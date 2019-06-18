رفض التعيين.. ترامب يعلن رحيل القائم بأعمال «الدفاع»

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القائم بأعمال وزير الدفاع في البلاد، باتريك شاناهان، قرر عدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بشكل دائم مؤكدا أنه اختار مارك إسبر لهذا المنصب. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن شاناهان قام بعمله بشكل رائع إلا أنه قرر عدم المضي قدمًا في هذا الأمر "كي يكرس المزيد من الوقت لعائلته". وأكد ترامب أنه اختار مارك إسبر ليشغل منصب وزير الدفاع، بدلا من باتريك شانهان.

وفي 13 يونيو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر". وأعرب عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب