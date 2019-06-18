رياضة

معلق جديد ينضم لـ«تايم سبورت» للتعليق على كأس الأمم

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
أعلن المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي عن تواجده في قناة تايم سبورت للتعليق على بطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وكتب المعلق الإماراتي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يُسعدني المشاركة في التعليق على كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة مع قناة time sports". وأكمل: "شكرا على ثقة الأشقاء في مصر والشكر للأخ يعقوب السعدي لدعمه الدائم وموافقته السريعة لطلب الأشقاء في الحدث الإفريقي المهم".
علي سعيد الكعبي هو آخر المنضمين إلى قناة "تايم سبورتس" التي أعلنت صباح اليوم عن انضمام اثنين من نجوم الكرة العالمية إلى استوديوهاتها التحليلية خلال بطولة الأمم الإفريقية، وهما الإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو، حيث يتزاملان مع مجموعة من نجوم الكرة المصرية والإفريقية، على رأسهم حسن شحاتة
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منتخب-مدغشقر‎

استعدادا للكان.. وصول بعثات بوروندي وناميبيا ومدغشقر

استقبل مطار القاهرة الدولي، منتخبات بوروندي وناميبيا ومدغشقر بالصالة رقم (4)، التي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكان في استقبالهم بالمطار اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء لتسهيل إجراءات وصولهم.
دييجو-سيميوني (1)

سيميوني: هذا ما يحتاجه ميسي للتتويج مع الأرجنتين

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أن مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب راقصي التانجو، لديه رغبة كبيرة في التتويج مع المنتخب بلقب قاري، لكنه يحتاج إلى فريق يساعده. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، الأحد الماضي، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
كهربا-الزمالك (1)

من سهرات باريس للساحل.. أزمة جديدة لكهربا في الزمالك

شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة داخل نادي الزمالك لنجم الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد أن تغيب عن حضور التدريبات أمس واليوم رغم انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز يوم 3 يونيو الجاري، غياب كهربا عن المران لم يمر مرور الكرام على رئيس النادي الذي خرج بتصريحات مساء الإثنين، عبر برنامج "الزمالك اليوم" الذي يذاع على قناة المحور، أعلن من خلالها عن توقيع غرامة 300 ألف جنيه على كل لاعب لم يلتزم بموعد العودة للتدريبات الجماعية وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني.
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تميمة-امم -افريقيا

الوطنية للإعلام تكشف مصير تايم سبورت بعد أمم إفريقيا

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام، عن مصير قناة «تايم سبورت»، بعد انتهاء بث بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وأوضح حسين زين، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء «سبوتنيك»، أنه تم إنشاء وتقوية الشبكة الأرضية للبث التليفزيوني بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه، حتى تتاح مشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية على الترددات الأرضية. وسيقام افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل في ملعب القاهرة بمواجهة مصر أمام زيمبابوي.
محمود-الخطيب (2)

شوبير: الكاف يختار الخطيب سفيرًا لأمم إفريقيا

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، سفيرًا لبطولة أمم إفريقيا 2019، كما أرسل له دعوة لحضور حفل افتتاح وختام البطولة، واعتاد الكاف على دعوة عدد من نجوم الكرة الإفريقية القدامى فى مثل هذه البطولات. وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
منتخب-أوغندا‎

منافس مصر.. أوغندا تهزم ساحل العاج قبل أمم إفريقيا

تمكن المنتخب الأوغندي، من الفوز على نظيره منتخب ساحل العاج، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، جاء هدف منتخب أوغندا عن طريق فاروق ميا فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء. وكان سيباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي قال: «سيخوض منتخب مصر البطولة بميزة كبيرة عن كل منافسيه وهو وجود الدعم الجماهيري الكبير، لكننا سنكون مستعدين عند الموعد».
منتخب-السنغال-يصل-الإسماعيلية (2)

منتخب السنغال يصل الإسماعيلية استعدادا للقاء نيجيريا

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة منتخب السنغال المكونة من 30 لاعبا وإداريا إلى محافظة الاسماعيلية لإقامة معسكر على مدار يومين قبل لقاء منتخب نيجريا، يوم الأحد المقبل، الودي على هامش مشاركة الفرق الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، على ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وكان على رأس البعثة اللاعب ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وزميل اللاعب المصري محمد صلاح، وعدد كبير من نجوم المنتخب.
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