خمس دول تبحث عن استضافة كأس العالم بعد قضية بلاتيني

تنتظر خمس دول فرصة استضافة نسخة كأس العالم 2022 وذلك بعد اعتقال بلاتيني والتحقيق معه بشأن فساد يتلعق بحصول قطر على حق استضافة نسخة 2022 من البطولة

تحرير:محمد جمال ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

كأس العالم

قام مكتب مكافحة الفساد في فرنسا اليوم الثلاثاء، بالقبض على الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحيط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عبر موقعها الإلكترونى عن الملاعب الممكنة لاستضافة كأس العالم 2022 التى جاءت على النحو التالى: 1. إنجلترا لم تستضف إنجلترا كأس العالم منذ عام 1966، وفازت بالبطولة مرة واحدة. ولدى إنجلترا الملاعب والبنية التحتية المناسبة لاستضافة هذا الحدث، وتفتخر إنجلترا الآن بعدد من اللاعبين