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السيسي يزرع «شجرة الصداقة» مع رئيس بيلاروسيا (صور)

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
الرئيس السيسي ورئيس بيلاروسيا
الرئيس السيسي ورئيس بيلاروسيا
نشرت صفحة السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يشارك رئيس بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك. وكتبت الصفحة، في تدوينة مرفقة بمجوعة الصور، مساء الثلاثاء، "السيد الرئيس يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك". وأجرى الرئيس السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة. وأضاف
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التعليم: تدارك أخطاء الترجمة في امتحان الأحياء للغات

أكد خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لهذا العام، في تصريح لـ«التحرير»، أنه تم تدارك الأخطاء التي ظهرت في ترجمة امتحان الأحياء لغات، مشيرًا إلى أنه نظرًا لخطأ الترجمة في سؤال الأحياء تم وضع إجابات إضافية والإجابات المترتبة على ذلك في نموذج الإجابة وإلزام لجان التقدير في الكنترولات بها. وقال عبد الحكيم: «الوزارة والكنترولات ومقدري الدرجات يضعون مصلحة الطالب في المقدمة»، موضحًا أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ في تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء قبل انعقاد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية.
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استجابة لـ«التحرير».. لجان الغش بـ«بيلا» تحت الحراسة

في استجابة سريعة للتحرير عقب نشرها تفاصيل الشغب والغش الجماعي بين طلاب لجان مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ تحت عنوان "شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون"، قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي الى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات. وقال المحافظ إنه تلاحظ كثرة التحويلات للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.
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السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
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حوادث الطرق في مصر.. كيف نوقف نزيف الدماء المتكرر؟

يفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة الخاصة بالإصابات نحو 4.7 مليار جنيه هذا فضلا عن التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه. وتعد محافظة القاهرة هي أكبر المدن في زيادة نسبة الحوادث وتحتل المرتبة الأولى.
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السيسي-مع-رئيس-بيلاروسيا

السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
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السيسي: علاقتنا القوية ببيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لنظيره البيلاروسى على حسن الضيافة وتنظيم الزيارة، معربا عن أمله في توسيع التعاون المستقبلي بين البلدين، لما فيه الصالح المشترك للبلدين. وقال الرئيس الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، إن العلاقات القوية بين مصر وبيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم والتعاون بين البلدين. وأضاف: "المباحثات مع رئيس بيلاروسيا، تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة".
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الاتفاق على تمثيل دبلوماسي مصري «مقيم» في بيلاروسيا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لجمهورية بيلاروسيا على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في بيلاروسيا، وذلك بناء على طلب الجانب البيلاروسي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا التمثيل الدبلوماسي المقيم من شأنه أن يعزز العلاقات المتنامية بين مصر وبيلاروسيا. يذكر أن سفير مصر لدى روسيا يقوم في نفس الوقت بتمثيل مصر لدى بيلاروسيا.
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السيسي يناقش مكافحة الإرهاب مع رئيس وزراء بيلاروسيا

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء بيلاروسيا اليوم الإثنين وجهات النظر والرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد أن الإرهاب هو الاٍرهاب وليس له اَي توصيف آخر، مستعرضًا جهود مصر في هذا الإطار على مدار الأعوام الماضية، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب البيلاروسي لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على العالم بأسره. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أجرى مباحثات موسعة مع رئيس وزراء بيلاروسيا.
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