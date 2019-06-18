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«المركزي» يطلق بوابة إلكترونية للتكنولوجيا المالية

تحرير:أ.ش.أ ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
البنك المركزي
البنك المركزي
أطلق البنك المركزي المصري أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي. وذكر البنك، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البوابة الجديدة التي أُطلقت تحت اسم (fintech egypt) تُعد إحدى أهم مخرجات استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التي سبق وأعلن عنها البنك خلال مؤتمر الشباب في أسوان. وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات: "إن البوابة الجديدة تُعد خطوة جديدة للبنك المركزي على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وأضاف أن البوابة تعمل على دعم وربط جميع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية والخبراء والمستثمرين".  من جهتها، قالت الدكتورة رشا نجم مدير عام التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا
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البورصة

هل البورصة المصرية مهيأة لطرح 40% من «بنك القاهرة»؟

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الاثنين، إنه سيجري طرح 30- 40% من بنك القاهرة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري. وبذلك ترفع الحكومة الحصة المقررة من أسهم البنك، حيث صرح عامر في أبريل أن الحكومة تعتزم بيع حصة تتراوح بين 20 و30% من أسهم البنك في البورصة. وتقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار للطرح العام الأولي. وتأسس بنك القاهرة في مايو عام 1952 كشركة مساهمة مصرية ويبلغ رأسماله الحالي 1.6 مليار جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد.
ليبرا

فيسبوك يطرح «ليبرا»| مستقبل العملات الرقمية إلى أين؟

أعلن مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك عن طرح العملة الرقمية الجديدة للمنصة رسميا والتى تحمل اسم Libra، وذلك بمشاركة نحو 27 مؤسسة حول العالم. وأكد مارك أن العملة الجديدة ستكون مهمتها إنشاء بنية تحتية مالية عالمية تساعد مليارات الأشخاص حول العالم، خاصة أنها مدعومة بتقنية البلوك تشين، لافتا إلى أن الخطة تستهدف إطلاقها خلال العام المقبل 2020. وأكد مارك أنه سيتم إطلاق شركة فرعية مستقلة تدعى Calibra ستقوم ببناء خدمات تتيح للمستخدم إرسال العملة الرقمية وإنفاقها وحفظها، بدءًا بمحفظة رقمية ستكون متاحة فى واتس آب وماسنجر وكتطبيق مستقل العام المقبل.
بورصة

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.03 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 14202.86 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليصل لمستوى 604.25نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544.13 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.41 مليار جنيه من خلال التداول على 96.04مليون سهم.
أحمد-ناحي-رئيس-شركة-مصاري ‎

محمد ناجي: 20 مليون عميل لخدمات مصاري في 70 ألف منفذ

أجرت شركة مصارى تجربة خاصية قبول كارت المدفوعات من خلال أحدث ماكيناتها أمام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في أكبر معرض للتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في شمال إفريقيا Seamless North Africa 2019، وهو المعرض والمؤتمر الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وقال محمد ناجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصاري إن رئيس الوزراء أبدى إعجابه بحلول مصاري التي تدعم اتجاه الدولة نحو الشمول المالي والمجتمع اللا نقدي.
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سلع-غذائية

بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار بالأسواق؟

شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار في البنوك بأكثر من 100 قرش، ليصل إلى مستوى سعر 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة بالأسواق، بينما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 8.1%، في مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
السيسي-يوقع

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن التخطيط العمراني

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم "259 لسنة 2019" بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن، مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمدة عام، اعتبارا من 27 مايو الجاري، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. كما أصدر السيسي، أمس الثلاثاء، القرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس.
دولار

توقعات باستمرار صعود الجنيه أمام الدولار

قالت شركة «لايتهاوس» لأبحاث السوق، في مذكرة بحثية لها، إن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التاريخي أمام الدولار، مخالفا الاتجاه النزولي العام في عملات الأسواق الناشئة العالمية، بحسب رويترز. وأكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبيرج. ويواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنوك نحو 16.77 جنيه للبيع، و16.87 جنيه للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي.
السيسي-يوقع

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 253 لسنة 2019، بتعيين الدكتور فخري الدين علي محمد إبراهيم الفقي عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من ذوي الخبرة، خلفا للدكتورة هالة حلمي السعيد (وزيرة التخطيط)، وذلك للمدة الباقية من تشكيل المجلس. والدكتور فخري الفقي حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
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