السيسي يزرع «شجرة الصداقة» مع رئيس بيلاروسيا (صور)

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

الرئيس السيسي ورئيس بيلاروسيا

نشرت صفحة السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يشارك رئيس بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك. وكتبت الصفحة، في تدوينة مرفقة بمجوعة الصور، مساء الثلاثاء، "السيد الرئيس يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك". وأجرى الرئيس السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة. وأضاف