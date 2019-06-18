هيفاء وهبي تغادر المستشفى: شكرا لكل من سأل عني

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

هيفاء وهبي

بعدما أثارت قلق جمهورها لفترة طويلة، أخيرًا خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن صمتها، وطمأنت الجميع على صحتها رغم كونها لم تكشف عما مرت به خلال الفترة الماضية، حيث نشرت صورة كتابية عبر حسابها على موقع "تويتر" وجهت فيها الشكر لكل من سأل عنها أو دعا لها، وقالت: "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعب أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي أضاء لي شمعة، شكرًا لكل اللي حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة، شكرا وآسفة لكل شخص ما عيّد بسببي، شكرا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكرا لكل صحفي كتبلي من قلبه".

أضافت هيفاء وهبي: "فرحت كتير بكم الحب اللي شفته من الناس وجمهوري والصحافة الكريمة وأصدقائي كلهم، واللي أثر فيّا كتير أمنيات الشفاء حتى من ناس ما باعرفهم ولا مرة قابلتهم، وشفت عاطفة من زملاء ما كنت مفكرة أنه هالقد بيحبوني". تابعت: "حسيت إني راح أشفى بسبب دعواتكم ليّا، والشكر الكبير ومن قلبي والتقدير