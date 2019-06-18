معلق جديد ينضم لـ«تايم سبورت» للتعليق على كأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

كأس الأمم الإفريقية

أعلن المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي عن تواجده في قناة تايم سبورت للتعليق على بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وكتب المعلق الإماراتي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يُسعدني المشاركة في التعليق على كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة مع قناة time sports". وأكمل: "شكرا على ثقة الأشقاء في مصر والشكر للأخ يعقوب السعدي لدعمه الدائم وموافقته السريعة لطلب الأشقاء في الحدث الإفريقي المهم".

علي سعيد الكعبي هو آخر المنضمين إلى قناة "تايم سبورتس" التي أعلنت صباح اليوم عن انضمام اثنين من نجوم الكرة العالمية إلى استوديوهاتها التحليلية خلال بطولة الأمم الإفريقية، وهما الإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو، حيث يتزاملان مع مجموعة من نجوم الكرة المصرية والإفريقية، على رأسهم حسن شحاتة