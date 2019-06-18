جريمة

«الحق ننشد».. ماذا قال «قاضي مرسي» قبل تبرئة متهم؟

المتهم المحكوم له بالبراءة خلال جلسة الثلاثاء قام بعمل إعادة إجراءات محاكمته بعد إصدار حكم غيابي عليه من الدائرة ذاتها لتقضي الجنايات ببراءته
تحرير:تهامي البندارى ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
رئيس المحكمة
رئيس المحكمة
«القضاء هو الحارس للشرعية والضامن للمشروعية والحامي للحرية، وضمير القاضي ليس أسطورة قديمة ولا تعويذة سحرية، وظيفة المحكمة إثبات الحقيقة بجميع صورها»، عبارات أكد عليها المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قبيل إصداره حكما ببراءة المتهم أشرف محمد محمد عبدالناصر، في القضية المعروفة إعلاميا بــ«الإضرار بالاقتصاد القومي»، بعد حصوله على حكم بالمؤبد غيابيا في القضية، قبل أن يتم القبض عليه وقيامه بعمل إعادة إجراءات لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت جلستها بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، حكما ببراءة المتهم أشرف محمد محمد عبدالناصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي»، وهى القضية التي سبق أن عاقبت فيها المحكمة القيادي الإخواني حسن مالك، بالسجن المؤبد، لإدانته بالاتهامات التي
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

إخلاء سبيل 12 أمين شرطة متهمين بتسريب مواعيد الحملات

أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 12 أمين شرطة من قوة قسم شرطة الأميرية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتقاضي رشاوى مالية من أصحاب دواليب المخدرات وأصحاب الكيف بمنطقة الأميرية، نظير تسهيل عملهم وعدم القبض عليهم، واتهامهم كذلك بالتواصل مع عدد من تجار المخدرات وتسريب معلومات عن حركات الدوريات الأمنية، فيما تستكمل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها بشأن الواقعة، وتنتظر تقرير مصلحة الأمن العام حول ملابسات الواقعة.
عبد-المنعم-ابو الفتوح (3)

«المشورة» تُجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بشأن اتهامه بالاتصال بكيانات معادية للدولة، والتشكيك وإثارة البلبلة، ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وسبق لنيابة أمن الدولة العليا وواجهت «أبو الفتوح»، بتحريات جهاز الأمن الوطني بشأنه، والتي أشارت إلى ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، فإنكارها جميعاً، مشيراً إلى أن حزب مصر القوية حزب سياسي مرخص.
القبض-على-متهم

رسالة وأمر توريد..سقوط عصابة «مشتريات البترول» ببنها

البدايات الخاطئة مهما طالت تنتهي حتما إلى نهايات مأساوية وعبثية ومصير غامض أسود، وهو ما حدث، مع عصابة شركة البترول المزورة التى سقطت فى بنها بعد أن حاولت النصب والاستيلاء على بضاعة تقدر بمئات الآلاف من مجموعة صيدليات كبرى فى عملية ممنهجة ومرتبة، لكن القدر كان لهم بالمرصاد ونجح رجال الإدارة بالصيدليات فى عمل كمين لأفراد هذه العصابة وضبْط اثنين منهم قبل تسلم البضاعة وتسليمهم لرجال الشرطة بقسم ثاني بنها ومنه إلى النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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محمد-مرسي (4)

تأجيل محاكمة «مرسي» إلى جلسة الغد في «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة غدٍ الأحد، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، واختطاف بالإضافة إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
الصحفى-المحبوس-محمود-حسين

قضية جديدة تُعطل إطلاق سراح مراسل الجزيرة

بعد إصدار قرار بإخلاء سبيله، الخميس الماضي، في القضية 441 لسنة 2018، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، الأمر الذي عطّل إجراءات إطلاق سراحه بعد حتى كتابة هذه السطور، على ذمة القضية المتهم فيها ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة.
قبض-متهم

المشدد 10 سنوات لعاطل يسرق المواطنين بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، "ع.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج، وأسندت النيابة للمتهم، تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعديه على المجنى عليه "ع. ف" بقصد سرقته، حيث تمكن من شل حركته والاستيلاء على مابحوزته، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم المرج، بلاغًا بتعرض عدد من الأهالى للسرقة بالإكراه على يد المتهم المذكور.
محكمة

تأجيل أولى جلسات المتهمين بقتل ثري عربي في العجوزة

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بتأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل مُسن يحمل الجنسية الكويتية بمنطقة العجوزة بدافع السرقة، وذلك لجلسة 22 يونيو المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد إذ كشفت التحقيقات أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت كلا من: "علي رحيم" 30 سنة، ميكانيكي سيارات وعبدالرحمن شعبان 19 سنة، عامل من دخول شقة الضحية.
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