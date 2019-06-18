محمد ناجي: 20 مليون عميل لخدمات مصاري في 70 ألف منفذ
عرضت شركة مصاري العاملة في مجال الدفع الإلكتروني تجربة كارت المدفوعات فى معرض Seamless North Africa 2019 الذي تقام فعالياته على مدار يومين بالقاهرة
تحرير:أحمد البرماوي
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
محمد ناجي رئيس مصاري
أجرت شركة مصارى تجربة خاصية قبول كارت المدفوعات من خلال أحدث ماكيناتها أمام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في أكبر معرض للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في شمال إفريقيا Seamless North Africa 2019، وهو المعرض والمؤتمر الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وقال محمد ناجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصاري إن رئيس الوزراء أبدى إعجابه بحلول مصاري التي تدعم اتجاه الدولة نحو الشمول المالي والمجتمع اللا نقدي.
وأشار ناجي إلى أن مشاركة مصاري في المؤتمر خطوة للتأكيد على استعداد أنظمتها لاستقبال كروت الدفع البنكية والمسبوقة الدفع، وذلك لكون المعرض فرصة جيدة لتبادل الأفكار والمعلومات ما بين الشركات العاملة في القطاع المالي والتكنولوجي، مما يخدم أهداف مصاري في التقدم بالسوق المصرية إلى مراحل تكنولوجية جديدة ومتطورة
وأشار ناجي إلى أن مشاركة مصاري في المؤتمر خطوة للتأكيد على استعداد أنظمتها لاستقبال كروت الدفع البنكية والمسبوقة الدفع، وذلك لكون المعرض فرصة جيدة لتبادل الأفكار والمعلومات ما بين الشركات العاملة في القطاع المالي والتكنولوجي، مما يخدم أهداف مصاري في التقدم بالسوق المصرية إلى مراحل تكنولوجية جديدة ومتطورة من الدفع الإلكتروني في ظل التنافسية التي تشهدها السوق المصرية والمنطقة العربية.
وأوضح ناجي أن مصاري تدعم الدولة في اتجاهها للشمول المالي والتحول الرقمي، لا سيما الانتقال إلى المجتمع اللا نقدي، مشيرًا إلى أن شركته تعمل على تحسين وانتشار خدماتها في شتى أنحاء الجمهورية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم توجهات الدولة في الدور الذي تلعبه كشركة مصرية خالصة.
وأكد ناجى أنه خلال عام 2019 وصل عدد المستفيدين من خدمات مصاري لأكثر من 20 مليون مواطن مصري شهريا، وبلغ عدد منافذ البيع لشركة مصاري في جميع أنحاء الجمهورية أكثر من 70 ألف منفذ، شاملة 5000 نقطة بيع تدعم كروت الكهرباء مسبقة الدفع، مشيرًا إلى أن مصاري تعاقدت مع بعض المؤسسات المانحة للقروض متناهية الصغر لتقديم خدمة سداد القروض عن طريق منافذها وذلك تسهيلا على السادة المقترضين في سداد أقساط القروض المستحقة عليهم لهذه المؤسسات وخاصة خدمة تحصيل الأقساط السكنية بالتعاون مع أكثر من شركة رائدة في هذا المجال.
وأضاف ناجي أن مصاري تهتم بقبول كارت ميزة وتدرس حاليا الشراكة مع أكثر من بنك لتفعيل هذه الخاصية كوسيلة من وسائل الدفع.
من جانبه أكد محمد العماوي مدير قطاع التسويق وتطوير الأعمال بمصاري أن حصة الشركة وصلت إلى 30% من سوق المدفوعات المصرية، وأن القطاع التجاري للشركة يستهدف خططا توسعية أكبر لحزمة الخدمات التي تقدمها مصاري من حيث العدد والتنوع بعد أن تخطى عدد الخدمات التي تقدمها مصاري حاجز الـ 120 خدمة، وبعد أن تخطى عدد المعاملات اليومية 1.5 مليون معاملة على خدمات مصاري المختلفة، بالإضافة لتنوع نشاطات نقاط الدفع وزيادة انتشارها جغرافيا.
وأكد العماوي أن مصاري تتطلع لتوسيع شبكة منافذ البيع لتصل إلى 150,000 منفذ بيع بنهاية 2020 وأضاف أن خدمة المواطن وتحقيق منظومة الشمول المالي على رأس أولويات الشركة، معربًا عن ثقته الكاملة في القدرة التنافسية للشركة بما تمتلكه من كفاءات وخبرات تجارية وفنية ومالية مما يؤهلها لإطلاق خدمات أكثر لمصلحة السوق والمواطن.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، فعاليات مؤتمر "سيملس شمال إفريقيا" الذي تستضيفه مصر للعام الثاني على التوالي، والذي يشارك فيه حضور عالمي وإقليمي ومحلي مُميز لكبرى المؤسسات المالية والبنوك، وشركات التكنولوجيا المالية الدولية والإقليمية بمنطقة شمال إفريقيا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش الجلسة الأولى لافتتاح المؤتمر أن مصر شهدت في السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية في الرؤى والأفكار والخطط التي استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادي المتكامل.
ويعد مؤتمر سيملس أحد المؤتمرات الرائدة في المدفوعات التكنولوجية والتجارة الإلكترونية ويضم أكثر من 85 متحدثا ورائدا بهذه الصناعة وما يقرب من 1500 كعدد للحاضرين.