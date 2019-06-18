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النادي الإعلامي يطلق «مسار» أول منصة تدريب رقمي

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
مسار
مسار
أعلن النادي الإعلامي، اليوم الثلاثاء، إطلاق منصة "مسار" للتعليم الإلكتروني الأحد المقبل 23 يونيو 2019. "مسار" منصة رقمية تستخدم أحدث تقنيات ومنهجيات التعليم الإلكتروني عن بعد عبر الإنترنت، ومخصصة للصحفيين والإعلاميين المصريين، حيث تستهدف تطوير مهاراتهم ومعارفهم المهنية.
وتهدف "مسار" لإيجاد بيئة تعلم، تُمكن المتدربين من التمتع بتجربة تعلم غنية يساهم فيها مجموعة من خبراء المهنة، حول موضوعات عديدة مخصصة لهم. تبدأ "مسار" أولى دوراتها التدريبية، لتكون متاحة للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي وحديثي التخرج من كليات الصحافة والإعلام المختلفة. الدورة التدريبية تحمل عنوان
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الأعلى للإعلام: 3 عقوبات تنتظر ميدو حال ثبوت الاتهامات

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة للتحقيق ظهر غد "الأربعاء"، مع لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام الشهير بـ"ميدو"، لسؤاله بشأن المنسوب إليه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من محتوى يثير الفتن بين الجماهير، وما نشر بالصفحة المنسوبة للاعب السابق من شأنه إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، وخاصة جماهير كرة القدم، وكذلك ما نشر على الصفحة المنسوبة للاعب من مواد تحمل سبًّا وقذفًا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع.
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بعد 500 طلب.. منع التحويل لأداء امتحانات ثانوي ببيلا

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات، وذلك بعد تكرار وقائع الغش والشغب داخل لجان الثانوية العامة خلال هذا العام والأعوام الماضية. وأشار المحافظ إلى أنه تلاحظ كثرة تقديم طلبات التحويل للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها، إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.
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"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

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رئيس الأركان يبحث مع نظيره الياباني ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كوجى يامازاكى رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الذاتى اليابانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر فى زيارة تستغرق عدة أيام
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