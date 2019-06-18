«المشورة» تُجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

تحرير:تهامي البندارى ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

عبد المنعم أبو الفتوم

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بشأن اتهامه بالاتصال بكيانات معادية للدولة، والتشكيك وإثارة البلبلة، ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وسبق لنيابة أمن الدولة العليا وواجهت «أبو الفتوح»، بتحريات جهاز الأمن الوطني بشأنه، والتي أشارت إلى ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، فإنكارها جميعاً، مشيراً إلى أن حزب مصر القوية حزب سياسي مرخص.

ألقت أجهزة الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، قبل أن تأمر نيابةأمن الدولة العليا بحبسه 15 يوماً، على ذمة التحقيقات. وفي وقت مضى، أمر النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية وآخرين مدرجين على قوائم الإرهاب. أعدت نيابة أمن الدولة العليا