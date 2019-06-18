نجم منتخب مصر السابق يعلن اعتزاله كره القدم

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

منتخب مصر

أعلن أحمد عيد عبدالملك، لاعب فريق الجونة الحالي والمنتخب الوطني السابق، اعتزاله كرة القدم بصفة نهائية بعد مسيرة طويلة مع العديد من الأندية بالدوري الممتاز، حيث لعب أحمد عيد في أندية الزمالك والمحلة وأسوان وحرس الحدود وأهلي بني غازي وطلائع الجيش والمصري ودجلة والجونة. وحقق أحمد عيد 4 ألقاب لكأس مصر ولقب الدوري المصري مع الزمالك موسم 2014- 2015 ولقب كأس السوبر المصري و2 كأس الأمم الإفريقية والبطولة العربية وكأس العالم العسكري، حيث سجل 136 هدفًا خلال مسيرته منها 89 هدفًا في الدوري المصري و13 هدفا بكأس مصر و19 هدفا إفريقيا كما لعب 75 مباراة دولية.

ونشر أحمد عيد عبدالملك عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «سوف أنتقل لصفوف الجماهير بعد 18 موسمًا في الدوري المصري وكل الشكر لمن أحبني ومن انتقدني أو لا يحبني، وكل من ساندني ووقف بجواري وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله.. وهذا قرار اعتزال كرة القدم وإلى اللقاء". علمًا بأن بطولة الدوري المصري