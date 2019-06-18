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أهداف مشتركة وراء قمة كيم وشي المفاجئة

يرى البعض أن الرئيس الصيني يحاول استخدام رحلته إلى بيونج يانج، كطريقة لتحويل الانتباه الدولي عن الاحتجاجات المحرجة في هونج كونج التي تتمتع بنظام حكم شبه ذاتي
تحرير:أحمد سليمان ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
كيم وشي
كيم وشي
يسافر الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية، للقاء الزعيم كيم جونج أون هذا الأسبوع بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، والتي تشهد بعض الأزمات أحيانا، في الوقت الذي يخوض فيه كل منهما نزاعا مع الولايات المتحدة، حيث تواجه بكين حربا تجارية مع واشنطن، فيما توترت العلاقة بين كيم وترامب بسبب الأسلحة النووية. فيما يلي نظرة على ما قد يحاول كل من شي وكيم تحقيقه خلال أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005.
ما الذي يريده شي؟ تقول شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي يخوض فيه شي حربًا تجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبل اجتماع متوقع بينهما في وقت لاحق من هذا الشهر في قمة مجموعة العشرين في اليابان. ويمكن اعتبار اجتماع شي مع كيم وسيلة للزعيم الصيني لتوجيه رسالة قوية إلى ترامب،
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نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
ميركل-وماكرون

فرنسا وألمانيا الأكثر استفادة من الحرب التجارية

لا شك أن كلًا من الصين والولايات المتحدة وجدا صعوبات كبيرة في خوض معركتهما الاقتصادية والتجارية المشتعلة منذ بداية العام الماضي، إلا أن تلك الأزمات خلقت مستفيدين آخرين خلال الفترة الماضية، أبرزها الاتحاد الأوروبي. انخفاض الصادرات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة الماضية، وتعثر المفاوضات التي تسعى لإنهاء الحرب التجارية، جميعها عوامل ساهمت في فتح أسواق بعض البلدان الأوروبية لتكون بديلة لدى كل من الصين والولايات المتحدة بعد التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضها كل طرف.
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13 قتيلا و200 مصاب حصيلة ضحايا «زلزال الصين»

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين، مساء أمس الإثنين، إلى 13 قتيلا (بينهم 6 سيدات) و200 مصاب. وحسب السلطات الصينينة، فإن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر تسبب أيضا في تضرر نحو 103771 شخصا و10 آلاف منزل، إلى جانب التأثير على إمدادات الكهرباء وشبكة النقل والاتصالات في المقاطعة. وأطلقت وزارة إدارة الطوارئ الصينية الاستجابة لحالات الطوارئ، وأرسلت فريق عمل إلى المناطق المتضررة لتوفير الدعم في أعمال الإنقاذ وتخفيف الكوارث.
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أزمة روسيا الاقتصادية تجبرها على التخلي عن مادورو

على مدى الأشهر القليلة الماضية، لم تنجح محاولات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السياسية بالابتعاد ببلاده عن الأزمات التي سببتها قرارات الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات قاسية على بعض المجالات الاقتصادية الهامة مثل النفط. وفي أصعب لحظاته السياسية، لجأ الرئيس الفنزويلي إلى روسيا للحصول على دعمها في مجابهة الأزمات الاقتصادية التي مرت ببلاده طيلة الأشهر الماضية، والتي كادت أن ترجح كفة زعيم المعارضة خوان جوايدو المدعوم دوليًا بقوة، وبالأخص من الولايات المتحدة وأوروبا.
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كيم وشي في الصين

أخبار سيئة لترامب.. الرئيس الصيني يزور بيونج يانج

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه بصدد زيارة العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، الخميس المقبل، مما يمثل انتصارا دبلوماسيا للزعيم الكوري الشمالي المعزول كيم جونج أون بعد انهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قمة هانوي في فبراير الماضي. وستكون زيارة شي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005، حيث تعد الصين أهم حليف لها وشريان الحياة الاقتصادي للبلد الذي يواجه عقوبات الأمم المتحدة.
بوتين-وشي

لمواجهة تهديدات ترامب.. قمة صينية روسية اليوم

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، انتقادات لتدخله في الشأن الداخلي للأخيرة، كان نظيره الصيني، شي جين بينج، يستعد لزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع توقيع عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية خلال الزيارة.
الصين-وأمريكا

الصين تصعد ضد أمريكا.. وتحذر مواطنيها من السفر إليها

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم الثلاثاء، بيانا، حذرت فيه السياح الصينيين من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحثتهم على ضرورة تقييم مخاطر السفر إلى أمريكا بشكل كامل، وذلك بسبب تكرار حوادث إطلاق النار والسرقة، داعية إلى ضرورة الحصول على معلومات حول وضع الأمن العام، والقوانين، والتعليمات الخاصة بالمقاصد السياحية لزيادة الوعي بالسلامة، وتوخي الحذر، حفاظا على سلامتهم. وسيظل التحذير السفر ساريا حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.
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شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.
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