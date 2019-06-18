من سهرات باريس للساحل.. أزمة جديدة لكهربا في الزمالك

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

محمود كهربا

شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة داخل نادي الزمالك لنجم الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد أن تغيب عن حضور التدريبات أمس واليوم رغم انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز يوم 3 يونيو الجاري، غياب كهربا عن المران لم يمر مرور الكرام على رئيس النادي الذي خرج بتصريحات مساء الإثنين، عبر برنامج "الزمالك اليوم" الذي يذاع على قناة المحور، أعلن من خلالها عن توقيع غرامة 300 ألف جنيه على كل لاعب لم يلتزم بموعد العودة للتدريبات الجماعية وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني.

غضب رئيس الزمالك وقراره بتوقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب لم يأت من فراغ، بل جاء بعد علمه أن اللاعب استغل الإجازة في السفر إلى فرنسا، وكان دائم السهر حتى الساعات الأولى من الصباح مع بعض أصدقائه المصريين المقيمين في العاصمة الفرنسية باريس ووصلت تفاصيل هذه السهرات لرئيس النادي. وما زاد من سخونة الأزمة