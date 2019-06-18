رياضة

من سهرات باريس للساحل.. أزمة جديدة لكهربا في الزمالك

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
محمود كهربا
محمود كهربا
شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة داخل نادي الزمالك لنجم الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد أن تغيب عن حضور التدريبات أمس واليوم رغم انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز يوم 3 يونيو الجاري، غياب كهربا عن المران لم يمر مرور الكرام على رئيس النادي الذي خرج بتصريحات مساء الإثنين، عبر برنامج "الزمالك اليوم" الذي يذاع على قناة المحور، أعلن من خلالها عن توقيع غرامة 300 ألف جنيه على كل لاعب لم يلتزم بموعد العودة للتدريبات الجماعية وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني.
غضب رئيس الزمالك وقراره بتوقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب لم يأت من فراغ، بل جاء بعد علمه أن اللاعب استغل الإجازة في السفر إلى فرنسا، وكان دائم السهر حتى الساعات الأولى من الصباح مع بعض أصدقائه المصريين المقيمين في العاصمة الفرنسية باريس ووصلت تفاصيل هذه السهرات لرئيس النادي. وما زاد من سخونة الأزمة
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خاميس يرحل عن بايرن.. والملكي يبحث عن إعارته لنابولي

أشارت تقارير صحفية إلى أن الدولى الكولومبي خاميس رودرجيز، لاعب بايرن ميونخ الحالى وريال مدريد السابق، قريب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي الموسم المقبل من بوابة فريق نابولي، ويشارك صاحب الـ27 عاما الآن مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل، ووفقًا لشبكة "espn" النسخة الكولومبية، فإن خاميس سينضم إلى نابولي في فترة الانتقالات الحالية، بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونخ، حيث رفض الكولومبي الدولي تمديد إعارته مع بايرن أو تفعيل بند الشراء، ليرحل عن صفوف الفريق.
مران-الزمالك-في-المغرب (3)

مران الزمالك.. أول ظهور للمدرب اليوناني وغياب كهربا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية على هامش المران المقام حاليًّا بملعب النادي، حيث حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق على راحة من تدريبات الفريق اليوم وحضر اللاعب إلى النادي، ووافق الجهاز الفني على إراحته اليوم وذلك لإنهاء بعض الأمور الخاصة به. وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال المدير الفني بتصعيد بعض الناشئين للتدريب مع الفريق وهم: يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 97 بالنادي ويوسف محمود مواليد 2000 ويحيى مفتاح مواليد 2001.
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خمس دول تبحث عن استضافة كأس العالم بعد قضية بلاتيني

قام مكتب مكافحة الفساد في فرنسا اليوم الثلاثاء، بالقبض على الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحيط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
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تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.
اتحاد-الكرة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
خالد-جلال

مدرب الزمالك يحدد موعد عودة الفريق للتدريبات

أخطر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي فريقه بموعد العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث حدد يوم الأحد المقبل، الموافق 16 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب الانتهاء من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون والتي تستمر لمدة 11 يوما، ويستعد فريق القلعة البيضاء عقب العودة للتدريبات لمباريات الدوري الممتاز المتبقية أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، والمقرر لها حتى الآن عقب كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق في يوم 21 من شهر يونيو الجاري.
ابو-ريدة-الخطيب

جلسة بين الوزير والخطيب وأبو ريدة لحل أزمة الدوري

علمت «التحرير» أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، غادر مقر الجبلاية بالجزيرة، بعد الاجتماع الطارئ، الذي عقد اليوم الأحد للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية، لحضور اجتماع وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لمناقشة أزمة الدوري، وحرص أبو ريدة على حضور الاجتماع لمتابعة الموقف والتوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.
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