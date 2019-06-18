سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وقف «أسمنت طرة».. كيف تنجو صناعة الأسمنت من الموت؟

ارتفاع أسعار الطاقة.. فارتفاع أسعار الأسمنت.. فتراجع التصدير.. فزيادة المعروض على الطلب.. فخسائر بالمليارات وصناعة تحتضر.. كيف تنجو صناعة الأسمنت من الموت؟
تحرير:كريم ربيع ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
مصانع الأسمنت ومصير غامض
مصانع الأسمنت ومصير غامض
علقّت شركة «أسمنت طرة» إنتاجها، بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض في السوق المحلية، كما تدرس تصفية أعمالها. والمعروف أن الشركة هي أقدم شركة أسمنت مصرية، إذ تأسست في 1927، ومملوكة حاليًّا لشركة هايدلبرج الألمانية للأسمنت. كما باعت شركة السويس، مصنع الأسمنت الأبيض المملوك لشركتها التابعة لأسمنت حلوان، لصالح شركة إعمار للصناعات، ومن قبله بيعت شركة القومية للأسمنت المملوكة للدولة.. فماذا يحدث لصناعة الأسمنت في مصر؟ وهل يأتي الدور على شركات ومصانع أخرى؟ وكيف يتم حل أزمات هذا القطاع الذي كان يدر مليارات الدولارات؟
تراجع المبيعات تراجعت مبيعات شركات الأسمنت بنسبة 6.4% خلال الربع الأول من عام 2019، متأثرة بضعف الطلب المحلى، الذى انخفض بنسبة 6.6% على أساس سنوى إلى 12.4 مليون طن، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 7% على أساس سنوى إلى 157.9 ألف طن فى الربع الأول ما يمثل 1.3% فقط من إجمالى المبيعات، بحسب بنك الاستثمار شعاع،
اقرأ المزيد
كيا-سورينتو -2019 (1)

مقارنة بين أهم 3 سيارات عائلية ذات 7 مقاعد

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، وبخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين 3 سيارات ذات 7 مقاعد، من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهي بيجو 5008، كيا سورنتو 2019، وتروم سييك 5 الصينية الجديدة.
البنك-المركزى

«المركزي» يطلق بوابة إلكترونية للتكنولوجيا المالية

أطلق البنك المركزي المصري أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي. وذكر البنك، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البوابة الجديدة التي أُطلقت تحت اسم (fintech egypt) تُعد إحدى أهم مخرجات استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التي سبق وأعلن عنها البنك خلال مؤتمر الشباب في أسوان. وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات: "إن البوابة الجديدة تُعد خطوة جديدة للبنك المركزي على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
البورصة

هل البورصة المصرية مهيأة لطرح 40% من «بنك القاهرة»؟

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس الاثنين، إنه سيجري طرح 30- 40% من بنك القاهرة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري. وبذلك ترفع الحكومة الحصة المقررة من أسهم البنك، حيث صرح عامر في أبريل أن الحكومة تعتزم بيع حصة تتراوح بين 20 و30% من أسهم البنك في البورصة. وتقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار للطرح العام الأولي. وتأسس بنك القاهرة في مايو عام 1952 كشركة مساهمة مصرية ويبلغ رأسماله الحالي 1.6 مليار جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد.
ليبرا

فيسبوك يطرح «ليبرا»| مستقبل العملات الرقمية إلى أين؟

أعلن مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك عن طرح العملة الرقمية الجديدة للمنصة رسميا والتى تحمل اسم Libra، وذلك بمشاركة نحو 27 مؤسسة حول العالم. وأكد مارك أن العملة الجديدة ستكون مهمتها إنشاء بنية تحتية مالية عالمية تساعد مليارات الأشخاص حول العالم، خاصة أنها مدعومة بتقنية البلوك تشين، لافتا إلى أن الخطة تستهدف إطلاقها خلال العام المقبل 2020. وأكد مارك أنه سيتم إطلاق شركة فرعية مستقلة تدعى Calibra ستقوم ببناء خدمات تتيح للمستخدم إرسال العملة الرقمية وإنفاقها وحفظها، بدءًا بمحفظة رقمية ستكون متاحة فى واتس آب وماسنجر وكتطبيق مستقل العام المقبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
ملتقى-بناة-مصر‎

شركات المقاولات المصرية تسعى للفوز بإعمار دول الجوار

انطلقت فعاليات ملتقى «بناة مصر»، اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، الذي يبحث فى دورته الخامسة الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية فى إعادة إعمار دولتى ليبيا والعراق، والمشاركة في مشروعات الربط التى تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، حيث يلتقى من خلاله 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي وعربى، لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة السمراء. فهل ينجح في اقتحام هذه الأسواق أم لا؟
MG-6 2019

سيارات جديدة انخفضت أسعارها بعد تراجع الدولار

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية وإم جي البريطانية- الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو، وإم جي 6 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
عقارات

بعد تراجعه 11%.. خبراء: هذا مستقبل سوق العقارات

تراجع حجم الطلب على العقارات خلال شهر مايو الماضي وذلك بنسبة 10.18%، بحسب مؤشر محرك البحث عقار ماب مصر الذي يصدر شهريًّا من جانب المحرك، بعد أن تراجع مستوى الطلب على العقارت خلال شهر مايو الذي توافق مع شهر رمضان المبارك لتصل قيمة مؤشر عقار ماب إلى 2425 نقطة، فما مصير القطاع العقاري خلال الأشهر المقبلة خاصة مع قدوم موسم الصيف العقاري؟ وهل يشهد السوق انتعاشة جيدة أم يظل الركود مطبقًا على المشهد؟ وهل ترتفع الأسعار أم لا؟ وكم تبلغ نسبة هذا الارتفاع حال حدوثه؟
تميمة-امم -افريقيا

هل استعدت مصر لاستغلال بطولة إفريقيا سياحيا؟

باقٍ من الزمن 9 أيام فقط لبداية العرس الكروي الأهم في قارة إفريقيا. إنها الأميرة الإفريقية التي تعود إلى مصر بعد 13 عاما بمشاركة 24 منتخبا، ويعد تنظيم بطولة لكرة القدم الحدث الأبرز خلال 2019، والذي يعول عليه العاملون بالقطاع السياحي كي يكون بوابة انتعاش للقطاع الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، فكيف استعدت وزارة السياحة لاستغلال أحداث البطولة بالشكل الأمثل للترويج لمصر؟ وهل تناسب هذه الاستعدادات هذا الحدث الكبير؟ وهل فاتنا شيء أم لا؟ وهل يمكن تداركه؟
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org