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سينرجي تطرح 3 مسلسلات قريبا| أحدها بطولة ماجد المصري

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
ماجد المصري
ماجد المصري
بدأت شركة "سينرجي" وضع خطة لموسم دراما الـ"off season" (خارج شهر رمضان)، حيث تستعد لطرح 3 مسلسلات، بين 45 و60 حلقة، أبرزها مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، وينتمى لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، وستعلن الشركة عن تفاصيل أكثر عنه خلال الأيام المقبلة. مسلسل "بلا دليل" كان من المفترض أن يبدأ تصويره قبل رمضان الماضى، ولكن انشغال الشركة بالموسم الدرامى، حال دون تنفيذه، لتقرر الشركة انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وتنشغل حاليا الكاتبة إنجى علاء بكتابة الحلقات الأخيرة من العمل، الذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.
كما ستقدم أيضًا مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من إخراج مرقس عادل، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أبطال المسلسل قريبًا. ومن المقرر أن تبدأ الشركة فى تصوير العملين عقب الاستقرار على الشكل المبدئى للأعمال، فضلا عن اختيار الأبطال والأدوار الثانوية، بالإضافة إلى اختيار المخرجين وخلافه. (اقرأ أيضًا.. سينرجي تعلن
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حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على الإعلامي عمرو الليثى، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، وتحدثت خلال البرنامج عن بعض كواليس مسلسلها " سوبر ميرو" الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، كما تحدثت عن طفولتها وحبها للرقص والمسرح، وهل كانت تفكر فى أن تصبح فنانة في المستقبل أم لا، ولم تنس أن تذكر أهمية الحيوانات فى حياتها، وماذا سيحدث لو فاضل أحد نفسه على الحيوانات، ونوهت عن رأيها فى كون زوجها قدم مسلسل "الزوجة 18" مع 18 فنانة أو بمعنى أدق "زوجة أخرى"، وهذه أبرز تصريحاتها:-
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هناك هاجس لدى الفنانين من الوصول إلى مرحلة متقدمة بالعمر، وابتعاد الأضواء والشهرة عنهم، وأن يصبح تواجدهم في السينما والدراما محصورا على تقديم أدوار معينة، في الغالب تكون ثانوية وغير مؤثرة، ولذا، هناك محاولات دائمة من النجوم الكبار للعودة إلى الساحة الفنية، لكن بأعمال تناسب تاريخهم الطويل، بعضهم يلجأ إلى الإنتاج لأنفسهم حتى يضمنوا صدارة العمل، وليس دور السنيد. وهناك محاولات متعثرة تخرج من وقت لآخر من بعض الفنانين لتقديم أعمال فنية جديدة سواء فى الدراما والسينما، وأغلبها تواجه صعوبات شديدة.
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اتهم الفنان فاروق الفيشاوي بالتهرب الضريبي، وأصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره بعدما أرسلوا إليه أكثر من استدعاء، ولم يستجب لهم. قررت نيابة التهرب من الضرائب، الخميس الماضي، إصدار أمر الضبط لسداد مبلغ 160 ألف جنيه من مستحقاته الضريبية التي بلغت 380 ألف جنيه، وذلك نتيجة مشاركة الفيشاوي في مسلسلات «أولاد الحلال» الذي عرض عام 2009، و«قاتل بلا أجر» الذي عرض فى نفس العام، و«عفريت القرش»، و«شمس الأنصاري»، بالإضافة إلى مشاركته في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال 3 ملايين و880 ألف جنيه مصري.
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