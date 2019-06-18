مفاجأة فى صفقة انتقال دى ليخت لبرشلونة

تحرير:محمد جمال ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

دى ليخت

صدمة شديدة تلقاها نادى برشلونة الإسبانى بعد رفض الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، الانتقال إلى الفريق الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن مينو رايولا، وكيل اللاعب أبلغ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بأن اللاعب لن يلعب للفريق الكتالوني في الموسم المقبل . وأوضحت الإذاعة أن اللاعب يحترم وكيله ويثمن قراره، ويفكر في الوقت الحالي بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي الراغبين في الحصول على خدماته.

وعلى الرغم من أن هناك تقارير كشفت عن وصول برشلونة لاتفاق مع دى ليخت إلا أن المدافع الهولندي يبحث عن فرصة أكبر للمشاركة، وهو ما سيكون صعبًا في برشلونة لوجود الإسبانى جيرارد بيكيه والفرنسيين صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت. وكان صاحب الـ19 عاما على رأس قائمة اهتمامات برشلونة في الصيف الحالي