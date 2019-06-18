استجابة لـ«التحرير».. لجان الغش بـ«بيلا» تحت الحراسة

طالب المراقبون بمنع تواجد الأهالي نهائيا أمام اللجان؛ لما يسببونه من مصدر إزعاج للطلاب داخل اللجان الامتحانية.. وزارة التعليم تواصلت مع الأمن لزيادة الإجراءات التأمينية

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

في استجابة سريعة للتحرير عقب نشرها تفاصيل الشغب والغش الجماعي بين طلاب لجان مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ تحت عنوان "شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون"، قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي الى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات. وقال المحافظ إنه تلاحظ كثرة التحويلات للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.

وأكد أن هذا يأتي في ضوء تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيقا للنزاهة والشفافية وانتظام سير العملية التعليمية طبقا للقانون والصالح العام. وبعد أن تواصلت وزارة التربية والتعليم مع أجهزة الأمن العام لتشديد التأمين على لجان بيلا في كفرالشيخ تم الاستعانة بقوات الأمن لتأمين لجان مركز بيلا وذلك بجانب تأمين قوات

وأكد أن هذا يأتي في ضوء تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيقا للنزاهة والشفافية وانتظام سير العملية التعليمية طبقا للقانون والصالح العام.

وبعد أن تواصلت وزارة التربية والتعليم مع أجهزة الأمن العام لتشديد التأمين على لجان بيلا في كفرالشيخ تم الاستعانة بقوات الأمن لتأمين لجان مركز بيلا وذلك بجانب تأمين قوات أمن الداخلية، إذ انتشرت قوات الأمن أمام مداخل أبواب اللجان الامتحانية بخاصة لجان مدرسة المقدم محمد لطفي العشري ومدرسة حسن مصطفى للتعليم الأساسي ومدرسة المعداوي الإعدادية وذلك لمنع أي محاولات من أولياء أمور الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بالقوة عبر الهواتف المحمولة.

وبحسب ما أكده عدد من مراقبي لجان بيلا في محافظة كفرالشيخ، فإن قوات الأمن يطوقون المنطقة بأكملها وتم وضع الحواجز الحديدية بمحيط اللجان.. وأيضا الدفع بسيارات الأمن المركزي أمام وبجانب اللجان الامتحانية وتم إغلاق المداخل المؤدية للجان الامتحانية بكردون أمني، منعا لتجمهر الأهالي أو إحداث شغب وغش بالقوة.

وأشار المراقبون، إلى تواجد الأهالي أمام أبواب اللجان على الحدود المسموح بها لتواجدهم خارج الحاجز الحديدي، وكشفوا عن أنه ما زال الطلاب يدخلون للجان الامتحانية وبخاصة في لجنة المقدم محمد لطفي العشري بالهواتف المحمولة للغش.

وطالب المراقبون بمنع تواجد الأهالي نهائيا أمام اللجان لما يسببونه من مصدر إزعاج للطلاب داخل اللجان الامتحانية.

من جهة أخرى، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، عن أن الوزارة ومسئولي امتحانات الثانوية العامة تواصلوا مع أجهزة الأمن العام، لزيادة وتشديد الإجراءات التأمينية على أبواب اللجان المعروفة بالشغب والغش، وهما لجنتا مدرستي المقدم محمد لطفي العشري وحسن مصطفى للتعليم الأساسي.

وقالت إن الوزارة قررت زيادة أعداد الملاحظين داخل لجنة مدرسة المقدم محمد لطفي العشري، نتيجة لما تم رصده من أحداث شغب وغش بالقوة داخل لجان هذه المدرسة، التي هي عبارة عن مجمع مدارس تضم بداخلها عدة لجان.

وكشفت المصادر أيضا عن أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات داخلية ضد الطلاب الغشاشين، مشيرة إلى أن من ضمن تلك الإجراءات أن الوزارة تبحث حاليا عقد لجان خاصة لتصحيح كراسات اللجان المرصود بها أعمال شغب وغش هذا العام، وأنه إذا ثبت تطابق إجابات الطلاب وإحداث غش جماعي من خلال عمليات التصحيح في الكنترولات ستتخذ الوزارة قرارا مماثلا لقرار العام الماضي برسوب الطلاب في المواد التي ثبت فيها الغش وتطابق الإجابات.

وكان عدد من المراقبين المنتدبين استغاثوا بوزارة التربية والتعليم، لتأمينهم والسيطرة على أحداث الشغب والغش التي تقع بالقوة.



وقال المراقبون إن اللجان في مركز بيلا في منتهى الفوضى، إذ لا يوجد سوى ملاحظين اثنين في اللجنة رغم أن كل لجنة تحتاج إلى 4 ملاحظين.



وأرجع المراقبون، سبب احتياج اللجنة لهذا العدد من الملاحظين إلى أن الطلاب في منتهى الاستهتار، ويعتمدون على وجودهم في بلدهم لتهديد الملاحظين والمراقبين، مشيرين إلى أنه رغم وجود الأمن إلا أن مواطنا قفز من على السور، وكذا صور طلاب امتحان مادة التربية الدينية ورفعه على الإنترنت، كما تم التحقيق وتحرير محضر في واقعة أخرى.