سيميوني: هذا ما يحتاجه ميسي للتتويج مع الأرجنتين

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م

سيميوني

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، أن مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب راقصي التانجو، لديه رغبة كبيرة في التتويج مع المنتخب بلقب قاري، لكنه يحتاج إلى فريق يساعده. وسقط منتخب الأرجنتين، أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، الأحد الماضي، على ملعب «أرينا فونتي نوفا»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل.

وأوضح سيميوني، في تصريحاته لشبكة «فوكس» الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، أن ميسي بالفعل يحتاج إلى فريق يساعده في تحقيق البطولة، مشيرًا إلى أنه يتمكن من إيجاد الحلول في كل مباراة لكن دون مساعدة كافية من زملائه. وأضاف، أن لاعبي الأرجنتين الذين يجاورون ميسي لديهم إمكانات فردية رائعة لكن عليهم