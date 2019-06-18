جريمة

إخلاء سبيل 12 أمين شرطة متهمين بتسريب مواعيد الحملات

تحرير:تهامي البندارى ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية
أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 12 أمين شرطة من قوة قسم شرطة الأميرية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتقاضي رشاوى مالية من أصحاب دواليب المخدرات وأصحاب الكيف بمنطقة الأميرية، نظير تسهيل عملهم وعدم القبض عليهم، واتهامهم كذلك بالتواصل مع عدد من تجار المخدرات وتسريب معلومات عن حركات الدوريات الأمنية، فيما تستكمل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها بشأن الواقعة، وتنتظر تقرير مصلحة الأمن العام حول ملابسات الواقعة.
في وقت سابق، واجهت النيابة أمناء الشرطة المحبوسين بتحريات مكافحة المخدرات بشأن حصولهم على مبالغ شهرية من بعض تجار المخدرات، وأجرت جهات التحقيق فحصا لقائمة بأسماء أمناء الشرطة الواردة بالورقة التي عثر عليها بحوزة أحد تجار المخدرات. تبين أن من بين الأمناء المتهمين مسئول العهدة بقسم الأميرية، واعترف أمين
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عبد-المنعم-ابو الفتوح (3)

«المشورة» تُجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بشأن اتهامه بالاتصال بكيانات معادية للدولة، والتشكيك وإثارة البلبلة، ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وسبق لنيابة أمن الدولة العليا وواجهت «أبو الفتوح»، بتحريات جهاز الأمن الوطني بشأنه، والتي أشارت إلى ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، فإنكارها جميعاً، مشيراً إلى أن حزب مصر القوية حزب سياسي مرخص.
القبض-على-متهم

رسالة وأمر توريد..سقوط عصابة «مشتريات البترول» ببنها

البدايات الخاطئة مهما طالت تنتهي حتما إلى نهايات مأساوية وعبثية ومصير غامض أسود، وهو ما حدث، مع عصابة شركة البترول المزورة التى سقطت فى بنها بعد أن حاولت النصب والاستيلاء على بضاعة تقدر بمئات الآلاف من مجموعة صيدليات كبرى فى عملية ممنهجة ومرتبة، لكن القدر كان لهم بالمرصاد ونجح رجال الإدارة بالصيدليات فى عمل كمين لأفراد هذه العصابة وضبْط اثنين منهم قبل تسلم البضاعة وتسليمهم لرجال الشرطة بقسم ثاني بنها ومنه إلى النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
القبض-على-متهم

ضبط 3 عناصر إجرامية بحشيش وتامول في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط ثلاثة أشخاص وبحيازتهم 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، و7500 قرص لعقار التامول المخدر، بهدف توزيعها على زبائنهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات تفيد وجود حركة ونشاط لبعض تجار المخدرات واعتزامهم ترويج بعض المواد المخدرة والعمل على توزيعها لزبائنهم في المحافظة، مستهدفين فئة الشباب وطلبة الجامعات والمدارس.
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الرأفة للمتهم.. متى يخفف القاضي العقوبة؟

بين تطبيق القانون والرأفة مع بعض المتهمين نظرا لظروفهم الاجتماعية والنفسية أحيانا، يجلس القاضي على منصة المحكمة ممسكا بتلابيب الأمور، يمحص بعناية ويفحص باهتمام بالغ في أوراق القضية المعروضة عليه، يستوفي تحقيقاتها على الوجه الأمثل كما ينبغي، ما بين سماع شهود ومطالعة تقارير فنية وسماع مرافعات النيابة العامة وفريق الدفاع عن المتهمين بما تحوي أسانيد دفوع قانونية، وفي النهاية يحجز القضية للحكم بعد إلقاء نظرة أخيرة على ما استقر في يقينه تجاه تفاصيل القضية.
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6 سنوات سجن لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم، لإدانته بالسرقة بالإكراه، وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم أحمد.ج 30 سنة عاطل، قام بالشروع في سرقة مبالغ من آخر بالإكراه، إذ قام المتهم باستيقاف المجنى عليه وأشهر في وجهه سلاحا أبيض، ما بث الخوف والرعب في نفسه، كما تعدى عليه المتهم محدثا به إصابات بالغة بالجسد، لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، بعد سماع الشهود.
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«اللي هيفتح بقه هيموت» شهامة يحيى قتلته بالحى الراقي

«قتلته شهامته»، مقولة انطبقت بكافة حذافيرها على «يحيى» صاحب الأربعين عاما، حيث تصدى لعصابة مكونة من أربعة متهمين استوقفته أثناء سيره برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، هددتهم بسلاح ناري كان بحوزتهم، بغرض ترك السيارة والنزول منها لسرقتها، وإلا تعرضوا للقتل جميعا، دافع يحيى عن أسرته في مشهد بطولي، ولم يدر بخلده أن الجناة معدومي الضمير، سيكملون جريمتهم النكراء في عز الظهر بحى النزهة الراقي، فارق الأب حياته متأثرا بإصابته بعدة أعيرة نارية، قبل أن يتم ضبط الجناة وتقديمهم لمحكمة الجنايات.
يحيى-القزاز

يحيى القزاز يصل قسم المرج تمهيدا لإطلاق سراحه

قال المحامي محمد فتحي، إن الدكتور يحيى القزاز، يتواجد حاليا في قسم شرطة المرج، وتم الانتهاء من إجراءات صحة الإفراج عنه، وفي انتظار موافقة الأمن على إطلاق سراحه، على خلفية القرار الصادر، الإثنين، بإخلاء سبيله بجانب السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح البنا، والدكتور رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 .
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