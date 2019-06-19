دراسة: الاستماع للموسيقى يخفف من آلام السرطان

العلاج بالموسيقى يعد فعالا ومريحا، فهو لا يشتمل على إجراءات علاجية معقدة، ويمكن استخدامه بسهولة من قبل الأشخاص في منازلهم، وذلك وفقًا لما قال مؤلف الدراسة.
ينصح أطباء المرض النفسي بالاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى الهادئة عند الشعور بالضغط والتوتر والغضب، وتعتبر هذه الطريقة من الأساليب الفعالة في الوصول إلى معدلات عالية من الراحة والهدوء النفسي، كما أن الموسيقى تشيع بداخلك إحساسا بالفرحة والنشاط، لذا تجد من يقومون بممارسة التمرينات الرياضية يلجأون دائمًا إلى المزيكا الصاخبة من أجل مزيد من النشاط والحركة، وآخر ما توصلت إليه الدراسات أن الموسيقى تعمل على التخفيف من حدة السرطان، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
وفقًا لبعض الأبحاث، فإن الاستماع إلى الموسيقى في المنزل من المحتمل أن يقلل ألم مرضى السرطان، إضافة إلى الأعراض الأخرى غير المريحة على سبيل المثال التعب والإرهاق، فقال الخبراء إن الموسيقى تجعل المخ يطلق موادا كيميائية جيدة في الدماغ بما في ذلك الإندروفين وبعض من الهرمونات الأخرى مثل الدوبامين(مادة كيميائية
وفقًا لبعض الأبحاث، فإن الاستماع إلى الموسيقى في المنزل من المحتمل أن يقلل ألم مرضى السرطان، إضافة إلى الأعراض الأخرى غير المريحة على سبيل المثال التعب والإرهاق، فقال الخبراء إن الموسيقى تجعل المخ يطلق موادا كيميائية جيدة في الدماغ بما في ذلك الإندروفين وبعض من الهرمونات الأخرى مثل الدوبامين(مادة كيميائية تؤثر على الأحاسيس والسلوكيات) والسيروتونين(يلعب دور كبير في تنظيم مزاج الإنسان).
كما أن الموسيقى تلعب أيضًا دور الإلهام المحبب للناس، وذلك تم اكتشافه من خلال دراسة على مصابات بسرطان الثدي، فهي تجعل العديد من الأفراد يفكرون في أشياء أخرى غير المرض والتعب والإرهاق، حوالي ما يقرب من 360.000 حالة يتم تشخيصها بسرطان الثدي حول العالم كل عام، وقال الخبراء في تعليق على ذلك تعتبر الموسيقى شكل رخيص للعلاج ويمكن الوصول إليه بسهولة، من أجل تحسين الحياة بالنسبة لهؤلاء الذين يعانون.
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قاد هذه الدراسة طبيب يدعى فينج تشي بقسم الأشعة في مستشفى يوان العام في تايوان، بتقسيم فريق الدراسة إلى مجموعتين، وتم تقسيمهم كالآتى نصفهم يقوم بالاستماع إلى الموسيقى في المنزل وتشمل موسيقى كلاسيكية وتقليدية أو دينية، والنصف الآخر يقوم بالاستماع إلى الأصوات المحيطة به على سبيل المثال صوت المطر وحركة المرور، ومن خلال التقييم الأسبوعي وجدوا إن درجات الألم والإرهاق بشكل عام قلت بنسبة كبيرة بالنسبة للمجموعة التي كانت تستمع إلى أنواع مختلفة من الموسيقى.
وعلى الجانب الآخر الألم والأعراض الأخرى المتعلقة بسرطان الثدي تزايدت بشكل كبير، وكان تفسير ذلك أن الانخفاض الملحوظ في المجموعة التي داومت على الاستماع إلى الموسيقى كان بسبب أن الموسيقى لها قدرة على إنتاج مشاعر إيجابية، فقال المرضى إن الموسيقى ساعدتهم بشكل كبير من حيث الجانب النفسي والبدني؛ وذلك لأنها ساعدتهم تمامًا في البعد عن الأفكار السلبية بشأن السرطان.
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قال مؤلف الدراسة في تلخيص منه لما حدث:"الاستماع إلى الموسيقى يبعد المرضى بشكل مؤقت عن الشعور بالألم، كما أنها تمنحهم شعورًا بالسعادة، وكشفت دراسة أخرى أن 30 دقيقة بشكل يومي من الموسيقى، سيحسن من الأعراض، وسيوفر شعورا بالأمل والنجاة، إضافة إلى أنه يساعد المرضى في تذكر الحياة قبل السرطان".
كما أن المؤلف أكد على فكرة أن الموسيقى لديها فاعلية كبيرة في التعزيز من إنتاج المواد الكيميائية الهامة للمخ مثل الدوبامين الذي يثير المشاعر الإيجابية بشكل كبير، كما أنها تؤثر أيضًا على وظائف القلب والأوعية الدموية والعضلات والجهاز التنفسي، إضافة إلى الجهاز العصبي وأنظمة الأيض وتقلل أيضًا من آلام وتوتر العضلات.
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العلاج بالموسيقى يعد فعالا ومريحا، فهو لا يشتمل على إجراءات علاجية معقدة، ويمكن استخدامه بسهولة من قبل الأشخاص في منازلهم، وذلك وفقًا لما قاله مؤلف الدراسة، وبالرغم من أن الاكتشافات كانت فعالة بشكل كبير، ومبنية أيضًا على أدلة، قال المؤلفون إنهم غير متأكدين من فاعلية الموسيقى في التخفيف من الإرهاق البدني والنفسي طويل المدى.