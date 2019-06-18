روتانا تطرح«بابا» أول تعاون لها مع محمد رمضان(فيديو)

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

محمد رمضان

طرحت شركة "روتانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أول أعمالها مع النجم محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة "بابا" عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد الترويج لها على مدار الأيام الماضية، والأغنية من ألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وتقول كلماتها التي كتبها خالد بدران: "بابا بابا مين يا بني، بابا بابا إيه يا بني، اللي جاي هيوجع أكتر، دي حقيقة ومش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج، زلزال وبمليون ريختر، زلزال بيهز جبال، شاغلك متشغلنيش، كلام وفعل مفيش، مليش أنا في التهويش، بطير زي الخفافيش".

وكانت "روتانا" أعلنت تعاقدها مع محمد رمضان، في مطلع مايو الماضي، ويشمل التعاقد بين "روتانا" ومحمد رمضان، أن تتولى الشركة إنتاج عدد كبير من الأغاني والفيديو كليبات، وتعهد الحفلات الغنائية له، وإدارة أعماله خارج مصر، ذلك خلال فترة تعاقدية مدتها ثلاث سنوات. وعن ذلك قال الرئيس التنفيذي لـ"روتانا" سالم الهندي: