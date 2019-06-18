رياضة

مران الزمالك.. أول ظهور للمدرب اليوناني وغياب كهربا

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
الزمالك
الزمالك
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية على هامش المران المقام حاليًّا بملعب النادي، حيث حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق على راحة من تدريبات الفريق اليوم وحضر اللاعب إلى النادي، ووافق الجهاز الفني على إراحته اليوم وذلك لإنهاء بعض الأمور الخاصة به. وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال المدير الفني بتصعيد بعض الناشئين للتدريب مع الفريق وهم: يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 97 بالنادي ويوسف محمود مواليد 2000 ويحيى مفتاح مواليد 2001.
وظهر اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال الجديد للفريق في تدريبات الفريق المقامة حاليا بملعب النادي، حيث يقود المدرب اليوناني التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق.  وحصل أحمد مدبولي لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي، عقب حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة خالد جلال
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رياض-محرز

رياض محرز: الجزائر جاهزة لأمم إفريقيا والبطولة صعبة

كشف الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائر عن جاهزية منتخب بلاده لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر الأسبوع المقبل، حيث قال محرز في تصريحات صحفية إن منتخب بلاده أصبح جاهزًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وإن الجزائر واجه منتخب مالي وديًّا وتمكن من التغلب عليه لكن المنافسة في البطولة ستكون أصعب. وأضاف رياض محرز خلال تصريحاته أنه يعلم جيدًا أنهم لا يمكنهم السيطرة في كل مباراة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
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تعرف على الشخص الذي تسبب في التحقيق مع ميدو

كشف أحمد حسام (ميدو) المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، عن استدعائه للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام في الفترة الأخيرة، وقال ميدو في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء كل الاحترام لقرار المجلس الأعلى للإعلام، ولكن الاستدعاء لابد أن يكون هناك أدلة واضحة وليس لمجرد كلام مشكوك في صحته، وتابع ميدو خلال تصريحاته أن الحساب يخص طفلا عمره 12 عامًا، ومقيم في دبي وتواصل معي ومع زوجتي ويقول إنه قادر على اختراق أي حساب، ولن يتوقف عما يفعله إلا عندما يحضر إلى مصر ليلتقط معي صورة.
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ننشر تفاصيل التحقيق مع بلاتيني بعد القبض عليه

علق وليام بوردون، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على واقعة القبض على بلاتيني، أمس الثلاثاء فيما يتعلق بتحقيق فساد في منح قطر استضافة بطولة كأس العالم 2022، وقال بيان صادر من محامي بلاتيني، أبرزته صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم: «بعد الاستماع لبلاتيني في نفس التحقيق بالمحكمة المفتوحة العام الماضي، يتم الآن استجوابه لأسباب تقنية». وأضاف المحامي: «ما حدث مع بلاتيني لا يعد بأي حال من الأحوال عملية اعتقال، لكنه مجرد جلسة استماع كشاهد في سياق التحقيقات».
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الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
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الجبلاية تحدد موعد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، تحديد مواعيد مباريات فريقي الأهلي والزمالك المتبقية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، خلال يوليو المقبل، حيث حددت أيام 22 و25 و29 من شهر يوليو، لمباريات القلعة البيضاء أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي، وأيام 25 و29 من الشهر المقبل، لمباريات القلعة الحمراء أمام فريقي المقاولون العرب والزمالك، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
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الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن توقيع عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر، على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. ويغيب عمرو جمال عن الحسابات الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في ظل اعتماده على الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن، وعدم الاعتماد نهائيًا على عمرو جمال الذي تم قيده في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
حسين-الشحات

إصابة حسين الشحات وأجايي في مران الأهلي

يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ركبة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. وغاب شريف إكرامي عن تدريبات الكرة، أمس الأربعاء، بسبب إصابته برشح خفيف في الركبة تعرض له في مران الفريق أول من أمس، الثلاثاء، إذ اكتفى اللاعب بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش المران الجماعي، ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم حيث يتصدر الفريق جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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