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استجابة لـ«التحرير».. لجان الغش بـ«بيلا» تحت الحراسة

طالب المراقبون بمنع تواجد الأهالي نهائيا أمام اللجان؛ لما يسببونه من مصدر إزعاج للطلاب داخل اللجان الامتحانية.. وزارة التعليم تواصلت مع الأمن لزيادة الإجراءات التأمينية
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
حراسة على لجان مركز بيلا في كفر الشيخ
حراسة على لجان مركز بيلا في كفر الشيخ
في استجابة سريعة للتحرير عقب نشرها تفاصيل الشغب والغش الجماعي بين طلاب لجان مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ تحت عنوان "شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون"، قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي الى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات. وقال المحافظ إنه تلاحظ كثرة التحويلات للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.
وأكد أن هذا يأتي في ضوء تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيقا للنزاهة والشفافية وانتظام سير العملية التعليمية طبقا للقانون والصالح العام. وبعد أن تواصلت وزارة التربية والتعليم مع أجهزة الأمن العام لتشديد التأمين على لجان بيلا في كفرالشيخ تم الاستعانة بقوات الأمن لتأمين لجان مركز بيلا وذلك بجانب تأمين قوات
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التعليم: تدارك أخطاء الترجمة في امتحان الأحياء للغات

أكد خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لهذا العام، في تصريح لـ«التحرير»، أنه تم تدارك الأخطاء التي ظهرت في ترجمة امتحان الأحياء لغات، مشيرًا إلى أنه نظرًا لخطأ الترجمة في سؤال الأحياء تم وضع إجابات إضافية والإجابات المترتبة على ذلك في نموذج الإجابة وإلزام لجان التقدير في الكنترولات بها. وقال عبد الحكيم: «الوزارة والكنترولات ومقدري الدرجات يضعون مصلحة الطالب في المقدمة»، موضحًا أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ في تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء قبل انعقاد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية.
السيسى يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر (4)

السيسي يزرع «شجرة الصداقة» مع رئيس بيلاروسيا (صور)

نشرت صفحة السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يشارك رئيس بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك. وكتبت الصفحة، في تدوينة مرفقة بمجوعة الصور، مساء الثلاثاء، "السيد الرئيس يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك". وأجرى الرئيس السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا.
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السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
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حوادث الطرق في مصر.. كيف نوقف نزيف الدماء المتكرر؟

يفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة الخاصة بالإصابات نحو 4.7 مليار جنيه هذا فضلا عن التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه. وتعد محافظة القاهرة هي أكبر المدن في زيادة نسبة الحوادث وتحتل المرتبة الأولى.
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كلية الآداب بجامعة المنصورة

واقعة «التبول اللا إرادي» تدخل مرحلة الحسم في جامعة المنصورة

بدأت جامعة المنصورة إجراءاتها القانونية الداخلية لحسم واقعة التبول اللا إرادي، إذ استمع الدكتور تامر صالح، وكيل كلية الحقوق، اليوم السبت، إلى أقوال أطراف واقعة التبول اللا إرادي داخل لجنة الامتحان بكلية الآداب، وروت كل من الطالبة والواقعة وأدلى الشهود بأقوالهم، بالإضافى للمراقبة و"شادي ب." المدرس الذي ترأس اللجنة، ومنعها أثناء مادة "النصوص اليونانية" من دخول الحمام، رغم إلحاحها 4 مرات، دون مراعاة لظروفها الصحية إذ تعاني من آثار جانبية لولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان ب 4 أشهر، حتى تبولت وتغوطت لا إراديًا، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
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إغماءات وكسور.. 7 ضحايا لـ«امتحان العربي» بالدقهلية

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، 7 حالات إصابة بين الطلاب، إذ سقطت مروحة سقف على رأس طالب، خلال امتحان اللجنة الأولى مادة اللغة العربية، وأصيب طالب آخر بكسور نتيجة للتدافع في فترة الراحة قبل بدء اللجنة الثانية لمادة التربية الدينية، وشهدت اللجان حالة واحدة لطالبة بفقدان الوعي و4 حالات إغماء طالبات، وتم نقلهن جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يشتك الطلاب من صعوبة في امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.
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استبعاد رئيس لجنة «تصوير الامتحان» في دمياط

قال أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم رصدت قيام طالبة ثانوية عامة بلجنة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة، بإدارة دمياط الجديدة، اليوم السبت، بتصوير الامتحان ونشره عبر صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتقرر التحقيق مع الطالبة على الفور، بمعرفة الشؤون القانونية، وتم ضبط الهاتف المستخدم واستبعاد رئيس اللجنة وإيقاف ملاحظين عن العمل باللجنة، وإحالتهم للشؤون القانونية، مضيفًا أن هناك بروتوكولا بين المديرية ومديرية أمن دمياط لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وتأمين لجان الامتحانات.
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إصابة 5 طالبات بانهيار عصبي في الثانوية بالبحيرة

ارتفع عدد الطالبات المصابات بانهيار عصبي في محافظة البحيرة إلى 5 طالبات، وتم نقل 4 حالات منهن لمستشفيات أبو حمص وكوم حمادة، وأخرى غادرت بدون حضور الامتحان في دمنهور، حيث تلقت غرفة العمليات بالمحافظة إخطارًا بنقل طالبة بمدرسة أبو حمص المشتركة للمستشفى إثر إصابتها بنوبة صرع، وطالبة أخرى بلجنة مدرسة شاكر فرج الثانويه بالمدينة إثر إصابتها بحالة نفسية لمستشفى أبو حمص العام، وطالبتين بمدرسة الثانوية بنات بكوم حمادة إثر إصابتهما بحالة نفسية لمستشفى كوم حمادة، وأخرى بمدرسة أحمد محرم بمدينة دمنهور وغادرت المدرسة وقامت بتأجيل المادة.
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