سيميوني: هذا ما يحتاجه ميسي للتتويج مع الأرجنتين
تحرير:سعد الدين محمود
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م
سيميوني
أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أن مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب راقصي التانجو، لديه رغبة كبيرة في التتويج مع المنتخب بلقب قاري، لكنه يحتاج إلى فريق يساعده.
وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، الأحد الماضي، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
وأوضح سيميوني، في تصريحاته لشبكة «فوكس» الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، أن ميسي بالفعل يحتاج إلى فريق يساعده في تحقيق البطولة، مشيرًا إلى أنه يتمكن من إيجاد الحلول في كل مباراة لكن دون مساعدة كافية من زملائه.
وأضاف، أن لاعبي الأرجنتين الذين يجاورون ميسي لديهم إمكانات فردية رائعة لكن عليهم
وأوضح سيميوني، في تصريحاته لشبكة «فوكس» الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، أن ميسي بالفعل يحتاج إلى فريق يساعده في تحقيق البطولة، مشيرًا إلى أنه يتمكن من إيجاد الحلول في كل مباراة لكن دون مساعدة كافية من زملائه.
وأضاف، أن لاعبي الأرجنتين الذين يجاورون ميسي لديهم إمكانات فردية رائعة لكن عليهم أن يدركوا ذلك ويزيدوا من ثقتهم في أنفسهم.
وتابع: «ظهور كل لاعب من نجوم المنتخب بمستواه سيجعل ميسي أكثر ثقة بتألقهم إلى جواره، وهو ما يفتقده ويحتاجه، خاصة أن قدراته ومكانته الكبيرة لا يوجد شك بها، ورغبته في الفوز لا حدود لها، هذا ما أراه لكن تحقيق الفوز ليس أمرًا سهلا».
ولم ينجح ميسي في قيادة الأرجنتين لمنصات التتويج بأي لقب، حيث خسر نهائي كوبا أمريكا مرتين متتاليتين أمام تشيلي، فضلا عن خسارة لقب كأس العالم 2014 في المباراة النهائية أمام ألمانيا.