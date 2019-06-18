رياضة

خمس دول تبحث عن استضافة كأس العالم بعد قضية بلاتيني

تنتظر خمس دول فرصة استضافة نسخة كأس العالم 2022 وذلك بعد اعتقال بلاتيني والتحقيق معه بشأن فساد يتلعق بحصول قطر على حق استضافة نسخة 2022 من البطولة
تحرير:محمد جمال ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
كأس العالم
كأس العالم
قام مكتب مكافحة الفساد في فرنسا اليوم الثلاثاء، بالقبض على الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحيط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عبر موقعها الإلكترونى عن الملاعب الممكنة لاستضافة كأس العالم 2022 التى جاءت على النحو التالى: 1. إنجلترا لم تستضف إنجلترا كأس العالم منذ عام 1966، وفازت بالبطولة مرة واحدة. ولدى إنجلترا الملاعب والبنية التحتية المناسبة لاستضافة هذا الحدث، وتفتخر إنجلترا الآن بعدد من اللاعبين
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كهربا-الزمالك (1)

من سهرات باريس للساحل.. أزمة جديدة لكهربا في الزمالك

شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة داخل نادي الزمالك لنجم الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد أن تغيب عن حضور التدريبات أمس واليوم رغم انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز يوم 3 يونيو الجاري، غياب كهربا عن المران لم يمر مرور الكرام على رئيس النادي الذي خرج بتصريحات مساء الإثنين، عبر برنامج "الزمالك اليوم" الذي يذاع على قناة المحور، أعلن من خلالها عن توقيع غرامة 300 ألف جنيه على كل لاعب لم يلتزم بموعد العودة للتدريبات الجماعية وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني.
خاميس-رودريجيز (1)

خاميس يرحل عن بايرن.. والملكي يبحث عن إعارته لنابولي

أشارت تقارير صحفية إلى أن الدولى الكولومبي خاميس رودرجيز، لاعب بايرن ميونخ الحالى وريال مدريد السابق، قريب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي الموسم المقبل من بوابة فريق نابولي، ويشارك صاحب الـ27 عاما الآن مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل، ووفقًا لشبكة "espn" النسخة الكولومبية، فإن خاميس سينضم إلى نابولي في فترة الانتقالات الحالية، بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونخ، حيث رفض الكولومبي الدولي تمديد إعارته مع بايرن أو تفعيل بند الشراء، ليرحل عن صفوف الفريق.
مران-الزمالك-في-المغرب (3)

مران الزمالك.. أول ظهور للمدرب اليوناني وغياب كهربا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية على هامش المران المقام حاليًّا بملعب النادي، حيث حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق على راحة من تدريبات الفريق اليوم وحضر اللاعب إلى النادي، ووافق الجهاز الفني على إراحته اليوم وذلك لإنهاء بعض الأمور الخاصة به. وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال المدير الفني بتصعيد بعض الناشئين للتدريب مع الفريق وهم: يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 97 بالنادي ويوسف محمود مواليد 2000 ويحيى مفتاح مواليد 2001.
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ميشيل-بلاتيني (3)

اللعبة القبيحة.. قصة بلاتيني الكاملة مع مونديال قطر

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
قطر‎ (2)

قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
المعز علي لاعب منتخب قطر

اليوم الظهور القطري الأول بكوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك عندما تخوض قطر أول مباراة في تاريخها بتلك البطولة عندما تواجه باراجواي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي انطلقت فجر اليوم بخسارة الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وسبق أن تواجه المنتخبان في 3 مباريات سابقة جميعها ودية، وحققت قطر الانتصار في آخر لقاء في عام 2009، وتواجها مرتين في عام 1986، وحينها تعادلا في لقاء وحققت باراجواي الانتصار في اللقاء الآخر.
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

وفاة رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم

توفي رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السويدي لينارت يوهانسون، بين 1990 و2007، عن 89 عامًا بعد مرض لفترة قصيرة، اليوم الأربعاء، علمًا بأن يوهانسون خسر الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 1998 أمام السويسري جوزيف بلاتر عندما حصل على 80 صوتا مقابل 111 لبلاتر الموقوف راهنا لقضايا فساد، واعتبر يوهانسون آنذاك أن سمعة فيفا أصبحت ملطخة بمزاعم الفساد، ما يدعو إلى تحقيق مستقل، خصوصا بعد مزاعم نائب الرئيس السابق الترينيدادي جاك وارنر أن بلاتر سمح له بدفع دولار أمريكي واحد مقابل الحصول على حقوق النقل التليفزيونية لكأس العالم.
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