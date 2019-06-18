عبدالدايم: قريبا مبادرة لاكتشاف المواهب بالمحافظات
تحرير:كريم محجوب
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
وزيرة الثقافة
اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، في إطار متابعة أنشطة الوزارة وجهودها، وقام اليوم بتكليفها بعرض موقف كامل بشأن قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة بهم، وخلال الاجتماع أشارت عبدالدايم إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات متحف نجيب محفوظ تمهيدًا لافتتاحه، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو.
واستطردت الوزيرة، إلى إطلاق الدورة التأسيسية الأولى لـ"بينالى فنون الطفل"، هدية مصر إلى أطفال العالم، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع السينما وإعادة افتتاح قصر ثقافة السينما.
كما كشفت عن خطوات التعاون بين وزارتي الثقافة والإنتاج الحربي، لتأسيس أكاديميات للفنون في المحافظات، وكذلك عودة المسارح والمكتبات المتنقلة، ونوهت إلى أنه خلال أيام سيفتتح مقر للهيئة المصرية للكتاب في لبنان.
كما قدمت عرضا موجزا عن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المواهب في المحافظات "خليك ورا حلمك"، وتشمل
كما كشفت عن خطوات التعاون بين وزارتي الثقافة والإنتاج الحربي، لتأسيس أكاديميات للفنون في المحافظات، وكذلك عودة المسارح والمكتبات المتنقلة، ونوهت إلى أنه خلال أيام سيفتتح مقر للهيئة المصرية للكتاب في لبنان.
كما قدمت عرضا موجزا عن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المواهب في المحافظات "خليك ورا حلمك"، وتشمل مسابقة غناء، عزفا جماعيا، والعمل الفني الكامل (كلمات، ألحان، توزيع، غناء) وهي متاحة للأطفال من سن 7 إلى 16، وللشباب من سن 17 إلى 35، فضلا عن ذوي القدرات الخاصة بدون اشتراط لسن معينة للاشتراك، منوهة إلى أنه سيتم الإعلان في أول أغسطس عن مسابقة اكتشاف الموهوبين.
ومن جانبه كلفها "مدبولي" بتبني المواهب الفائزة، ودعمهم، لأنهم يمثلون إحدى أدوات قوتنا الناعمة، خاصة أنها تتوافق مع أهداف الإستراتيجية العامة للتنمية المستدامة لمصر 2030.