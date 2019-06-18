«الحق ننشد».. ماذا قال «قاضي مرسي» قبل تبرئة متهم؟

المتهم المحكوم له بالبراءة خلال جلسة الثلاثاء قام بعمل إعادة إجراءات محاكمته بعد إصدار حكم غيابي عليه من الدائرة ذاتها لتقضي الجنايات ببراءته

تحرير:تهامي البندارى ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

«القضاء هو الحارس للشرعية والضامن للمشروعية والحامي للحرية، وضمير القاضي ليس أسطورة قديمة ولا تعويذة سحرية، وظيفة المحكمة إثبات الحقيقة بجميع صورها»، عبارات أكد عليها المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قبيل إصداره حكما ببراءة المتهم أشرف محمد محمد عبدالناصر، في القضية المعروفة إعلاميا بــ«الإضرار بالاقتصاد القومي»، بعد حصوله على حكم بالمؤبد غيابيا في القضية، قبل أن يتم القبض عليه وقيامه بعمل إعادة إجراءات لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت جلستها بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، حكما ببراءة المتهم أشرف محمد محمد عبدالناصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي»، وهى القضية التي سبق أن عاقبت فيها المحكمة القيادي الإخواني حسن مالك، بالسجن المؤبد، لإدانته بالاتهامات التي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت جلستها بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، حكما ببراءة المتهم أشرف محمد محمد عبدالناصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي»، وهى القضية التي سبق أن عاقبت فيها المحكمة القيادي الإخواني حسن مالك، بالسجن المؤبد، لإدانته بالاتهامات التي وجهتها إليه نيابة أمن الدولة العليا.

المتهم المحكوم له بالبراءة خلال جلسة اليوم، قام بعمل إعادة إجراءات محاكمته، بعد صدور حكم غيابي عليه من الدائرة ذاتها، لتقضي الجنايات ببراءته خلال جلسة اليوم.

والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، هو القاضي المكلف بنظر القضايا التي كان يحاكم فيها محمد مرسي، الذي وافته المنية أمس الإثنين، داخل قفص محكمة الجنايات، جاءت كلمات القاضي، الثلاثاء، معبرة وقوية لتوصيل رسالة مهمة ألا وهى التأكيد على ضمير القاضي خلال ما يعرض عليه من قضايا يتعلق بها مصائر متهمين معروضين أمامه.

بدأت المحكمة حديثها بتلاوة «إن الله يَأمُركُم أن تُؤدُوا الأمانات إلى أهلِهَا وإذا حَكَمْتم بَيْن النّاس أن تُحكُمُوا بالعَدل إن الله نِعِمّا يَعِظكُم به، إن الله كان سمِيعًا بَصيرا»، وقال إن الحماية القانونية للحريات لا تكون بمجرد إصدار القوانين، إنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها وهو ما لا يتحقق إلا بسلطة تكون أحكامُها واجبة الاحترام من الجميع حكامًا ومحكومين، ألا وهي السلطة القضائية.

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وقال «فهمي»: إن ضمير القاضي ليس أسطورة قديمة ولا تعويذة سحرية، إنما هو ربيب التقاليد ونبع من أخلاقيات القضاء، مشيرا إلى أن القضاء هو الحارس للشرعية والضامن للمشروعية، والحامي للحرية، مؤكدًا أن القاضي لا يخضع في استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضميره واقتناعه الحر السليم، والقاضي لا يرتفع قدره برفعة وظيفته ولا تتسم سماه بسناها إلا إذا تمثلت في نفسية فضائلها.







وأوضح رئيس المحكمة أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، لذلك أهم ما يقوم عليه الإثبات الجنائي هو ضرورة وصول القاضي إلى اليقين للحكم بإدانة المتهم، فإذا لم يصل إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة، واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصي للقاضي فحسب، وإنما هو اليقين القضائي الذي يمكن في أن يصل إليه الكافة ويكون متفقًا مع العقل والمنطق.



وقال إن اليقين القضائي يقوم على عنصرين أحدهما شخصي يتمثل في ارتياح ضمير القاضي للإدانة، والثاني موضوعي يعني أن يكون الدليل الذي أقنع القاضي، أفضل دليل ممكن للبرهنة على ثبوت الواقعة، فيقتنع به أي إنسان يتوفر لديه العقل والمنطق.





وتابع المستشار محمد شيرين فهمي، أن وظيفة المحكمة إثبات الحقيقة بجميع صورها وعليها أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه الحقيقة دون أن تجشم المتهم عبء إثبات البراءة، فهذه البراءة أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام المحكمة، وكل ما هو جدير بالبحث هو التحقق مما إذا كانت هناك أدلة كافية يمكنها أن تدحض هذه القرينة القانونية أم لا، فإذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام، فلا يلتزم المتهم بتقديم أي دليل على براءتِه؛ لأن الأصل فيه هو البراءة.



وأكد «لما كانت أوراق هذه الدعوى تحتمل صورًا شتى للتأويل والاحتمال، وإن كانت تصلح أساسًا للاتهام، إلا أنها لا تصلح وحدها أساسًا للحكم بالإدانة؛ لأنها لا تؤدي إلى اليقين القضائي الذي يجب أن يتأكد بأدلة مباشرة أو غير مباشرة، موضحًا أن الأحكام القضائية يجب أن تبني على الجزم واليقين، وكل حكم يُبنى على الدلائل وحدها هو حكم باطل لأن اقتناع القاضي يكون في هذه الحالة مبنيا على الاحتمال لا على اليقين.



واختتم القاضي كلمته: "الحق ننشدُ لا سواه، فإن بدا نقولها صراحة، ياذئب يوسف، ماسفكت له دما، وبعد الاطلاع على المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية، قضت المحكمة ببراءة المتهم».

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