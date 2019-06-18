استعدادا للكان.. وصول بعثات بوروندي وناميبيا ومدغشقر

تحرير:أحمد سعيد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

مدغشقر

استقبل مطار القاهرة الدولي، منتخبات بوروندي وناميبيا ومدغشقر بالصالة رقم (4)، التي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وكان في استقبالهم بالمطار اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء لتسهيل إجراءات وصولهم.

وقام اللواء أحمد جنينة بتسليم المنتخبات درع التكريم، ومن المنتظر في الساعات القليلة القادمة وصول منتخبات كينيا، والجزائر، وتونس. وتحرص وزارة الطيران فى إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الإفريقية، على الاهتمام بتقديم التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات والوفود المشاركة فى البطولة من خلال تخصيص

وقام اللواء أحمد جنينة بتسليم المنتخبات درع التكريم، ومن المنتظر في الساعات القليلة القادمة وصول منتخبات كينيا، والجزائر، وتونس.



وتحرص وزارة الطيران فى إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الإفريقية، على الاهتمام بتقديم التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات والوفود المشاركة فى البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.



ويشهد مطار القاهرة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يصل المشجعون الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار.