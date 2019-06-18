كلمات أغنية «متجمعين» وكواليس الفيديو كليب (صور)

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

أغنية متجمعين

أفرجت شركة "سينرجي" المنتجة لأغنية "متجمعين"، عن لقطات من كواليس تصويرها من قِبل ثلاثي النجوم: المصري حكيم، النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لتقديمها أمام الآلاف في استاد القاهرة الدولي، والملايين عبر الشاشات الناقلة لحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل. ومن المقرر أن يتم تقديم "متجمعين" بثلاث لغات، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء.

وتقول كلمات أغنية "متجمعين"، وهي: "لو 100 حاجة فرقتنا، الكورة جمعتنا، لعبناها في الشوارع والمدارس جوة بيتنا، أفريقيا بيها مشهورة، وبتعشق كلمة كورة، بيبو وشحاتة، دروجبا وإيتو، ومو صلاح في الصورة، متجمعين على حلم كبير على حب وخير، متجمعين متجمعين بولادنا السُمر العالم عارف إحنا مين، والإيد في الإيد مع