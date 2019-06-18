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روتانا تطرح«بابا» أول تعاون لها مع محمد رمضان(فيديو)

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
محمد رمضان
محمد رمضان
طرحت شركة "روتانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أول أعمالها مع النجم محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة "بابا" عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد الترويج لها على مدار الأيام الماضية، والأغنية من ألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وتقول كلماتها التي كتبها خالد بدران: "بابا بابا مين يا بني، بابا بابا إيه يا بني، اللي جاي هيوجع أكتر، دي حقيقة ومش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج، زلزال وبمليون ريختر، زلزال بيهز جبال، شاغلك متشغلنيش، كلام وفعل مفيش، مليش أنا في التهويش، بطير زي الخفافيش".
وكانت "روتانا" أعلنت تعاقدها مع محمد رمضان، في مطلع مايو الماضي، ويشمل التعاقد بين "روتانا" ومحمد رمضان، أن تتولى الشركة إنتاج عدد كبير من الأغاني والفيديو كليبات، وتعهد الحفلات الغنائية له، وإدارة أعماله خارج مصر، ذلك خلال فترة تعاقدية مدتها ثلاث سنوات. وعن ذلك قال الرئيس التنفيذي لـ"روتانا" سالم الهندي:
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حكيم.. والده حاول قتله ومبارك منعه من الظهور إعلاميا

بعد أن وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي؛ أعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
كواليس تصوير اغنية متجمعين (14)

كلمات أغنية «متجمعين» وكواليس الفيديو كليب (صور)

أفرجت شركة "سينرجي" المنتجة لأغنية "متجمعين"، عن لقطات من كواليس تصويرها من قِبل ثلاثي النجوم: المصري حكيم، النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لتقديمها أمام الآلاف في استاد القاهرة الدولي، والملايين عبر الشاشات الناقلة لحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل. ومن المقرر أن يتم تقديم "متجمعين" بثلاث لغات، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء.
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هيفاء وهبي تغادر المستشفى: شكرا لكل من سأل عني

بعدما أثارت قلق جمهورها لفترة طويلة، أخيرًا خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن صمتها، وطمأنت الجميع على صحتها رغم كونها لم تكشف عما مرت به خلال الفترة الماضية، حيث نشرت صورة كتابية عبر حسابها على موقع "تويتر" وجهت فيها الشكر لكل من سأل عنها أو دعا لها، وقالت: "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعب أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي أضاء لي شمعة، شكرًا لكل اللي حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة، شكرا وآسفة لكل شخص ما عيّد بسببي، شكرا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكرا لكل صحفي كتبلي من قلبه".
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محمد رمضان يحتفل بـ3 أغنيات تخطت الـ100 مليون

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي 3 أغانٍ له الـ100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وهي "نمبر وان"، "مافيا"، "اللهو الخفي"، وكتب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "أول 3 أغاني لي يتخطوا المئة مليون مشاهدة الحمد لله ثم شكرا جمهوري الغالي وربنا يقدرني على إسعادكم، مافيا، نمبر وان، اللهو الخفي، عقبال القادم"، واختتم بجملته الشهيرة "ثقة في الله نجاح". يستعد رمضان حاليا لطرح أحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، وذلك بعد آخر عمل له، ويحمل اسم "اللهو الخفي"، والذي جمعه بفاندام.
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«يوتيوب» محمد رمضان ضمن الأعلى على مستوى العالم

احتفل الفنان محمد رمضان بدخول قناته على "يوتيوب" ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم، ونشر صورة للترتيب الخاص به عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب دخلت ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم منذ بداية عام 2019 ترتيبها الآن 47". ويستعد محمد رمضان حاليًا لطرح أحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، وذلك بعد آخر كليباته "اللهو الخفي"، الذي جمعه بفان دام، وروّج لـ"بابا" بنشره مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» ظهر من خلاله وهو يخرج من منزله ويركب إحدى سياراته الفارهة.
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أحمد عز: عمر ما كان بينا شيء اسمه «نمبر وان» (فيديو)

فيديو جديد نشره الفنان أحمد عز، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، رد من خلاله على سؤال: "هل أنت نمبر وان؟"، قائلًا: "عمري ما فكرت في حاجة زي دي منذ بدايتي، لما ظهرت سنة 2000 وكان قبل مني بسنوات قليلة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وكل نجوم الجيل ده، عمرنا ما كان في بينا الكلام ده، عمرنا ما فكرنا مين نمبر وان ومين نمبر تو، أنا بعمل فيلم حلو وخلاص، مفيش في دماغي أبعد من كده، كل همي أعمل فيلم كويس وبس، ومع ذلك أتمنى لكل الناس ينجحوا ويحققوا أعلى الإيرادات ويبقوا نمبر وان".
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محمد رمضان بـ5 شخصيات في الجزء الثاني من «الكنز»

يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية "علي الزيبق" والتي قدّمها في الجزء الأول من العمل والذي طُرح في دور العرض سبتمبر 2017. وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي محمد رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك "صلاح الكلبي" ويُجسده عباس أبو الحسن، والذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان داخل الفيلم إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.
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