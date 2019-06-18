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برلماني: إحصاءات الإسكان عن الوحدات المؤجرة ملتبسة

تحرير:أحمد جاد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
إسكان قديم - أرشيف
إسكان قديم - أرشيف
قال النائب إيهاب منصور عضو لجنة السكان بمجلس النواب إن اللجنة انتهت بشكل نهائي من مناقشة مشروع قانون "الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني" وأعدت تقريرها بشأنه سوف يخضع لمناقشات موسعة عقب إدراجه على جدول أعمال المجلس. وأضاف في تصريحات لـ"التحرير" أن البرلمان قد يناقش القانون في جلسات بشكل موسع خلال الأيام المقبلة. وانتقد منصور بعض الإحصاءات التي وردت من الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم في غرض غير السكني، إذ لم توضح بالضبط العدد والنسبة المخصصة لكل من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية.
وأضاف أن أعضاء اللجنة طالبوا مع مناقشة هذا القانون بإحصاءات رسمية عن وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية وتقسيم أنواع الوحدات ما بين سكني أو غير سكني، إلا أن هذه الإحصاءات ليست واضحة، وبخاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للحكومة وغيرها الذي يخص الشركات. وجاءت في الإحصاءات التي أرسلتها الوزارة إلى
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السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
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حوادث الطرق في مصر.. كيف نوقف نزيف الدماء المتكرر؟

يفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة الخاصة بالإصابات نحو 4.7 مليار جنيه هذا فضلا عن التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه. وتعد محافظة القاهرة هي أكبر المدن في زيادة نسبة الحوادث وتحتل المرتبة الأولى.
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بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة

منذ عدة أشهر نشرت «التحرير»، مجموعة من التقارير عن وجود تحركات لعدد من الأساقفة داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضد البابا تواضروس، وكان من المفترض أن تنفذ هذه التحركات داخل الاجتماع السنوي للمجمع الذي انتهى بالجلسة الختامية الخميس الماضي، وقتها نفت الكنيسة بشكل رسمي عبر المتحدث الرسمي القس بولس حليم، وكذلك خرج عدد من الأساقفة ينفون، وعبر عن مطالبهم مقال في موقع «أقباط أميركا»، عبر «كاهن نيوجيرسي»، إلى أن خرج بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع والمتشابه تماما مع مقال كاهن نيوجيرسي.
ضياء-رشوان

«قنابل موقوتة» على طاولة نقابة الصحفيين

يُسارع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الزمن، للانتهاء من الملفات المطروحة على طاولة النقابة، بعد تشكيل هيئة المكتب، والتي تأخرت قرابة الـ3 أشهر منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي. حيث توجد العديد من القضايا الملحة والعاجلة على جدول أعمال النقابة، بحاجة إلى تدخل سريع وعاجل من أعضاء المجلس بتشكيله الجديد للوصول إلى حلول بشأنها، والتي تراكمت طوال الأشهر القليلة الماضية، بسبب عدم توصل أعضاء المجلس إلى اتفاق فيما بينهم حول تشكيل المقاعد. ويأتي على رأس تلك القضايا التي بدأ أعضاء المجلس في دراستها وفحصها لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها:
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مجلس-النواب

العبد: جهود كبيرة يبذلها الأزهر لتطوير الخطاب الديني

قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن المؤسسات الدينية في مصر على رأسها الأزهر يبذلون جهودا كبيرة في تطوير وتجديد الخطاب الديني، مضيفا أن اللجنة تضع هذه القضية على رأس الأولويات وتتابع كل المجهودات التى تتم فيها، مؤكدا أن الأزهر يعبر عن وسطية وسماحة الإسلام وعن الاعتدال، وهو قبلة العلم ويرفع اسم مصر عاليا أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن مواجهة الفتاوى المتطرفة والشاذة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع تعد إحدى وسائل تجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن ضبط الفتوى أمر ضرورى، ولا يجوز أن تصدر فتاوى من غير المتخصصين.
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البرلمان النمساوي يسحب الثقة من حكومة كورتس

وافق أعضاء البرلمان النمساوي على اقتراح بحجب الثقة عن حكومة المستشار المحافظ زيباستيان كورتس، الاثنين، وذلك بعد أيام من توليها إدارة البلاد بوصفها حكومة مؤقتة في أعقاب فضيحة تسجيل مصور. وأيد سحب الثقة نواب من الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الحرية اليميني المتطرف الذي كان متحالفاً مع حزب كورتس حتى أسبوع مضى، عندما تورط زعيمه في فضيحة تسجيل مصور دفعته للاستقالة. وأنهى كورتس تحالفهما وقاد ما كان فعلياً حكومة أقلية، بحسب موقع "العربية". كورتس، وحيد أبويه، فلا ذكر لأي فرد من العائلة سواه، إضافة لأبيه الذي كان يعمل مديرا بشركة، والأم كانت معلمة.
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نقص مياه الشرب بالسويس في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء حول استمرار معاناة أهالي السويس من نقص مياه الشرب. وقال النائب، إن هذه المعاناة تؤثر تأثيرا بالغا على حياتهم وخاصة في رمضان، والذي يزيد الاحتياج فيه إلى الماء، مستنكرا عدم تحرك المسؤولين لحل الأزمة حتى الآن. وأكد متولي، أن انقطاع الماء يؤثر على نشاط المحال التجارية وبشكل خاص محال المأكولات والمشروبات والتي يعد انقطاع المياه بمثابة وقف حال لها، كما يعرضهم والأهالي لابتزاز البعض ممن يبيعون المياه بمقابل كبير، استغلالا لحاجة الناس.
مبانى

«إسكان النواب»: قانون التصالح يشمل كل مخالفات البناء

قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر بدء تطبيقه خلال أيام، لا يقتصر على المخالفات التى حُرّرت لها محاضر وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولديها نزاع قضائى قائم. وأوضح والى، أن من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفق قانون البناء الموحد، ولم يحرر له محضر عن المخالفة، أن يتقدم للتصالح أيضا، فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على كل الحالات المخالفة، سواء دخلت نزاعا قضائيا متداولا بالمحاكم أو لم تحرر لها محاضر.
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