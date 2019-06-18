خمس دول تبحث عن استضافة كأس العالم بعد قضية بلاتيني

تنتظر خمس دول فرصة استضافة نسخة كأس العالم 2022 وذلك بعد اعتقال بلاتيني والتحقيق معه بشأن فساد يتلعق بحصول قطر على حق استضافة نسخة 2022 من البطولة
قام مكتب مكافحة الفساد في فرنسا اليوم الثلاثاء، بالقبض على الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحيط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عبر موقعها الإلكترونى عن الملاعب الممكنة لاستضافة كأس العالم 2022 التى جاءت على النحو التالى:
1. إنجلترا
لم تستضف إنجلترا كأس العالم منذ عام 1966، وفازت بالبطولة مرة واحدة.
ولدى إنجلترا الملاعب والبنية التحتية المناسبة لاستضافة هذا الحدث، وتفتخر إنجلترا الآن بعدد من اللاعبين
وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عبر موقعها الإلكترونى عن الملاعب الممكنة لاستضافة كأس العالم 2022 التى جاءت على النحو التالى:
1. إنجلترا
لم تستضف إنجلترا كأس العالم منذ عام 1966، وفازت بالبطولة مرة واحدة.
ولدى إنجلترا الملاعب والبنية التحتية المناسبة لاستضافة هذا الحدث، وتفتخر إنجلترا الآن بعدد من اللاعبين الأصغر سنًا، وبحلول الوقت الذي سينطلق فيه كأس العالم، سيكون اللاعبون الدوليون المتمرسون هم الأفضل.
أهم 3 ملاعب
استاد ويمبلي، أولد ترافورد، استاد توتنهام هوتسبر.
2. الولايات المتحدة الأميركية
استضافت الولايات المتحدة كأس العالم 1994 وتأهلت إلى دور الـ16 قبل أن تغادرها على يد البرازيل الفائزة.
وازدادت شعبية اللعبة في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، مع استقدام لاعبين دوليين مثل ديفيد بيكهام وزلاتان إبراهيموفيتش إلى الدوري.
واستضافة كأس العالم الثانية قد تدفع كرة القدم في الولايات المتحدة إلى مستوى آخر.
أهم 3 ملاعب
ملعب مرسيدس بنز، استاد ميتشيجان، استاد بيفر.
3. إسبانيا
استضافت إسبانيا بطولة لكأس العالم لعام 1982 ووصلت إلى الجولة الثانية.
وفازت بثلاث بطولات متتالية، وخرجت فى آخر نسخة لكأس العالم على يد روسيا المضيفة من دور الستة عشر.
أهم 3 ملاعب
كامب نو، سانتياجو برنابيو، واندا متروبوليتانو.
4. الأرجنتين
لم تستضف الأرجنتين كأس العالم منذ فوزها عام 1978، بقيادة ماريو كيمبس، لكنها فازت بها للمرة الثانية عام 1986.
ويمكن رؤية شغف كرة القدم في الأرجنتين عبر أكبر ناديين وهما بوكا جونيورز وريفر بلايت.
أهم 3 ملاعب
أنطونيو الخامس ليبرتي، الرئيس خوان دومينغو بيرون، استاد ماريو ألبرتو كيمبس.
5. هولندا
هولندا لم تستضيف كأس العالم أبدا، لكن تفاخرت ببعض من أفضل اللاعبين في اللعبة بما في ذلك يوهان كرويف وماركو فان باستن.
ويملك فريق الطواحين الهولندية عناصر شابة وواعدة تؤهلها إلى الفوز بكأس العالم المقبل، وإذا تم ذلك على الأراضي الهولندية، ستكون لحظة فارقة في تاريخ المنتخب.
أهم ثلاثة ملاعب
يوهان كرويف أرينا، دي كويب، فيليبس ستاديون.
وأسفرت النتيجة النهائية في تصويت استضافة مونديال 2022، عن حصول الفريق القطري على 14 صوتًا مقابل 8 أصوات للجانب الأمريكي في المرحلة الأخيرة، بعد خروج أستراليا، كوريا الجنوبية واليابان من المراحل الأولى.
وبحسب MediaPart، احتجز بلاتيني صباح أمس الثلاثاء للتحقيق معه في منح قطر شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022، علمًا بأنه كان من المنتظر أن يخلف بلاتيني نظيره بلاتر في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2016، قبل أن يتم إيقافه من العمل بأي شيء يتعلق بكرة القدم القدم لمدة 4 سنوات.
وفتح السويسري جوزيف بلاتر، النار فى يوليو 2018 حول الملف الأسود لقطر في تنظيم كأس العالم، بعد كشفه أن تدخلات سياسية، من رئيس دولة أوروبية، ساعدت في حصول الدوحة على تنظيم مونديال 2022.
وعلى الرغم من أن الفيفا نفى تلك التسريبات، إلا أن صحيفة ديلي ميل البريطانية فجرت المفاجأة بنشرها صورة لخطاب رسمي يفيد بمعرفة فالكه الذراع الأيمن لبلاتر بهذه الرشوة، وفور نشر الخطاب، دعا مسؤولو الفيفا إلى عقد مؤتمر صحفي عاجل أعلن بلاتر من خلاله استقالته والدعوة إلى عقد انتخابات لاختيار رئيس جديد.