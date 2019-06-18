النادي الإعلامي يطلق «مسار» أول منصة تدريب رقمي

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

مسار

أعلن النادي الإعلامي، اليوم الثلاثاء، إطلاق منصة "مسار" للتعليم الإلكتروني الأحد المقبل 23 يونيو 2019. "مسار" منصة رقمية تستخدم أحدث تقنيات ومنهجيات التعليم الإلكتروني عن بعد عبر الإنترنت، ومخصصة للصحفيين والإعلاميين المصريين، حيث تستهدف تطوير مهاراتهم ومعارفهم المهنية.

وتهدف "مسار" لإيجاد بيئة تعلم، تُمكن المتدربين من التمتع بتجربة تعلم غنية يساهم فيها مجموعة من خبراء المهنة، حول موضوعات عديدة مخصصة لهم. تبدأ "مسار" أولى دوراتها التدريبية، لتكون متاحة للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي وحديثي التخرج من كليات الصحافة والإعلام المختلفة. الدورة التدريبية تحمل عنوان