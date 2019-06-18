سينرجي تطرح 3 مسلسلات قريبا| أحدها بطولة ماجد المصري

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

ماجد المصري

بدأت شركة "سينرجي" وضع خطة لموسم دراما الـ"off season" (خارج شهر رمضان)، حيث تستعد لطرح 3 مسلسلات، بين 45 و60 حلقة، أبرزها مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، وينتمى لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، وستعلن الشركة عن تفاصيل أكثر عنه خلال الأيام المقبلة. مسلسل "بلا دليل" كان من المفترض أن يبدأ تصويره قبل رمضان الماضى، ولكن انشغال الشركة بالموسم الدرامى، حال دون تنفيذه، لتقرر الشركة انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وتنشغل حاليا الكاتبة إنجى علاء بكتابة الحلقات الأخيرة من العمل، الذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

كما ستقدم أيضًا مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من إخراج مرقس عادل، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أبطال المسلسل قريبًا. ومن المقرر أن تبدأ الشركة فى تصوير العملين عقب الاستقرار على الشكل المبدئى للأعمال، فضلا عن اختيار الأبطال والأدوار الثانوية، بالإضافة إلى اختيار المخرجين وخلافه. (اقرأ أيضًا.. سينرجي تعلن