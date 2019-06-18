«المركزي» يطلق بوابة إلكترونية للتكنولوجيا المالية

تحرير:أ.ش.أ ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

البنك المركزي

أطلق البنك المركزي المصري أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي. وذكر البنك، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البوابة الجديدة التي أُطلقت تحت اسم (fintech egypt) تُعد إحدى أهم مخرجات استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التي سبق وأعلن عنها البنك خلال مؤتمر الشباب في أسوان. وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات: "إن البوابة الجديدة تُعد خطوة جديدة للبنك المركزي على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف أن البوابة تعمل على دعم وربط جميع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية والخبراء والمستثمرين". من جهتها، قالت الدكتورة رشا نجم مدير عام التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا