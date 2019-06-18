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رفض التعيين.. ترامب يعلن رحيل القائم بأعمال «الدفاع»

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م
ترامب
ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القائم بأعمال وزير الدفاع في البلاد، باتريك شاناهان، قرر عدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بشكل دائم مؤكدا أنه اختار مارك إسبر لهذا المنصب. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن شاناهان قام بعمله بشكل رائع إلا أنه قرر عدم المضي قدمًا في هذا الأمر "كي يكرس المزيد من الوقت لعائلته". وأكد ترامب أنه اختار مارك إسبر ليشغل منصب وزير الدفاع، بدلا من باتريك شانهان.
وفي 13 يونيو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر". وأعرب عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب
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إدارة ترامب تستند لقانون عمره 20 عاما للحرب ضد إيران

شهد البيت الأبيض على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من النقاشات الخاصة بكيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وكانت الخيارات العسكرية مطروحة بقوة على طاولة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع مستجدات الوضع. وخلال الأيام القليلة الماضية، استعرض الرئيس الأمريكي العديد من السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع إيران، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عمان، والتي كانت بمثابة مؤشرات صريحة إلى المخاطر التي تحيط بحركة التجارة العالمية التي تستخدم هذا الممر الملاحي المهم.
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

بألف جندي.. أمريكا تستعد لمواجهة تهديدات إيران

على مدار الأسابيع الماضية، شهدت المنطقة أحداثا عدة ساهمت في رفع حدة التوتر بين أمريكا وإيران، حيث تواجه الأخيرة اتهامات بالوقوف وراء الهجمات على السفن التجارية أمام سواحل الإمارات في مايو الماضي، وناقلات النفط في خليج عمان الخميس الماضي. وفي تصعيد أمريكي جديد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الإثنين، أن واشنطن سترسل ألف جندي أمريكي وموارد عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك "استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية، ونصيحة رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتشاور مع البيت الأبيض" وفقا للقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

النجاح الاقتصادي سلاح ترامب للفوز بانتخابات 2020

على مدى عامين ونصف العام، اعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرهان الرئيسي له يجب أن يكون على الإنجازات السياسية للحصول على ولاية ثانية في البيت الأبيض، إلا أنه التفت مؤخرًا إلى أهمية إنجازاته الاقتصادية، التي وضعته ضمن أعلى التقييمات خلال تاريخ الولايات المتحدة الحديث. ونجح الرئيس الأمريكي خلال فترة وجوده في البيت الأبيض في الوصول إلى مستوى جيد بالاقتصاد الأمريكي، وذلك قياسًا بما قدمه سلفه باراك أوباما، مع توقعات بأن يواصل وتيرته المرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ترامب-في-العراق

لمواجهة إيران.. هل يرسل ترامب قوات إضافية للخليج؟

لم تحسم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع ما إذا كانت ستسير على نهج دبلوماسي فقط من أجل مواجهة التهديدات الإيرانية في الوقت الحالي، أم ستعيد التفكير في الخيار العسكري مجددا لتأمين حركة التجارة العالمية عبر الممر الملاحي المهم. ولم تتوقف نقاشات الإدارة الأمريكية بشأن الوضع الحالي في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وذلك بعد استهداف ناقلتي نفط من اليابان والنرويج خلال الأيام القليلة الماضية، لتبدأ في طرح العديد من الخيارات لمواجهة تلك التهديدات.
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وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

أمريكا: مستعدون للتفاوض مع إيران بـ12 شرطًا

أعلنت الخارجية الأمريكية، استعدادها للتفاوض مع إيران إذا وافقت على 12 شرطًا، مؤكدة أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران، بحسب "العربية. نت". واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة" في ظل القيادة السياسية الحالية، نافيا سعيه إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران. وقال ترامب، "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".
جاريد كوشنر

كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض، يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لحشد التأييد لورشة عمل ستقام، في أواخر يونيو المقبل، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين. وبدأ كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، ومساعد كوشنر آبي بركويتس، جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إسرائيل، بعد غد الخميس.
هواوى-وجوجل

كيف سيتأثر العالم بصراع الصين وأمريكا التكنولوجي؟

تواجه الأوساط التكنولوجية العالمية العديد من الأزمات في الوقت الحالي، إلا أن ما قد تعانيه بالمستقبل القريب من وطأة انقسام الشركات العالمية في موافقها بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي وصلت آثاره إلى المجالات التقنية مؤخرًا. وفي حال أجبرت التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن الشركات على تطوير مجموعتين مختلفتين من التقنيات - واحدة للصين ودولها المنحازة والأخرى لبقية العالم - فسيكون ذلك بمثابة خبر سيئ للجميع، وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات التي تراهن على الاقتصاد التكنولوجي بالوقت الحالي.
وزير-الدفاع-الأمريكي-باتريك-شاناهان

البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.
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