إخلاء سبيل 12 أمين شرطة متهمين بتسريب مواعيد الحملات

تحرير:تهامي البندارى ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

حملة أمنية- أرشيفية

أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 12 أمين شرطة من قوة قسم شرطة الأميرية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتقاضي رشاوى مالية من أصحاب دواليب المخدرات وأصحاب الكيف بمنطقة الأميرية، نظير تسهيل عملهم وعدم القبض عليهم، واتهامهم كذلك بالتواصل مع عدد من تجار المخدرات وتسريب معلومات عن حركات الدوريات الأمنية، فيما تستكمل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها بشأن الواقعة، وتنتظر تقرير مصلحة الأمن العام حول ملابسات الواقعة.

في وقت سابق، واجهت النيابة أمناء الشرطة المحبوسين بتحريات مكافحة المخدرات بشأن حصولهم على مبالغ شهرية من بعض تجار المخدرات، وأجرت جهات التحقيق فحصا لقائمة بأسماء أمناء الشرطة الواردة بالورقة التي عثر عليها بحوزة أحد تجار المخدرات. تبين أن من بين الأمناء المتهمين مسئول العهدة بقسم الأميرية، واعترف أمين