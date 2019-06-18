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كلمات أغنية «متجمعين» وكواليس الفيديو كليب (صور)

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
أغنية متجمعين
أغنية متجمعين
أفرجت شركة "سينرجي" المنتجة لأغنية "متجمعين"، عن لقطات من كواليس تصويرها من قِبل ثلاثي النجوم: المصري حكيم، النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لتقديمها أمام الآلاف في استاد القاهرة الدولي، والملايين عبر الشاشات الناقلة لحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل. ومن المقرر أن يتم تقديم "متجمعين" بثلاث لغات، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء.
وتقول كلمات أغنية "متجمعين"، وهي: "لو 100 حاجة فرقتنا، الكورة جمعتنا، لعبناها في الشوارع والمدارس جوة بيتنا، أفريقيا بيها مشهورة، وبتعشق كلمة كورة، بيبو وشحاتة، دروجبا وإيتو، ومو صلاح في الصورة، متجمعين على حلم كبير على حب وخير، متجمعين متجمعين بولادنا السُمر العالم عارف إحنا مين، والإيد في الإيد مع
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هيفاء-وهبى (2)

هيفاء وهبي تغادر المستشفى: شكرا لكل من سأل عني

بعدما أثارت قلق جمهورها لفترة طويلة، أخيرًا خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن صمتها، وطمأنت الجميع على صحتها رغم كونها لم تكشف عما مرت به خلال الفترة الماضية، حيث نشرت صورة كتابية عبر حسابها على موقع "تويتر" وجهت فيها الشكر لكل من سأل عنها أو دعا لها، وقالت: "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعب أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي أضاء لي شمعة، شكرًا لكل اللي حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة، شكرا وآسفة لكل شخص ما عيّد بسببي، شكرا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكرا لكل صحفي كتبلي من قلبه".
محمود-العسيلى

محمود العسيلي يغازل حبيبته بـ«ملايين» من البرتغال

طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أغانيه التى تحمل اسم "ملايين"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتم تصويرها بالبرتغال، ويغازل بالأغنية حبيبته ويقول فيها: "فيه كتير حلوين، فينهم وهي فين، ده الحلوين درجات، ده مفيش كده لا، وكأني في الحياة عمري، ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين، وعمري في يوم ما شوفت كده"، وجاءت موسيقي بإيقاعات سريعة تناسب أجواء الأغنية وطبيعتها، وتتناسب مع طرحها في موسم الصيف.
حكيم (2)

حكيم يفتتح أمم إفريقيا بأغنية «متجمعين»

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وأعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
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حكيم (2)

حكيم يفتتح أمم إفريقيا بأغنية «متجمعين»

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وأعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
رولا-سعد (1)

رولا سعد تدعم المنتخب ومحمد صلاح بـ«اتقدم يا فرعون»

طرحت الفنانة اللبنانية رولا سعد، أغنية جديدة تحمل اسم "اتقدم يا فرعون" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وأهدتها للمنتخب المصري والنجم محمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تنطلق يوم الجمعة المقبلة على أرض مصر، وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف. وقالت "رولا" فى تصريحات صحفية، إنها تحمست لتقديم هذه الأغنية، لأنها منذ فترة لم تهد الشعب المصري أي هدية، مشيرة إلى أن المصريين لديهم قدرات عالمية كبيرة، وقادرون على المنافسة.
عادل-امام

عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.
حلا-شيحة

هكذا احتفلت حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها، حيث نشرت صورة معه عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهى تقطيع تورتة عيد الميلاد، وكتبت: "حبيبي أحمد كل سنة وانت طيب واشوفك أسعد الناس وكل ولادنا وبناتنا"، وحرص عدد من الفنانين على مشاركتها فرحتها، فقد كتبت الفنانة راندا البحيري: "ربنا يخليهولك". شاركت حلا فى موسم رمضان الماضي في مسلسل "زلزال"، الذي جمعها مع الفنان محمد رمضان، وعرض عبر شاشة قناة DMC. وقد وصفت حلا، في رسالة سابقة إلى محمد رمضان، العمل معه بـ«الممتع».
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