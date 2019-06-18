عبدالدايم: قريبا مبادرة لاكتشاف المواهب بالمحافظات

تحرير:كريم محجوب ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

وزيرة الثقافة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، في إطار متابعة أنشطة الوزارة وجهودها، وقام اليوم بتكليفها بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة بهم، وخلال الاجتماع أشارت عبدالدايم إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات متحف نجيب محفوظ تمهيدًا لافتتاحه، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو. واستطردت الوزيرة، إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لـ"بينالى فنون الطفل"، هدية مصر إلى أطفال العالم، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.

كما كشفت عن خطوات التعاون بين وزارتي الثقافة والإنتاج الحربي، لتأسيس أكاديميات للفنون في المحافظات، وكذلك عودة المسارح والمكتبات المتنقلة، ونوهت إلى أنه خلال أيام سيفتتح مقر للهيئة المصرية للكتاب في لبنان. كما قدمت عرضا موجزا عن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المواهب في المحافظات "خليك ورا حلمك"، وتشمل