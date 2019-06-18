رياضة

أوبامينج يتغنى بمحمد صلاح وساديو مانى

تحرير:محمد جمال ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م
اوبامينج
اوبامينج
أشاد الجابونى بيير إيمريك أوبامينج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزى، فى تصريحات للموقع الرسمى لأرسنال، بالفرعون المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى مهاجمى فريق ليفربول، متحدثا عن الدور الذي يشاركه معهم فى كونهم واجهة للقارة الإفريقية فى الدورى الإنجليزى(البريميرليج)، واشترك أوبامينج مع محمد صلاح وساديو مانى فى الفوز بجائزة الحذاء الذهبى وذلك بعد تصدر الثلاث لاعبين لقائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 22 هدفا لكل لاعب، ليفوز ثلاثة لاعبين أفارقة بلقب هداف البريمرليج .
وقال فى تصريحات لموقع ارسنال :" الفوز بالحذاء الذهبى يعنى الكثير لى، أنا حقا سعيد بذلك الفوز وفخور به، خاصة أننى اشتركت فى الجائزة مع صلاح ومانى". وأضاف صاحب الـ 30 عاما لموقع الجانرز عن صلاح ومانى قائلا:" هم من أكثر اللاعبين المقربين لي، وقارة إفريقيا تسكن فى قلبى وعقلى وفخور بتمثيلي لها فى البريميرليج،
اقرأ المزيد
سمر-حمزة

بطلة منتخب مصر للمصارعة تشيد بمعسكر أوكرانيا

أكدت سمر حمزة، بطلة منتخب مصر للمصارعة النسائية، أنها تتدرب بجدية، مشيرة إلى أن المعسكر شهد إعدادا قويا قبل بطولة الجائزة الكبرى التى تشارك فيها، وتستضيفها إسبانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2019، ثم دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019، وأضافت بطلة منتخب مصر للمصارعة أن احتكاكها بالمنتخب الأوكرانى القوى وتوجيهات مدربها محمد طلبة، لهما أكبر الأثر فى تحميسها وتحقيق نتائج طيبة فى إسبانيا والمغرب، وأنها خطوات مهمة لميدالية الأولمبياد التي ستقام في طوكيو 2020.
ميشيل-بلاتيني (4)

إطلاق سراح بلاتيني دون توجيه أي تهم إليه

أكد وليام بوردون، محامي ميشيل بلاتيني، على إخلاء سبيل الأخير صباح اليوم الأربعاء، دون توجيه أي تهم إليه، وذلك بعدما ألقي القبض عليه أمس الثلاثاء للتحقيق معه بشأن تلقيه رشاوى للتصويت على حصول قطر على شرف تنظيم كأس العالم 2022، وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الأسئلة التي تعرض لها بلاتيني خلال التحقيقات، وكان أبرزها كيفية خسارة الولايات المتحدة في عملية التصويت أمام قطر، وعلاقة ذلك بالاجتماع الذي أجري في العاصمة باريس والذي تواجد فيه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وأمير قطر تميم بن حمد، إضافة إلى تواجد بلاتيني نفسه.
ميسى

الأرجنتين تسعى لتصحيح المسار أمام باراجواي

تتواصل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثانية والتي ستشهد مواجهة كولومبيا وقطر على ملعب المورمبي في تمام الساعة 11:30 مساء، وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الأرجنتين بهدفين دون رد، بينما تحتل قطر المركز الثاني بعد تعادلها في الجولة الأولى مع باراجواي 2-2، وتتطلع قطر لمواصلة المفاجآت والخروج بنقاط من مباراة اليوم لتعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي، بينما يكفي كولومبيا الانتصار لضمان التأهل رسميًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
امم-افريقيا‎

نجم الأهلي السابق يتوقع 3 منتخبات للتتويج بكان 2019

كشف علاء ميهوب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن المنتخبات الأقرب للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، وقال ميهوب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية: «مصر والسنغال والمغرب الأقرب للتتويج بالبطولة بعد الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها تلك المنتخبات وتقديم كرة قدم ممتعة للجميع خلال مبارياتهم، خاصة وأن مصر تمتلك أفضلية عن الأخرين بسبب اللعب على أرضها والدعم الكبير من الجمهور».
منتخب-مصر‎

مصر في المركز الثالث وصلاح يتصدر القيمة التسويقية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وتشهد البطولة القارية في نسختها الثانية والثلاثين مشاركة 24 منتخبًا سيتنافسون على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957، ويبلغ إجمالي القيم التسويقية للمنتخبات المشاركة في العرس الكروي، 2. 3 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، وهي الأغلى في تاريخ البطولة.
محمد-صلاح-و-ميسى

بقيادة صلاح| 3 لاعبين ينافسون ميسي في الكرة الذهبية

ساهم تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام يوم السبت الماضي، في أن يصبح الكثير من لاعبيه المحوريين مرشحين بقوة للتتويج بالكرة الذهبية هذا الموسم، ومنافسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. يأتي ذلك بعدما سبق أن صرح مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو بأن الفائز بالكرة الذهبية يجب أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي النظرية التي من المفترض أن تبعد ميسي عن الجائزة، وبالنسبة إلى المرشحين لمنافسة النجم الأرجنتيني، فسيكون في مقدمتهم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ورجل المباراة النهائية فيرجيل فان ديك.
محمد-صلاح (2)

مفاجأة.. صلاح يغيب عن التشكيل المثالي لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يوفا" اليوم الأحد عن القائمة المثالية لموسم دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 – 2019، والتي توج بها فريق ليفربول الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخ الريدز، وشهدت القائمة غياب الفرعون المصري محمد صلاح عن القائمة المثالية للتشامبيونزليج، على الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب بقيادة ليفربول للتتويج باللقب الأعرق في أوروبا بتسجيله هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء بشباك توتنهام ليصبح أول لاعب مصري وثاني لاعب عربي يسجل في المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org