التعليم: تدارك أخطاء الترجمة في امتحان الأحياء للغات

تحرير:أمينة محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

امتحانات الثانوية - صورة أرشيفية

أكد خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لهذا العام، في تصريح لـ«التحرير»، أنه تم تدارك الأخطاء التي ظهرت في ترجمة امتحان الأحياء لغات، مشيرًا إلى أنه نظرًا لخطأ الترجمة في سؤال الأحياء تم وضع إجابات إضافية والإجابات المترتبة على ذلك في نموذج الإجابة وإلزام لجان التقدير في الكنترولات بها. وقال عبد الحكيم: «الوزارة والكنترولات ومقدري الدرجات يضعون مصلحة الطالب في المقدمة»، موضحًا أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ في تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء قبل انعقاد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية.

وأشار إلى أن تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الفلسفة والمنطق سيبدأ قبل امتحان التربية الوطنية، أما تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية سيبدأ قبل امتحان الرياضيات البحتة. وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، أمس، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني. وقالت الوزارة،