جريمة

«المشورة» تُجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

تحرير:تهامي البندارى ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
عبد المنعم أبو الفتوم
عبد المنعم أبو الفتوم
قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بشأن اتهامه بالاتصال بكيانات معادية للدولة، والتشكيك وإثارة البلبلة، ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وسبق لنيابة أمن الدولة العليا وواجهت «أبو الفتوح»، بتحريات جهاز الأمن الوطني بشأنه، والتي أشارت إلى ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، فإنكارها جميعاً، مشيراً إلى أن حزب مصر القوية حزب سياسي مرخص.
ألقت أجهزة الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، قبل أن تأمر نيابةأمن الدولة العليا بحبسه 15 يوماً، على ذمة التحقيقات. وفي وقت مضى، أمر النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية وآخرين مدرجين على قوائم الإرهاب. أعدت نيابة أمن الدولة العليا
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إخلاء سبيل 12 أمين شرطة متهمين بتسريب مواعيد الحملات

أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 12 أمين شرطة من قوة قسم شرطة الأميرية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتقاضي رشاوى مالية من أصحاب دواليب المخدرات وأصحاب الكيف بمنطقة الأميرية، نظير تسهيل عملهم وعدم القبض عليهم، واتهامهم كذلك بالتواصل مع عدد من تجار المخدرات وتسريب معلومات عن حركات الدوريات الأمنية، فيما تستكمل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها بشأن الواقعة، وتنتظر تقرير مصلحة الأمن العام حول ملابسات الواقعة.
القبض-على-متهم

رسالة وأمر توريد..سقوط عصابة «مشتريات البترول» ببنها

البدايات الخاطئة مهما طالت تنتهي حتما إلى نهايات مأساوية وعبثية ومصير غامض أسود، وهو ما حدث، مع عصابة شركة البترول المزورة التى سقطت فى بنها بعد أن حاولت النصب والاستيلاء على بضاعة تقدر بمئات الآلاف من مجموعة صيدليات كبرى فى عملية ممنهجة ومرتبة، لكن القدر كان لهم بالمرصاد ونجح رجال الإدارة بالصيدليات فى عمل كمين لأفراد هذه العصابة وضبْط اثنين منهم قبل تسلم البضاعة وتسليمهم لرجال الشرطة بقسم ثاني بنها ومنه إلى النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
القبض-على-متهم

ضبط 3 عناصر إجرامية بحشيش وتامول في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط ثلاثة أشخاص وبحيازتهم 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، و7500 قرص لعقار التامول المخدر، بهدف توزيعها على زبائنهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات تفيد وجود حركة ونشاط لبعض تجار المخدرات واعتزامهم ترويج بعض المواد المخدرة والعمل على توزيعها لزبائنهم في المحافظة، مستهدفين فئة الشباب وطلبة الجامعات والمدارس.
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قفاص-محكمة (1)

22 خلية.. القضاء يسدل الستار على أكبر قضية إرهاب

31 شهرا من التحقيقات، أجرتها النيابة العسكرية والقضاء العسكري، مع أكبر خلايا إرهابية تضم 292 متهما، انتهت بإصدار حكم اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ32 متهما، والمشدد 15 سنة لـ29 آخرين، كما عاقبت 75 متهما آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لـ117 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم بوفاته، وعدم اختصاص لمتهم قاصر، لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد.
عبد-الرحيم-المسمارى

قبل الشهود.. ماذا قال المسماري في تحقيقات «الواحات»؟

تستكمل المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال الشهود، في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
العاب-نارية

تجديد حبس تاجر ألعاب نارية بالجمالية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمالية، اليوم الأحد، تجديد حبس تاجر ألعاب نارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية ضبطه في أثناء وجوده داخل مخزن للألعاب النارية، وضبط بداخله مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
النقيب-عمر-ياسر (3)

«في الجنة يا شهيد» آخر ما كتبه معاون مباحث أبو حماد

«الله يرحمك يا أحمد، وجعت قلبنا كلنا، في الجنة يا شهيد»، كانت الكلمات السابقة هى آخر ما نشره النقيب عمر ياسر، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، ناعيا زميله، النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، ليلحق به «ياسر» شهيدا في ليلة القدر، صباح اليوم السبت، عقب إطلاق النيران عليه خلال مطاردته لمجموعة من اللصوص والمسجلين الخطر، مجهولي الهوية، بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس- أبوحماد، ليؤكد الشهيد أن الأنقياء يرحلون سريعا، وأن شهيدا يودع شهيدا في ظل الحرب التي تخوضها البلاد ضد عتاة الإجرام ومسجلي خطر.
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