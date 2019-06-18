مران الزمالك.. أول ظهور للمدرب اليوناني وغياب كهربا

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية على هامش المران المقام حاليًّا بملعب النادي، حيث حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق على راحة من تدريبات الفريق اليوم وحضر اللاعب إلى النادي، ووافق الجهاز الفني على إراحته اليوم وذلك لإنهاء بعض الأمور الخاصة به. وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال المدير الفني بتصعيد بعض الناشئين للتدريب مع الفريق وهم: يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 97 بالنادي ويوسف محمود مواليد 2000 ويحيى مفتاح مواليد 2001.

وظهر اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال الجديد للفريق في تدريبات الفريق المقامة حاليا بملعب النادي، حيث يقود المدرب اليوناني التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق. وحصل أحمد مدبولي لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي، عقب حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة خالد جلال



وظهر اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال الجديد للفريق في تدريبات الفريق المقامة حاليا بملعب النادي، حيث يقود المدرب اليوناني التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق.



وحصل أحمد مدبولي لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي، عقب حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة خالد جلال لارتباط اللاعب بأداء امتحانات آخر العام بمحافظة أسيوط.



وشهد المران غياب محمود عبدالمنعم كهربا عن تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي في الوقت الذي نشر فيه اللاعب، صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، أثناء تواجده على الشاطئ في إحدى القرى السياحية.



ويستعد الزمالك لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري حيث يتبقى للفريق ثلاث مباريات في الدوري، أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي على التوالي، تقام أيام 23 و26 و30 يوليو المقبل.