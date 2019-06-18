رياضة

خاميس يرحل عن بايرن.. والملكي يبحث عن إعارته لنابولي

تحرير:محمد جمال ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م
خاميس رودريجز
خاميس رودريجز
أشارت تقارير صحفية إلى أن الدولى الكولومبي خاميس رودرجيز، لاعب بايرن ميونخ الحالى وريال مدريد السابق، قريب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي الموسم المقبل من بوابة فريق نابولي، ويشارك صاحب الـ27 عاما الآن مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل، ووفقًا لشبكة "espn" النسخة الكولومبية، فإن خاميس سينضم إلى نابولي في فترة الانتقالات الحالية، بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونخ، حيث رفض الكولومبي الدولي تمديد إعارته مع بايرن أو تفعيل بند الشراء، ليرحل عن صفوف الفريق.
وبحسب "espn" فإن ريال مدريد يبحث إعارة اللاعب لفريق آخر، حيث إنه ليس من خطط المدير الفنى للفريق زين الدين زيدان، وأضافت عبر موقعها أن الوجهة ستكون إلى فريق نابولى الإيطالي. ومن المتوقع أن ينهى الفريق الإيطالي، الصفقة مقابل 10 ملايين يورو لفترة إعارة موسم واحد، أو الشراء مقابل 40 مليونا فى حالة موافقة
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