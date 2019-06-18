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عبدالدايم: قريبا مبادرة لاكتشاف المواهب بالمحافظات

تحرير:كريم محجوب ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، في إطار متابعة أنشطة الوزارة وجهودها، وقام اليوم بتكليفها بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة بهم، وخلال الاجتماع أشارت عبدالدايم إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات متحف نجيب محفوظ تمهيدًا لافتتاحه، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو. واستطردت الوزيرة، إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لـ"بينالى فنون الطفل"، هدية مصر إلى أطفال العالم، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.
كما كشفت عن خطوات التعاون بين وزارتي الثقافة والإنتاج الحربي، لتأسيس أكاديميات للفنون في المحافظات، وكذلك عودة المسارح والمكتبات المتنقلة، ونوهت إلى أنه خلال أيام سيفتتح مقر للهيئة المصرية للكتاب في لبنان. كما قدمت عرضا موجزا عن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المواهب في المحافظات "خليك ورا حلمك"، وتشمل
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هيثم-الحاج-على

هيئة الكتاب: 4 معارض جديدة في يوليو وأغسطس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، عن خطة معارضها المحلية، المقرر تنظيمها خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين، والمقدرة بعدد 4 معارض في محافظات: الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط، بالإضافة لمدينة رأس البر. كما حددت الهيئة مواعيد افتتاح هذه المعارض، والقيمة الإيجارية للأجنحة الخاصة بدور النشر، والمكتبات المصرية، وتكون كالآتي: معرض الإسكندرية الصيفي الأول، المقام في الفترة من 30 يوليو وحتى 8 أغسطس 2019، تبلغ القيمة الإيجارية للجناح البالغ مساحته 9 أمتار فيه 3500 جنيه.
الدكتور-أنور-مغيث-مدير-المركز

القومي للترجمة: جوائز للجميع بمسابقة اللغة الصينية

فتح المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، باب التقديم لمسابقة الترجمة عن اللغة الصينية، في جولتها الأولى، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 18 يونيو، ويستمر باب قبول الأعمال مفتوحًا لمدة 3 أشهر، وتم تحديد قيمة الجوائز المقدرة بـ4 جوائز، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2000 دولار، وتبلغ قيمة الجائزة الثانية للفائز بالمركز الثاني 1000 دولار، وللمركز الثالث مبلغ 500 دولار، أما الجائزة الرابعة خُصصت لكل المشاركين في المسابقة ولم يحالفهم حظ الفوز وتقدر بمبلغ 200 دولار وذلك تحفيزًا لهم.
لينين-الرملي (1)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية، اليومية، المتنوعة، التي تتناول المشاكل المجتمعية الراهنة في إطار كوميدي، فضلًا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال، وتأتي الأسعار متفاوتة، حيث تبدأ بسعر 20 جنيها للعرض. وهذه مواعيد، وأماكن، وأسعار، عروض اليوم الثلاثاء 18 يونيو، وتبدأ بمسرحية "الحادثة" حيث تقدم على خشبة مسرح الغد بمنطقة العجوزة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
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هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

«الأعلى للثقافة» يكرم رواد وأعلام الفكر التربوي

يشهد المجلس الأعلى للثقافة، في الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، ندوة تحمل عنوان "تكريم وقراءة في أعمال وتأثير رواد أعلام الفكر التربوي"، وذلك بمقر المركز بساحة دار الأوبرا، بحضور مجموعة من المتخصصين والأكاديميين، وتنقسم الندوة إلى ثلاث جلسات «الافتتاحية، الأولى، الثانية»، ويسير برنامج الندوة كالآتي: الجلسة الافتتاحية، وتستمر للثانية عشرة ظهرا، ومقررها الدكتور محمد المفتى، وتشهد كلمة رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية شريف عوض، ومقرر لجنة التربية شبل بدران، وهشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
نجيب سرور

بسبب علاج نجله.. أسرة نجيب سرور تعرض أرشيفه للبيع

كشف الكاتب الصحفي محمد شعير، مدير تحرير "أخبار الأدب"، عن أن أسرة الشاعر الراحل نجيب سرور، أقدمت على عرض أرشيفه الكامل للبيع، في محاولة لاستكمال بقية مصاريف علاج نجله شهدي نجيب سرور. ونشر شعير، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، صورة لنجيب سرور من مسرحية "صلاح الدين"، مضيفًا: "الأرشيف يضم العديد من مخطوطات لأعمال غير منشورة: روايات وقصائد ودراسات، ويوميات، المخطوط الكامل والمسودات الأولى لكتابه عن ثلاثية نجيب محفوظ، فضلا عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بينه وبين عدد من أبرز مخرجي المسرح المصري: كرم مطاوع وسعد أردش، وآخرين".
خالد-عبد-الجليل

الثقافة: إدراج 207 أفلام بسجل التراث السينمائي

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قررًا بإدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي السينمائي، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية DMC، مساء الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار حالة الاهتمام الشديد بالتراث السينمائي المهدر منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الأفلام التي اختارتها الوزارة لتوثيقها في سجل التراث السينمائي جميعها ملك للدولة، معقبًا: "الصفة التراثية يعني بداية حفظ هذه الأفلام من القرصنة، وفحصها لترميمها في نسخ ديجيتال".
نجيب سرور

عائلة نجيب سرور تناشد ساويرس ومحمد صلاح لعلاج «شهدي»

تشهد الحالة الصحية لنجل الشاعر نجيب سرور «شهدي» اهتماما كبيرا من قبل الأوساط الثقافية، إذ تدهورت فى الأيام الأخيرة بعد اكتشاف إصابته بسرطان الرئة فى مرحلة متأخرة، ولإنقاذ حياته لا بد من نقله إلى أحد المراكز الكبرى المتخصصة فى علاج أورام السرطان، ولكن هذا يحتاج إلى تكاليف باهظة لنقله من المستشفى الذي يوجد به إلى المركز الذي يقع فى مدينة نيودلهى والذي وافق على علاجه، وخرج شقيقه «فريد» عبر مواقع التواصل الاجتماعي يناشد رجال الأعمال تحمل تكلفة علاج شقيقه، كونهم لا يملكون أى أملاك وأموال لاستكمال علاجه.
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