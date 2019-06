رفض التعيين.. ترامب يعلن رحيل القائم بأعمال «الدفاع»

وفي 13 يونيو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر".

وأعرب عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علما بأن والدها مايك هوكابي سبق له أن شغل هذا المنصب.

