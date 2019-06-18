رياضة

رياض محرز: الجزائر جاهزة لأمم إفريقيا والبطولة صعبة

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
رياض محرز
رياض محرز
كشف الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر عن جاهزية منتخب بلاده لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر الأسبوع المقبل، حيث قال محرز في تصريحات صحفية إن منتخب بلاده أصبح جاهزًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وإن الجزائر واجه منتخب مالي وديًّا وتمكن من التغلب عليه لكن المنافسة في البطولة ستكون أصعب. وأضاف رياض محرز خلال تصريحاته أنه يعلم جيدًا أنهم لا يمكنهم السيطرة في كل مباراة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
وواصل نجم السيتزين بأن المدير الفني لمنتخب الجزائر أصر على أن يكون المعسكر الإعدادي للمنتخب في قطر لأن الظروف مشابهة للظروف في مصر وعليه سنتأقلم مع الظروف وهو ما حدث خلال الأسبوع الذي قضيناه في قطر. واختتم رياض محرز تصريحاته بأنهم سيواصلون العمل لأسبوع إضافي في القاهرة قبل مواجهة كينيا ولن تكون لدينا
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مران الزمالك.. أول ظهور للمدرب اليوناني وغياب كهربا

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تعرف على الشخص الذي تسبب في التحقيق مع ميدو

كشف أحمد حسام (ميدو) المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، عن استدعائه للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام في الفترة الأخيرة، وقال ميدو في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء كل الاحترام لقرار المجلس الأعلى للإعلام، ولكن الاستدعاء لابد أن يكون هناك أدلة واضحة وليس لمجرد كلام مشكوك في صحته، وتابع ميدو خلال تصريحاته أن الحساب يخص طفلا عمره 12 عامًا، ومقيم في دبي وتواصل معي ومع زوجتي ويقول إنه قادر على اختراق أي حساب، ولن يتوقف عما يفعله إلا عندما يحضر إلى مصر ليلتقط معي صورة.
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ننشر تفاصيل التحقيق مع بلاتيني بعد القبض عليه

علق وليام بوردون، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على واقعة القبض على بلاتيني، أمس الثلاثاء فيما يتعلق بتحقيق فساد في منح قطر استضافة بطولة كأس العالم 2022، وقال بيان صادر من محامي بلاتيني، أبرزته صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم: «بعد الاستماع لبلاتيني في نفس التحقيق بالمحكمة المفتوحة العام الماضي، يتم الآن استجوابه لأسباب تقنية». وأضاف المحامي: «ما حدث مع بلاتيني لا يعد بأي حال من الأحوال عملية اعتقال، لكنه مجرد جلسة استماع كشاهد في سياق التحقيقات».
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ألقاب فردية لا تحصى من مسيرة محمد صلاح

توج نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بالعديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته الاحترافية، فهو أفضل موهبة صاعدة من "كاف" في عام 2012 وأفضل موهبة صاعدة من الاتحاد العربي لكرة القدم في نفس العام، كما توج بجائزة أفضل لاعب سويسري في عام 2013، وأفضل لاعب عربي من صحيفة الهداف الجزائرية أعوام 2013 و2017 و2018، و"لاعب الموسم" في روما الإيطالي في موسم 2015- 2016، كما توج بجائزة أفضل لاعب عربي من جلوب سوكر في عام 2016، وتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي من كاف عامي 2017 و2018، ودخل في "فريق العام" من كاف أعوام 2016 و2017 و2018.
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ليفربول Vs نوريتش سيتي| هل يتوج الريدز بالبريميرليج؟

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الخميس، عن جدول مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2019- 2020، والذي سيبدأ في التاسع من أغسطس 2019، ويستمر حتى السابع عشر من مايو لعام 2020. ولأول مرة في تاريخ «البريميرليج» سيكون هناك أسبوعان راحة في منتصف الموسم، وسيفتتح فريق ليفربول، الذي يضم نجم المنتخب الوطني، محمد صلاح، مواجهاته في الموسم المقبل، في التاسع من أغسطس (الجمعة)، حين يستضيف نظيره نوريتش سيتي، على ملعب الأنفيلد (معقل الريدز).
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قبل كان 2019.. صدامات عربية تاريخية في كأس الأمم

يتجدد الصراع العربي في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، من خلال مواجهة تونس لنظيرتها موريتانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، تلك المباراة التي تعيد للأذهان الكثير من الصدامات العربية طوال تاريخ البطولة، وأقيمت أول بطولة للكان في عام 1957، وأتت أول مواجهة في تاريخ البطولة بين مصر والسودان في الخرطوم وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في طريقهم للفوز باللقب الأول، ومن الصدامات العربية الشهيرة أيضًا فوز تونس على المنتخب الوطني بهدف نظيف في ربع نهائي كان 2000، وحينها كانت مصر حاملة لقب البطولة.
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تاريخيًا.. أفضل لاعب إفريقي لا يتألق في الكان

تتسلط الأضواء على نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، عندما يشارك رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضهنا مصر هذا الصيف، باعتباره اللاعب الأفضل في القارة الإفريقية في آخر عامين، ومتابعة ماذا سيقدم في البطولة، خاصة أنه منذ ظهور جائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من الكاف للمرة الأولى في عام 1992، لم يتوج بلقب الكان الإفريقي سوى اثنين فقط من اللاعبين مباشرة عقب تتويجهم بالجائزة، وهم يايا توريه مع كوت ديفوار عام 2015 ودخل حينها في فريق البطولة، ورشيدي ياكيني مع نيجيريا في عام 1994 وتوج هدافًا للبطولة برصيد 5 أهداف وتواجد في فريق البطولة أيضًا.
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