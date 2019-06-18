رياضة

مفاجأة فى صفقة انتقال دى ليخت لبرشلونة

تحرير:محمد جمال ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م
دى ليخت
دى ليخت
صدمة شديدة تلقاها نادى برشلونة الإسبانى بعد رفض الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، الانتقال إلى الفريق الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن مينو رايولا، وكيل اللاعب أبلغ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بأن اللاعب لن يلعب للفريق الكتالوني في الموسم المقبل . وأوضحت الإذاعة أن اللاعب يحترم وكيله ويثمن قراره، ويفكر في الوقت الحالي بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي الراغبين في الحصول على خدماته.
وعلى الرغم من أن هناك تقارير كشفت عن وصول برشلونة لاتفاق مع دى ليخت إلا أن المدافع الهولندي يبحث عن فرصة أكبر للمشاركة، وهو ما سيكون صعبًا في برشلونة لوجود الإسبانى جيرارد بيكيه والفرنسيين صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليت.   وكان صاحب الـ19 عاما على رأس قائمة اهتمامات برشلونة في الصيف الحالي
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سمر-حمزة

بطلة منتخب مصر للمصارعة تشيد بمعسكر أوكرانيا

أكدت سمر حمزة، بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، أنها تتدرب بجدية، مشيرة إلى أن المعسكر شهد إعدادا قويا قبل بطولة الجائزة الكبرى التى تشارك فيها، وتستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2019، ثم دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019، وأضافت بطلة منتخب مصر للمصارعة أن احتكاكها بالمنتخب الأوكرانى القوى وتوجيهات مدربها محمد طلبة، لهما أكبر الأثر فى تحميسها وتحقيق نتائج طيبة فى إسبانيا والمغرب، وأنها خطوات مهمة لميدالية الأولمبياد التي ستقام في طوكيو 2020.
ميشيل-بلاتيني (4)

إطلاق سراح بلاتيني دون توجيه أي تهم إليه

أكد وليام بوردون، محامي ميشيل بلاتيني، على إخلاء سبيل الأخير صباح اليوم الأربعاء، دون توجيه أي تهم إليه، وذلك بعدما ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء للتحقيق معه بشأن تلقيه رشاوى للتصويت على حصول قطر على شرف تنظيم كأس العالم 2022، وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الأسئلة التي تعرض لها بلاتيني خلال التحقيقات، وكان أبرزها كيفية خسارة الولايات المتحدة في عملية التصويت أمام قطر، وعلاقة ذلك بالاجتماع الذي أجري في العاصمة باريس والذي تواجد فيه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وأمير قطر تميم بن حمد، إضافة إلى تواجد بلاتيني نفسه.
ميسى

الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام باراجواي

تتواصل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثانية والتي ستشهد مواجهة كولومبيا وقطر على ملعب المورمبي في تمام الساعة 11:30 مساء، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تحتل قطر المركز الثاني بعد تعادلها في الجولة الأولى مع باراجواي 2-2، وتتطلع قطر لمواصلة المفاجآت والخروج بنقاط من مباراة اليوم لتعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي، بينما يكفي كولومبيا الانتصار لضمان التأهل رسميًا.
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

سان جيرمان يوجه ضربة لبرشلونة في صفقة دي ليخت

تتهافت كبرى الأندية الأوروبية على الظفر بخدمات مدافع أياكس ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر الموسم المنقضي، وقيادته أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بات محل اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، إلا أنه يبدو قريبًا من الانضمام للفريق الباريسي في ظل قوة العرض المقدم له، وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعرض سان جيرمان على دي ليخت الحصول على أجر سنوي يصل إلى 20 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو من البرسا.
ماتياس-دي-ليخت

دي ليخت: المال ليس هدفي والمنافسة في برشلونة طبيعية

انتهى موسم 2018- 2019 بالنسبة للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، ومع ذلك لم يحدد مدافع أياكس وجهته التالية في الموسم المقبل، وهناك الكثير من العروض من كبرى الأندية الأوروبية مقدمة إليه، إلا أنه أعلنها بوضوح بأنه لن يدخل الأمور المادية في حساباته عند تحديد الفريق الذي سينتقل إليه الموسم المقبل، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "المال ليس المشكلة، الأمر الأهم بالنسبة لي هو تحديد الفريق الذي سأنجح في البروز معه وخوض الكثير من المباريات رفقته".
بوفون

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.
تشيلسي‎

تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
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