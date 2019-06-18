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الإفتاء: الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان سبب الفسخ

تحرير:باهر القاضى ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
الشبكة
الشبكة
أفتى الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال: "هل يحق للخاطب رد الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟"، بأنه يحق للخاطب أن يسترد الشبكة حتى وإن كان الرجوع من جهته هو. جاء ذلك خلال قيام دار الإفتاء، بإجراء بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين. وكانت دار الإفتاء، أكدت أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وقالت إنه قد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين. وتابعت: إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده. وأشارت الدار إلى أن الشبكة المقدمة
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السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
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حوادث الطرق في مصر.. كيف نوقف نزيف الدماء المتكرر؟

يفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة الخاصة بالإصابات نحو 4.7 مليار جنيه هذا فضلا عن التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه. وتعد محافظة القاهرة هي أكبر المدن في زيادة نسبة الحوادث وتحتل المرتبة الأولى.
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بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة

منذ عدة أشهر نشرت «التحرير»، مجموعة من التقارير عن وجود تحركات لعدد من الأساقفة داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضد البابا تواضروس، وكان من المفترض أن تنفذ هذه التحركات داخل الاجتماع السنوي للمجمع الذي انتهى بالجلسة الختامية الخميس الماضي، وقتها نفت الكنيسة بشكل رسمي عبر المتحدث الرسمي القس بولس حليم، وكذلك خرج عدد من الأساقفة ينفون، وعبر عن مطالبهم مقال في موقع «أقباط أميركا»، عبر «كاهن نيوجيرسي»، إلى أن خرج بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع والمتشابه تماما مع مقال كاهن نيوجيرسي.
ضياء-رشوان

«قنابل موقوتة» على طاولة نقابة الصحفيين

يُسارع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الزمن، للانتهاء من الملفات المطروحة على طاولة النقابة، بعد تشكيل هيئة المكتب، والتي تأخرت قرابة الـ3 أشهر منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي. حيث توجد العديد من القضايا الملحة والعاجلة على جدول أعمال النقابة، بحاجة إلى تدخل سريع وعاجل من أعضاء المجلس بتشكيله الجديد للوصول إلى حلول بشأنها، والتي تراكمت طوال الأشهر القليلة الماضية، بسبب عدم توصل أعضاء المجلس إلى اتفاق فيما بينهم حول تشكيل المقاعد. ويأتي على رأس تلك القضايا التي بدأ أعضاء المجلس في دراستها وفحصها لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها:
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دار-الافتاء-المصرية

تعليم الأطفال بالموسيقى.. فتاوى عرضت الإفتاء للهجوم

نشرت دار الإفتاء خلال الأسابيع الماضية مجموعة من الفتاوى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك تفاعلا مع الأسئلة التى يرسلها المواطنون إلى علماء دار الإفتاء عبر الصفحة، ولكن لم تحظَ الفتاوى بقبول عدد كبير من المواطنين؛ مما دفعهم للهجوم على دار الإفتاء من خلال التعليقات، وتحولت الصفحة إلى حلقة نقاشية تصادمية بين من يحترم رأى علماء دار الإفتاء ومن يهاجمونها، مع تبادل الاتهامات بين الفريقين، مما دفع بعض الشيوخ وعلماء الدين غير المنتمين إلى دار الإفتاء بالدخول والدفاع عنها من خلال النصوص القرآنية والأحاديث ومهاجمة المشككين.
دار-الافتاء

الإفتاء: يصل إلينا شهريا 3800 فتوى خاصة بالطلاق

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، المشرف على برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، أن دورة المقبلين على الزواج هي برنامج تدريبي كامل؛ لتوعية المجتمع لمواجهة القضايا الخاصة بالأسرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البرنامج "حياتي وإنساني ونفسي"، وأن نسبة المادة الشرعية به 10% فقط. وأعلنت دار الإفتاء، خلال الساعات الماضية، عن فتح برنامج تأهيل المقبلين على الزواج فى دورته التاسعة، وذلك بمقابل مادى 80 جنيها، فى إطار خطة الدار للحد من الطلاق.
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بـ80 جنيها.. «الإفتاء» تؤهل المقبلين على الزواج

أعلنت دار الإفتاء المصرية فتح باب الاشتراك في البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، الذي سيقام في المدة من 17 يونيو إلى 24 يوليو 2019، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة. وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الإثنين، أن الهدف من البرنامج، هو تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.
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«الإفتاء» تكشف عن أفضل الأماكن لصلاة العيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أفضل مكان لأداء صلاة العيد، هو المسجد الكبير الذى يجتمع فيه الناس. وأضافت الدار خلال صفحتها على "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "المسجد إذا اتسع لأعداد المصلين واجتماع الناس فيه وهو من مقاصد صلاة العيد صار له الفضل على الصلاة خارجه، وإلا فالصلاة فى الخلاء أفضل لهذا المقصد وهو الاجتماع، وتبادل التهنئة، وإظهار الفرح والسرور على الكبير والصغير". وأعلنت دار الإفتاء المصرية، رسميا أن أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر لعام 1440 هجريا، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
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