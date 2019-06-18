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علي الطيب: «قابيل» أثبت قدرتى على تجسيد كل الشخصيات

استعان علي الطيب بمعارفه الضباط؛ ليتقن دوره فى مسلسل " قابيل"، بالإضافة إلى الاستفتسار عن بعض التفاصيل من أصدقائه خريجي "حاسبات ومعلومات".
تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
علي الطيب
علي الطيب
شارك الفنان علي الطيب، في الموسم الرمضاني لعام 2019، بمسلسل "قابيل"، من خلال دور محوري في الأحداث، وهو شخصية "الضابط عبدالرحمن" معاون "طارق" الذي جسده محمد ممدوح بطل العمل، واستطاع أن يجذب الجمهور إليه، خاصة أنهم كانوا منتظرين دوره بعد النجاح الكبير الذي حققه بشخصية "وديع البساطي" في مسلسل"أهو ده اللي صار" الذي عُرض قبل بداية الموسم الرمضاني، وتلقى عليه "الطيب" إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، فكان "قابيل" تحدي جديد "للطيب" ليثبت قدراته التمثيلية وإتقانه للعديد من الشخصيات.
والتقت "التحرير" بعلي الطيب ليُحدثنا عن كواليس خروج دوره للنور، وعن ردود الأفعال التي تلقالها، وهل كان يخشي الدور من البداية أم لا، بالإضافة إلى ذلك تحدث عن رأيه في الفنان محمد ممدوح ورأيه في الإنتقادات التي تعرض لها.  وإلى نص الحوار:- < كيف رأيت ردود الأفعال حول "قابيل"؟ ردود الأفعال على "قابيل"
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ريهام سعيد تعلق على اتهامها بالغيرة من دينا الشربيني

اتهم البعض، الإعلامية ريهام سعيد، بالغيرة من الفنانة دينا الشربيني، بعد تصريحاتها عن الأخيرة خلال حلقة برنامج "صبايا"، المذاع على قناة "الحياة"، والتي عرضت الأحد الماضي، ما دفعها للخروج أمام شاشات التليفزيون للرد على تلك الاتهامات. ريهام قابلت هذا الحديث بـ"السخرية"، خلال حديثها في حلقة "صبايا"، أمس الإثنين، معقبة بأنها "لا تملك الوقت للرد على هذا الهراء لانشغالها بالأطفال المرضى". وفسرت ريهام تصريحاتها بشأن دينا بأنها جاءت في سياق الحديث عن التفاؤل، واستعراض نماذج لأشخاص تبدلت أحوالهم واستطاعوا الوصول لأهدافهم.
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سينرجي تطرح 3 مسلسلات قريبا| أحدها بطولة ماجد المصري

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.محمد-ممدوح (2)

محمد ممدوح عن مشهده المؤثر في «قابيل»: أول مرة أشوفه

عرض برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، مشهدا مؤثرا من مسلسل قابيل، للفنان محمد ممدوح، الذي قدم خلال العمل شخصية الضابط طارق، حيث ظهر فيه وهو يتحدث عن زوجته المتوفاة، وقد علق الفنان على الفيديو قائلا: "أول مرة أشوفه.. ماشفتش المسلسل كله لسه". وحول ما إذا كان "رومانسيًا" في الحقيقة، عقب: "هناك ملمح إنساني في كافة الشخصيات التي أقدمها، أحاول أن أقدمها بشكل حقيقي، وأحاول أن أجعل هناك مصداقية للشخصية"، ووجه الشكر إلى مؤلف العمل، مشددًا على أن الكتابة سهلت عليه أن يقدم تلك المشاعر بهذا الصدق.
مسلسل-قابيل

قابيل الحلقة 28.. طارق يكتشف أن سما على قيد الحياة

بدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «قابيل» بمحاولة الضابط طارق، الذي يقوم بدوره الفنان محمد ممدوح، الإيقاع بآدم الذي يجسده الفنان محمد فراج، وذلك عن طريق اختراق هاتف عمر الذي يجسده الفنان علي قاسم، الذي كلفه آدم بصنع جوازات سفر مزورة له، ليهرب خارج البلاد، وفور علم طارق بخطة آدم قرر أن ينصب فخا للإيقاع به، وبعث إليه برسالة حدد فيها موعد استلام الجوازات المزورة، لكن قبل وصول آدم إلى المكان المحدد، حذره "عمر" من الوجود، وأخبره أن هاتفه مع الضابط طارق.
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 24.. محمد ممدوح يقع في فخ «آدم وسما»

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "قابيل"، بذهاب "الضابط طارق" الذي يُجسده محمد ممدوح، إلى "عمر" الذي يُجسده علي قاسم، صديق "آدم" الذي يُجسده محمد فراج، ويسأله عنه، ولكن الأخير ينكر علاقته به أو التواصل معه منذ سنوات، ويخبره طارق بأن "آدم" قاتل، ويظهر على ملامح وجه "عمر" الاندهاش، وهنا يتأكد "طارق" أنهما يتقابلان وعلى تواصل، ويرحل ويترك لـ"عمر" رقم تليفونه الخاص للتحدث معه متى شاء، ويتحدث "عمر" مع "آدم" ويخبره بما حدث؛ ما يسبب خوفًا لـ"آدم" و"سما" التي تُجسدها أمينة خليل، حيث إنهما انكشفا والجميع سيعرف أنهما ما زالا حيين.
مسلسل-قابيل

قابيل الحلقة 19.. آدم وسما يحاولان السفر خارج البلاد

بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل «قابيل»، بطلب "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، من "عمر" الذي يجسده الفنان علي قاسم، بألا يخبر أحدا بأمر "قابيل"، لأنه من المفترض أنه ليس على قيد الحياة، وطلب منه أن يجهز له جواز سفر مزيف ليستطيع السفر خارج مصر، ورفض عمر الأمر في البداية، ولكن بعد تفكير طويل أخبره بأن الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وكما أنه ليس من المؤكد أن يفعل ذلك، وبعدها ذهب "آدم" إلى "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، وأخبرها أنه سيجهز لها جوازا لتسافر معه.
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