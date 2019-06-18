التعليم: تدارك أخطاء الترجمة في امتحان الأحياء للغات
تحرير:أمينة محمود
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
امتحانات الثانوية - صورة أرشيفية
أكد خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لهذا العام، في تصريح لـ«التحرير»، أنه تم تدارك الأخطاء التي ظهرت في ترجمة امتحان الأحياء لغات، مشيرًا إلى أنه نظرًا لخطأ الترجمة في سؤال الأحياء تم وضع إجابات إضافية والإجابات المترتبة على ذلك في نموذج الإجابة وإلزام لجان التقدير في الكنترولات بها.
وقال عبد الحكيم: «الوزارة والكنترولات ومقدري الدرجات يضعون مصلحة الطالب في المقدمة»، موضحًا أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ في تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء قبل انعقاد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية.
وأشار إلى أن تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الفلسفة والمنطق سيبدأ قبل امتحان التربية الوطنية، أما تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية سيبدأ قبل امتحان الرياضيات البحتة.
وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، أمس، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وقالت الوزارة،
وأشار إلى أن تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الفلسفة والمنطق سيبدأ قبل امتحان التربية الوطنية، أما تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية سيبدأ قبل امتحان الرياضيات البحتة.
وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، أمس، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
وقالت الوزارة، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
وأدى 161 ألفًا و299 طالبًا وطالبة امتحان أحياء أولى ثانوي بصورة ورقية في الفترة الصباحية، كما أدى 14 ألفًا و537 طالبًا وطالبة الامتحان ورقيًّا في الفترة المسائية.