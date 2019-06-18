البرلمان يرد على أردوغان بعد تصريحاته عن وفاة مرسي

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

صلاح حسب الله

في أول رد من البرلمان بشأن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، اعتبر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، تلك التصريحات، تدخلا سافرًا في الشأن الداخلي لمصر. "حسب الله" قال في بيان مساء الثلاثاء، إن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، قضت على أحلام أردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية، وجعلته العدو الأول لمصر وشعبها وقائدها. ووصف متحدث البرلمان أردوغان بالطاغية والديكتاتور الذي ينكل بشعبه والمعارضين لسياساته، كما أنه حوَّل سجون تركيا لـ"سلخانات بعد فشل مخططاته وأحلامه في دولة الخلافة".

وأوضح أنه بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، اتجه أردوغان إلى الهجوم الحاد على مصر في محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا. وواصل "حسب الله": "العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن مصر دولة كبيرة لها دورها الريادي والمحوري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية". وتوفي