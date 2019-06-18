برلماني: إحصاءات الإسكان عن الوحدات المؤجرة ملتبسة

تحرير:أحمد جاد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

إسكان قديم - أرشيف

قال النائب إيهاب منصور عضو لجنة السكان بمجلس النواب إن اللجنة انتهت بشكل نهائي من مناقشة مشروع قانون "الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني" وأعدت تقريرها بشأنه سوف يخضع لمناقشات موسعة عقب إدراجه على جدول أعمال المجلس. وأضاف في تصريحات لـ"التحرير" أن البرلمان قد يناقش القانون في جلسات بشكل موسع خلال الأيام المقبلة. وانتقد منصور بعض الإحصاءات التي وردت من الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم في غرض غير السكني، إذ لم توضح بالضبط العدد والنسبة المخصصة لكل من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية.

وأضاف أن أعضاء اللجنة طالبوا مع مناقشة هذا القانون بإحصاءات رسمية عن وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية وتقسيم أنواع الوحدات ما بين سكني أو غير سكني، إلا أن هذه الإحصاءات ليست واضحة، وبخاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للحكومة وغيرها الذي يخص الشركات. وجاءت في الإحصاءات التي أرسلتها الوزارة إلى