مقارنة بين أهم 3 سيارات عائلية ذات 7 مقاعد

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونقارن بين سيارتين رياضيتين كروس أوفر أوروبيتين

تحرير:كريم ربيع ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

السيارات ذات 7 مقاعد

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، وبخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين 3 سيارات ذات 7 مقاعد، من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهي بيجو 5008، كيا سورنتو 2019، وتروم سييك 5 الصينية الجديدة.

كيا سورينتو 2019 تمتاز كيا سورينتو بكونها ضمن أفضل سيارات الـSUV متوسطة الحجم في العالم، وسعتها الداخلية الكبيرة التي تستوعب 7 ركاب بشكل قياسي مع جودة عالية ومستويات أمان جيدة، وتتميز سورينتو 2019 بتعدد استخداماتها سواء داخل المدن أو على الطرقات الوعرة، حيث يتميز تصميمها الخارجي بهيكل سلس وعريض، مصابيح