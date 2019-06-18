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هيفاء وهبي تغادر المستشفى: شكرا لكل من سأل عني

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
بعدما أثارت قلق جمهورها لفترة طويلة، أخيرًا خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن صمتها، وطمأنت الجميع على صحتها رغم كونها لم تكشف عما مرت به خلال الفترة الماضية، حيث نشرت صورة كتابية عبر حسابها على موقع "تويتر" وجهت فيها الشكر لكل من سأل عنها أو دعا لها، وقالت: "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعب أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي أضاء لي شمعة، شكرًا لكل اللي حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة، شكرا وآسفة لكل شخص ما عيّد بسببي، شكرا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكرا لكل صحفي كتبلي من قلبه".
أضافت هيفاء وهبي: "فرحت كتير بكم الحب اللي شفته من الناس وجمهوري والصحافة الكريمة وأصدقائي كلهم، واللي أثر فيّا كتير أمنيات الشفاء حتى من ناس ما باعرفهم ولا مرة قابلتهم، وشفت عاطفة من زملاء ما كنت مفكرة أنه هالقد بيحبوني". تابعت: "حسيت إني راح أشفى بسبب دعواتكم ليّا، والشكر الكبير ومن قلبي والتقدير
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كواليس تصوير اغنية متجمعين (14)

كلمات أغنية «متجمعين» وكواليس الفيديو كليب (صور)

أفرجت شركة "سينرجي" المنتجة لأغنية "متجمعين"، عن لقطات من كواليس تصويرها من قِبل ثلاثي النجوم: المصري حكيم، النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لتقديمها أمام الآلاف في استاد القاهرة الدولي، والملايين عبر الشاشات الناقلة لحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل. ومن المقرر أن يتم تقديم "متجمعين" بثلاث لغات، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء.
محمود-العسيلى

محمود العسيلي يغازل حبيبته بـ«ملايين» من البرتغال

طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أغانيه التى تحمل اسم "ملايين"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتم تصويرها بالبرتغال، ويغازل بالأغنية حبيبته ويقول فيها: "فيه كتير حلوين، فينهم وهي فين، ده الحلوين درجات، ده مفيش كده لا، وكأني في الحياة عمري، ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين، وعمري في يوم ما شوفت كده"، وجاءت موسيقي بإيقاعات سريعة تناسب أجواء الأغنية وطبيعتها، وتتناسب مع طرحها في موسم الصيف.
حكيم (2)

حكيم يفتتح أمم إفريقيا بأغنية «متجمعين»

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وأعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
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هيفاء-وهبى

أول ظهور لهيفاء وهبي بعد مرضها.. ورسالة خاصة للجمهور

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها داخل حجرتها بالمستشفى الذي تعالج به، في أول ظهور لها بعد نحو شهر ونصف الشهر قضتها بالمستشفى دون الكشف عن تفاصيل مرضها. وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة التي نشرتها عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، صباح اليوم الثلاثاء، بدون مكياج وعلى وجهها آثار التعب والإجهاد، وعلّقت برسالة لجمهورها: "اشتقتلكم"، كما شاركت جمهورها صورة أخرى لقُبلة على وجهها من والدتها التي رافقتها طوال فترة العلاج، وعلّقت عليها قائلة: "البوس البوس.. والدتي".
زكي-فطين-عبد الوهاب

أول ظهور لزكي فطين عبدالوهاب بعد إصابة السرطان(صور)

زار الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان زكي فطين عبدالوهاب، للاطمئنان على صحته بعد إصابته بمرض السرطان. ونشر بطرس دانيال، صورا من زيارته عبر حسابه على "فيسبوك" وعلّق قائلا: "نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان زكي فطين عبدالوهاب طالبين له من الله الصحة والعافية". وأعلن زكي فطين عبدالوهاب، مؤخرًا، إصابته بمرض سرطان الرئة، ونشر صورته وهو حليق الرأس على "فيسبوك"، وعلّق: "أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر، بس أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي كأنه دور برد وهيعدي".
اسعاد-يونس

إسعاد يونس: شريف مدكور حالة فريدة تشع نورا

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة دعم إلى الإعلامي شريف مدكور، بعد إصابته بسرطان القولون، تحدثت فيها عن مميزات يتمتع بها لا تتوفر في الكثير من الناس، وكتبت عبر "إنستجرام": "الحبيب الغالي، في حديثك بتقول إنك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل على رضاه، وإنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كده بس، قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير، رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته وأدواته في الدنيا، وإنه يشكل شخصيته وقناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقا ولا انصياعا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم".
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تعرف على حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالسرطان

لا تزال التكهنات قائمة حول حقيقة مرض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ إعلانها في رسالة كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، أثار الجدل بتغريدة جاء فيها "للأسف هيفاء فعلا مريضة، كبدها تعبان كتير، وبحاجة إلى علاج مكثف، ادعولها بالشفاء".
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