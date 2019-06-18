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التعليم: تدارك أخطاء الترجمة في امتحان الأحياء للغات

تحرير:أمينة محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
امتحانات الثانوية - صورة أرشيفية
امتحانات الثانوية - صورة أرشيفية
أكد خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لهذا العام، في تصريح لـ«التحرير»، أنه تم تدارك الأخطاء التي ظهرت في ترجمة امتحان الأحياء لغات، مشيرًا إلى أنه نظرًا لخطأ الترجمة في سؤال الأحياء تم وضع إجابات إضافية والإجابات المترتبة على ذلك في نموذج الإجابة وإلزام لجان التقدير في الكنترولات بها. وقال عبد الحكيم: «الوزارة والكنترولات ومقدري الدرجات يضعون مصلحة الطالب في المقدمة»، موضحًا أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ في تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء قبل انعقاد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية.
وأشار إلى أن تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الفلسفة والمنطق سيبدأ قبل امتحان التربية الوطنية، أما تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية سيبدأ قبل امتحان الرياضيات البحتة. وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، أمس، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني. وقالت الوزارة،
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السيسى يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر (4)

السيسي يزرع «شجرة الصداقة» مع رئيس بيلاروسيا (صور)

نشرت صفحة السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يشارك رئيس بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك. وكتبت الصفحة، في تدوينة مرفقة بمجوعة الصور، مساء الثلاثاء، "السيد الرئيس يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك". وأجرى الرئيس السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا.
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استجابة لـ«التحرير».. لجان الغش بـ«بيلا» تحت الحراسة

في استجابة سريعة للتحرير عقب نشرها تفاصيل الشغب والغش الجماعي بين طلاب لجان مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ تحت عنوان "شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون"، قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي الى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات. وقال المحافظ إنه تلاحظ كثرة التحويلات للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.
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السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
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حوادث الطرق في مصر.. كيف نوقف نزيف الدماء المتكرر؟

يفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة الخاصة بالإصابات نحو 4.7 مليار جنيه هذا فضلا عن التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه. وتعد محافظة القاهرة هي أكبر المدن في زيادة نسبة الحوادث وتحتل المرتبة الأولى.
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التعليم: احتساب إجابتين صحيحتين في امتحان الإنجليزي

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التريية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إحدى قطاعات الكنترولات الأربعة حدث بها مشكلة في أثناء تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية بشأن إجابة جزئية في سؤال الاختيار من متعدد، وأضاف عبد الحكم، في تصريح لـ«التحرير»، مساء السبت، أنه بسبب هذه المشكلة تم إصدار قرار باحتساب الإجابتين «will win وare going to win»، في امتحان اللغة الإنجليزية الأولى للطلاب، صحيحتين بعد أن أثارت جدلا بين المصححين بشأن إجابتها.
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تباين آراء الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية بمطروح

تباينت آراء طلاب الصف الثالث الثانوي حول امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، فمنهم من رأى أن الامتحان سهل وذهبوا لطمأنة أولياء أمورهم المنتظرين أمام اللجنة، ومنهم من خرج محبطًا. جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات على مستوى مراكز المحافظة موزعين على 10 لجان بحرم أمني بمحيط اللجنة، مع منع وقوف السيارات أو ما يعكر الصفو العام بمحيط اللجنة، وكذلك لإحكام الهدوء للطلاب، ووقوف أولياء الأمور خارج اللجان انتظارا لأبنائهم.
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سعادة وإغماء..امتحان الإنجليزي «يحيّر» طلاب الثانوية

استكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات «اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء». وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

التعليم تُعلن شرط نجاح الطالب في الاقتصاد والإحصاء

كشف مسؤولو امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص، مساء اليوم الأحد، عن أنه يشترط لنجاح الطالب في مادتي الاقتصاد والإحصاء، الحصول على نصف الدرجة أي 25 درجة فقط من درجات المادتين، فلا بد من الحصول على 50 في المائة من مجموع المادتين وليس هناك نهاية صغرى لكل فرع. ولفت مسؤولو الامتحانات إلى أنه لا يشترط حصول الطالب على نصف الدرجة في كلٍ منهما أي أنه إذا حصل الطالب على 25 درجة في الإحصاء وصفر في الاقتصاد يُعد الطالب ناجحًا، أما في حالة رسوبه فإنه يؤدي الامتحان في الفرعين.
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