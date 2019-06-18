رياض محرز: الجزائر جاهزة لأمم إفريقيا والبطولة صعبة

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

رياض محرز

كشف الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر عن جاهزية منتخب بلاده لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر الأسبوع المقبل، حيث قال محرز في تصريحات صحفية إن منتخب بلاده أصبح جاهزًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وإن الجزائر واجه منتخب مالي وديًّا وتمكن من التغلب عليه لكن المنافسة في البطولة ستكون أصعب. وأضاف رياض محرز خلال تصريحاته أنه يعلم جيدًا أنهم لا يمكنهم السيطرة في كل مباراة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.

وواصل نجم السيتزين بأن المدير الفني لمنتخب الجزائر أصر على أن يكون المعسكر الإعدادي للمنتخب في قطر لأن الظروف مشابهة للظروف في مصر وعليه سنتأقلم مع الظروف وهو ما حدث خلال الأسبوع الذي قضيناه في قطر. واختتم رياض محرز تصريحاته بأنهم سيواصلون العمل لأسبوع إضافي في القاهرة قبل مواجهة كينيا ولن تكون لدينا



وواصل نجم السيتزين بأن المدير الفني لمنتخب الجزائر أصر على أن يكون المعسكر الإعدادي للمنتخب في قطر لأن الظروف مشابهة للظروف في مصر وعليه سنتأقلم مع الظروف وهو ما حدث خلال الأسبوع الذي قضيناه في قطر.



واختتم رياض محرز تصريحاته بأنهم سيواصلون العمل لأسبوع إضافي في القاهرة قبل مواجهة كينيا ولن تكون لدينا أعذار قبل تلك المباراة.



يذكر أن رياض محرز شارك مع مانشستر سيتي في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تمكن من حسم البطولة في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، علمًا بأن محرز يستعد لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية مع الجزائر التي أوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة برفقة كينيا، السنغال وتنزانيا.