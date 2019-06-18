أوبامينج يتغنى بمحمد صلاح وساديو مانى

تحرير:محمد جمال ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م

اوبامينج

أشاد الجابونى بيير إيمريك أوبامينج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزى، فى تصريحات للموقع الرسمى لأرسنال، بالفرعون المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى مهاجمى فريق ليفربول، متحدثا عن الدور الذي يشاركه معهم فى كونهم واجهة للقارة الإفريقية فى الدورى الإنجليزى(البريميرليج)، واشترك أوبامينج مع محمد صلاح وساديو مانى فى الفوز بجائزة الحذاء الذهبى وذلك بعد تصدر الثلاث لاعبين لقائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 22 هدفا لكل لاعب، ليفوز ثلاثة لاعبين أفارقة بلقب هداف البريمرليج .

وقال فى تصريحات لموقع ارسنال :" الفوز بالحذاء الذهبى يعنى الكثير لى، أنا حقا سعيد بذلك الفوز وفخور به، خاصة أننى اشتركت فى الجائزة مع صلاح ومانى". وأضاف صاحب الـ 30 عاما لموقع الجانرز عن صلاح ومانى قائلا:" هم من أكثر اللاعبين المقربين لي، وقارة إفريقيا تسكن فى قلبى وعقلى وفخور بتمثيلي لها فى البريميرليج،