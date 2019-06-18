أهداف مشتركة وراء قمة كيم وشي المفاجئة

يرى البعض أن الرئيس الصيني يحاول استخدام رحلته إلى بيونج يانج، كطريقة لتحويل الانتباه الدولي عن الاحتجاجات المحرجة في هونج كونج التي تتمتع بنظام حكم شبه ذاتي
يسافر الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية، للقاء الزعيم كيم جونج أون هذا الأسبوع بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، والتي تشهد بعض الأزمات أحيانا، في الوقت الذي يخوض فيه كل منهما نزاعا مع الولايات المتحدة، حيث تواجه بكين حربا تجارية مع واشنطن، فيما توترت العلاقة بين كيم وترامب بسبب الأسلحة النووية.
فيما يلي نظرة على ما قد يحاول كل من شي وكيم تحقيقه خلال أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005.
ما الذي يريده شي؟
تقول شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي يخوض فيه شي حربًا تجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبل اجتماع متوقع بينهما في وقت لاحق من هذا الشهر في قمة مجموعة العشرين في اليابان.
ويمكن اعتبار اجتماع شي مع كيم وسيلة للزعيم الصيني لتوجيه رسالة قوية إلى ترامب،
ما الذي يريده شي؟
تقول شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي يخوض فيه شي حربًا تجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبل اجتماع متوقع بينهما في وقت لاحق من هذا الشهر في قمة مجموعة العشرين في اليابان.
ويمكن اعتبار اجتماع شي مع كيم وسيلة للزعيم الصيني لتوجيه رسالة قوية إلى ترامب، وهي أنه على واشنطن أن تنحني أمام الصين في الصراع التجاري بينهما، إذا أرادت من بكين أن تستخدم نفوذها كوسيط إقليمي قوي لإخضاع حليفها الكوري الشمالي.
وقال نام سونج ووك الأستاذ بجامعة كوريا الذي شغل منصب رئيس معهد إستراتيجية الأمن القومي، وهو مركز أبحاث تابع للاستخبارات الكورية الجنوبية: "بإمكان شي أن يبعث برسالة إلى الولايات المتحدة تقول: (إذا قبلت بموقفنا في الحرب التجارية، فيمكننا مساعدتك في القضية النووية مع بيونج يانج وتحقيق بعض التقدم فيها)".
في الوقت نفسه قد تحاول بكين إظهار أنه، بناءً على ما تفعله واشنطن بشأن التجارة، يمكنها استخدام نفوذها لتعطيل جهود الولايات المتحدة الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.
ومن جانبه أكد لي سيونج هيون مدير الدراسات الصينية بمعهد "سيجونج" في كوريا الجنوبية: "أن نفوذ شي سلاح ذو حدين".
وكانت المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد انهارت خلال قمة هانوي في فبراير الماضي، بعد أن رفض ترامب مسعى كيم لتخفيف العقوبات في مقابل خطوات جزئية لنزع السلاح النووي.
ومنذ ذلك الحين، حدد كيم لترامب نهاية هذا العام موعدا نهائيا لوضع مقترحات جديدة ومقبولة لنزع السلاح النووي، ومن جانبه أكد ترامب على أن العقوبات ستظل سارية، لكنه ترك الباب مفتوحا لمزيد من المحادثات.
وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الخبراء اختلفوا حول مدى تأثير الصين على كوريا الشمالية، والتي غالبًا ما استمرت في إجراء تجارب نووية وصاروخية في السنوات الأخيرة على الرغم من اعتراضات بكين.
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إلا أن الروابط بين البلدين قوية، حيث تمر أكثر من 90% من التجارة الخارجية لكوريا الشمالية عبر الصين، ويقول بعض الخبراء إن دعم بكين للعقوبات القاسية التي فرضتها الأمم المتحدة على بوينج يانج في عامي 2016 و2017، ساعد في إجبار كيم على التواصل الدبلوماسي مع العالم بداية من أوائل عام 2018.
فيما يقول الكثير من المراقبين إن التجارة الحدودية غير المشروعة بين البلدين مازالت مزدهرة وسط تطبيق الصين المتراخي للعقوبات الدولية.
ويرى آخرون أن شي يحاول استخدام رحلته إلى بيونج يانج، كطريقة لتحويل الانتباه الدولي عن الاحتجاجات المحرجة في هونج كونج التي هزت إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي يحكم المدينة التي تتمتع بنظام حكم شبه ذاتي.
حيث قال ليم يول تشول الباحث في جامعة "كيونجنام" في كوريا الجنوبية "بالنسبة إلى شي، تعد هونج كونج قضية أكثر أهمية من كوريا الشمالية"، مضيفا أنه "يريد صرف الانتباه عن هونج كونج وكسب المزيد من الوقت".
ماذا يريد كيم؟
تقول "فوكس نيوز" إن ما يريده كيم لم يتغير، فهو راغب في تخفيف العقوبات الاقتصادية، مع تقديم أقل عدد ممكن من التنازلات بشأن برنامجه النووي.
وعلى الرغم من أن ترامب واصل الثناء على كيم في وسائل الإعلام الأمريكية، إلا أنه لم يحدث أي تغيير في الموقف الأمريكي المتشدد عمومًا من العقوبات أو نزع السلاح النووي، وسيبحث كيم عن مساعدة الصين للضغط على الولايات المتحدة لتخفيف هذا الموقف.
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وصرح وي سونج لاك الدبلوماسي الكوري الجنوبي السابق أن: "كيم سيحاول إقناع شي بدعم فكرة دفع كوريا الشمالية لاتخاذ خطوات إضافية لنزع السلاح النووي في مقابل الحصول على تنازلات أمريكية ورفع العقوبات المشددة أو تخفيف الضغط العسكري".
وأضاف وي أنه من المحتمل أن يفعل شي ذلك، لكنه قد يحث كيم على إظهار التزام أقوى بالحوار والامتناع عن الاستفزازات مثل اختبارات الأسلحة.
فبعد قمة ترامب وكيم الفاشلة في فبراير الماضي، عبرت كوريا الشمالية عن استيائها عن طريق إجراء اختبارات الصواريخ قصيرة المدى، وزيادة التهديدات ضد واشنطن وسيول.
في الوقت نفسه، دائما ما كانت الصين تقدم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية بعد كل قمة بين زعماء البلدين، وقد يفعل شي الشيء نفسه هذه المرة.
وذكر شين بوم شول الباحث في معهد "آسان" للدراسات السياسية في سول: "من المحتمل ألا تتجاهل الصين العقوبات المفروضة على بيونج يانج، وتنتهكها بشكل علني، لكنها قد تعزز مساعداتها غير المعلن عنها" إلى كوريا الشمالية.
وترى الشبكة أنه من المرجح أن يرغب كل من كيم وشي في تجنب معركة دبلوماسية شاملة مع الولايات المتحدة، حيث أرسل كيم مؤخرًا خطابًا إلى ترامب وصفه الرئيس الأمريكي بأنه "جميل"، وهو تطور يقول الخبراء إنه يُظهر نية كيم في الحفاظ على علاقات جيدة مع ترامب.
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وبشكل عام، قد تسفر القمة عن تقدم ظاهري، وربما يكون هناك شيء روتيني، مثل اتفاق لتعزيز الاتصال الإستراتيجي وتنسيق السياسات، وتأكيد على الالتزام بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
إلا أنه في النهاية، لا تزال احتمالات التسوية النووية تعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان كيم ملتزما حقا بالتخلي عن ترسانته النووية، التي يعتبرها أقوى ضمان له للبقاء.