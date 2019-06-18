مقارنة بين أهم 3 سيارات عائلية ذات 7 مقاعد

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونقارن بين سيارتين رياضيتين كروس أوفر أوروبيتين
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، وبخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020.
وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين 3 سيارات ذات 7 مقاعد، من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهي بيجو 5008، كيا سورنتو 2019، وتروم سييك 5 الصينية الجديدة.
كيا سورينتو 2019
تمتاز كيا سورينتو بكونها ضمن أفضل سيارات الـSUV متوسطة الحجم في العالم، وسعتها الداخلية الكبيرة التي تستوعب 7 ركاب بشكل قياسي مع جودة عالية ومستويات أمان جيدة، وتتميز سورينتو 2019 بتعدد استخداماتها سواء داخل المدن أو على الطرقات الوعرة، حيث يتميز تصميمها الخارجي بهيكل سلس وعريض، مصابيح
كيا سورينتو 2019
تمتاز كيا سورينتو بكونها ضمن أفضل سيارات الـSUV متوسطة الحجم في العالم، وسعتها الداخلية الكبيرة التي تستوعب 7 ركاب بشكل قياسي مع جودة عالية ومستويات أمان جيدة، وتتميز سورينتو 2019 بتعدد استخداماتها سواء داخل المدن أو على الطرقات الوعرة، حيث يتميز تصميمها الخارجي بهيكل سلس وعريض، مصابيح LED جديدة، مع حقيبة أمتعة خلفية تفتح أوتوماتيكيًّا عند اقتراب المالك منها حاملا المفتاح.
تأتي سورينتو قياسيًّا مع 7 مقاعد والعديد من الخصائص المميزة مثل عجلة القيادة المدفأة، مقعد قابل للتعديل في 14 اتجاها، جلود نابا الفاخرة مع ألوان عديدة للكسوة الداخلية وتطريزات متباينة، فتحة سقف بانورامية، زر ريموت مخصص لطي المقاعد الخلفية، أنظمة تهوية وتدفئة للمقاعد الأمامية، نظام حفظ إعدادات المرايا ومقعد السائق لشخصين، مع استخدام أقمشة مقاومة للسوائل بالمقاعد.
ويتم طرح السيارة في مصر بـ3 فئات مختلفة من التجهيز، وتبدأ أسعارها من 650 ألف جنيه، و750 ألفا، و850 ألف جنيه.
تعتمد سورينتو 2019 على محرك V6 سعة 3.3 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد من 8 سرعات، ما يمكّنها من ضخ قوة قدرها 290 حصانا و342 نيوتن متر من عزم الدوران مع نظام الدفع رباعي، ما يُعدّ كافيًا لقطر حمولات تصل إلى 2,268 كجم من الوزن.
بيجو 5008
تعد السيارة التي تحمل اسم «5008» سباعية المقاعد، واحدة من أكثر السيارات التي اهتمت بها الشركة الفرنسية «بيجو» من ناحية الرفاهية والإمكانات، والتي حققت مبيعات جيدة في الربع الأول من 2019 لتحتل المرتبة السابعة في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في هذه الفترة، ويتم طرحها في 5 فئات منها.
وتزود السيارة «5008» بمحرك سعته متوسطة لا تتخطى 1600 CC من المحركات ذوي الأربعة سلندرات، ويحتوي على 16 صبابا داخليا ويمتلك خاصية الحقن الإلكتروني للوقود، قوة المحرك تبلغ 165 حصانا وعزمه الأقصى 240 نيوتن.
لتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 8.9 ثانية، بمعدل استهلاك جيد للغاية لا يزيد على 6 لترات لقطع مسافة 100 كيلو.
تضم الفئة الأولى تجهيزات للأمان منها نظام الفرامل «ABS» المانعة للانغلاق، مع نظام التوزيع الإلكترونى «ESP»، بالإضافة إلى برنامج تدعيم للفرامل، مع برنامج تنبيه السائق، ونظام التحكم الديناميكى بالسيارة، وبرنامج التحكم الإلكترونى فى توازنها، كما أنها مزودة بمثبت ومحدد للسرعة بتحكم من عجلة القيادة.
Seek 5
أعلنت علامة «تروم» في مصر، التابعة لشركة «زوتي» الصينية، وهو فرع مهتم بإنتاج السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر والمتعددة الأغراض، بدء أعمالها في مصر كعلامة جديدة تدخل الأسواق لأول مرة من خلال إطلاق أولى سياراتها «Seek 5»، الخدمية الرياضية الكروس أوفر متوسطة الحجم ذات السبعة مقاعد والمجهزة بتجهيزات فاخرة.
وتعتمد Seek 5 على محرك تربو سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 156 حصانا عند 5600 د.د وعزم 215 نيوتن. متر، مع ناقل أتوماتيكي من 6 سرعات أمامية.
وتقدم Seek 5 بباقة تجهيزات عالية المستوى من حيث الأمان والرفاهية بفئة التجهيز «فلاج شيب» والتي تجهز بـ6 وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، نظام لدعم الثبات، مثبت سرعة، كاميرا رؤية خلفية بزاوية 360، حساسات ركن خلفية، كشافات ليد رئيسة، تشغيل المحرك بواسطة زر، أنظمة قيادة متعددة، مرايا جانبية كهربائية التحكم بالكامل مع تدفئة،
وتأتي «Seek 5» بسعر 395 ألف جنيه للدفعة الأولى منها مع فترة ضمان تصل إلى 5 سنوات أو 150.000 كم.