في المؤتمر الثالث لمستقبل مراكز البيانات The future of Data Centers الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أهمية صناعة مراكز البيانات بوصفها ركيزة أساسية في التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، وأن صناعة مراكز البيانات ستساهم في تعزيز حضور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره في بناء الاقتصاد، خاصة أن هناك مشروعات قائمة في الوقت الحالي تقدّر استثماراتها المبدئية بأكثر من 3 مليارات جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات الخاصة.
وزارة-المالية

ماذا يعني دمج مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة؟

بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة سك العملة، فى كيان واحد بمسمى سك العملة، وذلك باعتباره المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة فى العالم، وبهيكل إدارى جديد. وأوضحت الوزارة أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق في مصر، كما يجرى حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكدت المالية أن عملية دمج المصلحتين معًا لن تضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية، بل تسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.
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