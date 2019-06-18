رياضة

نجم منتخب مصر السابق يعلن اعتزاله كره القدم

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلن أحمد عيد عبدالملك، لاعب فريق الجونة الحالي والمنتخب الوطني السابق، اعتزاله كرة القدم بصفة نهائية بعد مسيرة طويلة مع العديد من الأندية بالدوري الممتاز، حيث لعب أحمد عيد في أندية الزمالك والمحلة وأسوان وحرس الحدود وأهلي بني غازي وطلائع الجيش والمصري ودجلة والجونة. وحقق أحمد عيد 4 ألقاب لكأس مصر ولقب الدوري المصري مع الزمالك موسم 2014- 2015 ولقب كأس السوبر المصري و2 كأس الأمم الإفريقية والبطولة العربية وكأس العالم العسكري، حيث سجل 136 هدفًا خلال مسيرته منها 89 هدفًا في الدوري المصري و13 هدفا بكأس مصر و19 هدفا إفريقيا كما لعب 75 مباراة دولية.
ونشر أحمد عيد عبدالملك عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «سوف أنتقل لصفوف الجماهير بعد 18 موسمًا في الدوري المصري وكل الشكر لمن أحبني ومن انتقدني أو لا يحبني، وكل من ساندني ووقف بجواري وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله.. وهذا قرار اعتزال كرة القدم وإلى اللقاء". علمًا بأن بطولة الدوري المصري
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تعرف على الشخص الذي تسبب في التحقيق مع ميدو

كشف أحمد حسام (ميدو) المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، عن استدعائه للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام في الفترة الأخيرة، وقال ميدو في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء كل الاحترام لقرار المجلس الأعلى للإعلام، ولكن الاستدعاء لابد أن يكون هناك أدلة واضحة وليس لمجرد كلام مشكوك في صحته، وتابع ميدو خلال تصريحاته أن الحساب يخص طفلا عمره 12 عامًا، ومقيم في دبي وتواصل معي ومع زوجتي ويقول إنه قادر على اختراق أي حساب، ولن يتوقف عما يفعله إلا عندما يحضر إلى مصر ليلتقط معي صورة.
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ننشر تفاصيل التحقيق مع بلاتيني بعد القبض عليه

علق وليام بوردون، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على واقعة القبض على بلاتيني، أمس الثلاثاء فيما يتعلق بتحقيق فساد في منح قطر استضافة بطولة كأس العالم 2022، وقال بيان صادر من محامي بلاتيني، أبرزته صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم: «بعد الاستماع لبلاتيني في نفس التحقيق بالمحكمة المفتوحة العام الماضي، يتم الآن استجوابه لأسباب تقنية». وأضاف المحامي: «ما حدث مع بلاتيني لا يعد بأي حال من الأحوال عملية اعتقال، لكنه مجرد جلسة استماع كشاهد في سياق التحقيقات».
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تقنية جديدة باستاد القاهرة حرصًا على أرواح اللاعبين

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، اقتربت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تركيب أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة الدولي لتعمل بشكل تجريبي حتى التأكد من جاهزيتها تمامًا قبل بدء البطولة، وحسب البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، فإن المحطة تعمل على إظهار الحرارة والرطوبة على الشاشة أولًا بأول داخل الاستاد بشكل إلكتروني على شاشة استاد القاهرة. في حين صرح أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من خلال محطة الرصد الجوي الجديدة باستاد القاهرة يستطيع الحكم تنفيذ تعليمات «الفيفا».
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الجبلاية تحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تحديد مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، حيث حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، وأيام 25 و29 من الشهر المقبل، لمباريات القلعة الحمراء أمام فريقي المقاولون العرب والزمالك، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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خصم 75 ألف دولار من مكافأة فوز الزمالك بالكونفدرالية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خصم مبلغ 75 ألف دولار، من مكافأة نادي الزمالك، بعدما توج الفريق الأبيض بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف لعشاق الفارس الأبيض، ويمثل المبلغ قيمة استقدام حكام أجانب في 3 مباريات متبقية للزمالك بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة والإسماعيلي.
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أزمة في معسكر المنتخب بسبب مؤجلات الدوري

تسببت مؤجلات مباريات الدوري الممتاز في بدء معسكر المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، يوم 6 يونيو المقبل بدون 9 لاعبين 5 من بيراميدز و4 من الزمالك، حيث يرتبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمواجهة نظيره الجونة يوم 6 يونيو، بينما يرتبط فريق بيراميدز بمواجهة نظيره حرس الحدود، ويضم المنتخب من بيراميدز كلا من أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد (دونجا)، أحمد أيمن منصور، عبد الله السعيد، بجانب 4 لاعبين من الزمالك وهم: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد.
حسام- غالي‎

صدقي: سعيد بالبقاء.. والجونة يستحق مركزًا أفضل

قال حمادة صدقي، المدير الفني لنادي الجونة، إنه سعيد بحصول فريقه على نقطة ثمينة بالتعادل أمام الإسماعيلي، لأنها ضمنت له البقاء في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى الوصول لمركز أفضل هذا الموسم. ونجا الجونة، من الهبوط للدرجة الثانية، بتعادله أمام الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعبه بمدينة الغردقة. وأضاف صدقي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن فريقه كان يستحق التواجد في مكانة أفضل من ذلك، خصوصا وأنه يقدم كرة قدم جيدة، ويملك لاعبين على مستوى عال، لكن التوفيق لم يحالفهم في مباريات كثيرة.
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