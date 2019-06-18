رياضة

سيميوني: هذا ما يحتاجه ميسي للتتويج مع الأرجنتين

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م
سيميوني
سيميوني
أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أن مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب راقصي التانجو، لديه رغبة كبيرة في التتويج مع المنتخب بلقب قاري، لكنه يحتاج إلى فريق يساعده. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، الأحد الماضي، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.
وأوضح سيميوني، في تصريحاته لشبكة «فوكس» الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، أن ميسي بالفعل يحتاج إلى فريق يساعده في تحقيق البطولة، مشيرًا إلى أنه يتمكن من إيجاد الحلول في كل مباراة لكن دون مساعدة كافية من زملائه. وأضاف، أن لاعبي الأرجنتين الذين يجاورون ميسي لديهم إمكانات فردية رائعة لكن عليهم
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استعدادا للكان.. وصول بعثات بوروندي وناميبيا ومدغشقر

استقبل مطار القاهرة الدولي، منتخبات بوروندي وناميبيا ومدغشقر بالصالة رقم (4)، التي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكان في استقبالهم بالمطار اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء لتسهيل إجراءات وصولهم.
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معلق جديد ينضم لـ«تايم سبورت» للتعليق على كأس الأمم

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من سهرات باريس للساحل.. أزمة جديدة لكهربا في الزمالك

شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة داخل نادي الزمالك لنجم الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد أن تغيب عن حضور التدريبات أمس واليوم رغم انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز يوم 3 يونيو الجاري، غياب كهربا عن المران لم يمر مرور الكرام على رئيس النادي الذي خرج بتصريحات مساء الإثنين، عبر برنامج "الزمالك اليوم" الذي يذاع على قناة المحور، أعلن من خلالها عن توقيع غرامة 300 ألف جنيه على كل لاعب لم يلتزم بموعد العودة للتدريبات الجماعية وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني.
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سواريز: ميسي يتأثر بالانتقادات الكاذبة

اتهم ميسي كثيرًا على مدار السنوات الماضية بتدخله في القرارات التي يتخذها كل من برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليخرج زميله في البارسا ومهاجم منتخب أوروجواي لويس سواريز، وينفي تلك الادعاءات التي يرى أنها تؤلم زملاءه في برشلونة كثيرًا، وقال سواريز بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رأيت الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون عن ميسي وأنه يرغب في وجود هذا اللاعب ولا يرغب في مشاركة آخر، ولكن في حقيقة الأمر هو لا يتحدث في أي شيء من هذا القبيل، لا أعرف من أين أتوا بتلك الادعاءات!".
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الأرجنتين تصطدم بكولومبيا في كوبا أمريكا اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، حيث سنشهد اليوم الظهور الأول للمنتخب الأرجنتيني عندما يصطدم بنظيره الكولومبي ضمن مباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة 11:59 مساء على ملعب أرينا فونتي نوفا، ويتواجه المنتخبان للمرة الـ40، وحققت الأرجنتين الانتصار في 24 مباراة مقابل فوز كولومبيا بـ8 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات أخرى، وتواجه المنتخبان في كوبا أمريكا آخر مرة في نسخة 2015، وتحديدًا في ربع النهائي، وحينها فازت الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
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قطر وأستراليا يضمنان المشاركة في كوبا أمريكا 2020

من جديد سيشارك المنتخب القطري في كوبا أمريكا 2020 إلى جانب نظيره الأسترالي ببطاقة الدعوة، وذلك حسبما أكد اتحاد أمريكا الجنوبية، وتستعد قطر للمشاركة إلى جانب اليابان في نسخة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر غد السبت في البرازيل، حيث توجد في المجموعة الثانية إلى جانب كل من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، وستنضم بالتالي قطر وأستراليا للمنتخبات العشرة في أمريكا الجنوبية للمشاركة في البطولة التي ستقام في دولتين للمرة الأولى في كولومبيا والأرجنتين، لتشارك قطر في نسختين متتاليتين من كوبا أمريكا.
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هل ينهي ميسي عقدة كوبا أمريكا مع الأرجنتين؟

هل ينهي ميسي عقدة كوبا أمريكا؟ من ينجح في خلافة نيمار في البرازيل؟ أسئلة كثيرة تطرح في الوقت الحالي مع اقترابنا من ضربة البداية لكوبا أمريكا فجر السبت في المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين البرازيل وبوليفيا، ودائمًا ما تكون البرازيل مرشحة وبقوة للفوز بأي بطولة تشارك بها وخاصة عندما تستضيف البطولة، ولكنها تدخل نسخة هذا العام بدون خدمات ملهمها الأول نيمار الذي يعاني من الإصابة، ومن المنتظر أن يعوضه أي من الثلاثي جابريل خيسوس وروبرتو فيرمينو وديفيد نيريس، وتضم قائمة البرازيل 14 لاعبًا فقط من الذين وجدوا في المونديال الأخير.
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