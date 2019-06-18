السيسي يزرع «شجرة الصداقة» مع رئيس بيلاروسيا (صور)
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
الرئيس السيسي ورئيس بيلاروسيا
نشرت صفحة السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يشارك رئيس بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك.
وكتبت الصفحة، في تدوينة مرفقة بمجوعة الصور، مساء الثلاثاء، "السيد الرئيس يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك".
وأجرى الرئيس السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
وأضاف
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
وأضاف راضي، أن الجانبين اقتنعا بخطورة وتداعيات ظاهرة الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود تشكل تهديدا حقيقيا لأمن المجتمع الدولي كما تمت خلال المباحثات أيضًا مناقشة جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، في ضوء ما تمثله تلك الظاهرة من تهديد حقيقي على مساعي تحقيق التنمية في المنطقة والعالم.
وأكد السيسي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار تلك الآفة على كافة المستويات.