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مصر تدين الهجوم على صالة لمشجعي كرة القدم بنيجيريا

تحرير:أ.ش.أ ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف صالة لمشجعي كرة القدم في بلدة كوندوجا في نيجيريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة 70 آخرين. وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات سرعة الشفاء للمصابين. وأكدت مصر وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب نيجيريا الشقيق في تلك المحنة، فضلًا عن دعم مصر لنيجيريا في مواجهة ظاهرة الإرهاب. وقتل 30 شخص على الأقل في هجوم نفذه 3 انتحاريين يعتقد أنهم من «بوكو حرام» شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أفادت أجهزة الطوارئ أول من أمس.
وفجّر الانتحاريون الثلاثة أنفسهم خارج صالة إذ كان بعض مشجعي كرة القدم يشاهدون مباراة على التلفزيون في بلدة كوندوغا الواقعة على بعد 38 كيلومترا من مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.وقال مدير أجهزة الطوارئ في بورنو عثمان كاشالا إن «حصيلة القتلى جرّاء الهجوم ارتفعت حتى الآن إلى 30. لدينا أكثر من 40 جريحا». وأضاف
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المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (5)

البرلمان يرد على أردوغان بعد تصريحاته عن وفاة مرسي

في أول رد من البرلمان بشأن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، اعتبر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، تلك التصريحات، تدخلا سافرًا في الشأن الداخلي لمصر. "حسب الله" قال في بيان مساء الثلاثاء، إن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، قضت على أحلام أردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية، وجعلته العدو الأول لمصر وشعبها وقائدها. ووصف متحدث البرلمان أردوغان بالطاغية والديكتاتور الذي ينكل بشعبه والمعارضين لسياساته، كما أنه حوَّل سجون تركيا لـ"سلخانات بعد فشل مخططاته وأحلامه في دولة الخلافة".
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التعليم: تدارك أخطاء الترجمة في امتحان الأحياء للغات

أكد خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لهذا العام، في تصريح لـ«التحرير»، أنه تم تدارك الأخطاء التي ظهرت في ترجمة امتحان الأحياء لغات، مشيرًا إلى أنه نظرًا لخطأ الترجمة في سؤال الأحياء تم وضع إجابات إضافية والإجابات المترتبة على ذلك في نموذج الإجابة وإلزام لجان التقدير في الكنترولات بها. وقال عبد الحكيم: «الوزارة والكنترولات ومقدري الدرجات يضعون مصلحة الطالب في المقدمة»، موضحًا أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ في تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء قبل انعقاد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية.
السيسى يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر (4)

السيسي يزرع «شجرة الصداقة» مع رئيس بيلاروسيا (صور)

نشرت صفحة السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يشارك رئيس بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك. وكتبت الصفحة، في تدوينة مرفقة بمجوعة الصور، مساء الثلاثاء، "السيد الرئيس يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك". وأجرى الرئيس السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا.
لجان-الشغب-والغش-في-بيلا-كفر-الشيخ (1)

استجابة لـ«التحرير».. لجان الغش بـ«بيلا» تحت الحراسة

في استجابة سريعة للتحرير عقب نشرها تفاصيل الشغب والغش الجماعي بين طلاب لجان مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ تحت عنوان "شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون"، قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي الى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات. وقال المحافظ إنه تلاحظ كثرة التحويلات للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.
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انفجار-ناقلات-نفط (1.) (1)

أول تعليق مصري على استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان

صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، الخميس لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد المتحدث على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
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وزير الخارجية يقيم مأدبة إفطار للسفراء الأفارقة(صور)

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعا، اليوم، مع سفراء دول إفريقية بالقاهرة، أعقبه حفل إفطار رمضاني. يأتي هذا بالتزامُن مع الاحتفال بيوم إفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية وسفارات الدول الإفريقية الشقيقة في القاهرة. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، على تعزيز العمل الإفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
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احتفالا بيوم إفريقيا.. الشباب يجمعون 8.5 طن بلاستيك

جمعت مؤسسة "شباب بتحب مصر" وشركاؤها في الجزائر والمغرب ونيجيريا ومصر، 8.5 طن من المخلفات البلاستيكية، في إطار حملة تهدف إلى الحد من استخدام البلاستيك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وذلك احتفالا بيوم إفريقيا، وبمشاركة 215 متطوعا. وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه انطلقت في مصر، الحملة للمرة الثانية على التوالي من أسوان، بمشاركة أعضاء مؤسسة "شباب بتحب مصر"، و50 متطوعا، ونجحوا في إزالة نحو 2 طن من المخلفات البلاستيكية، أمس السبت.
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أسعار العقارات ترتفع 30% بعد العيد لهذه الأسباب

تسيطر حالة من الهدوء داخل سوق العقارات المصري، لكنه قد يكون الهدوء الذي يسبق عاصفة زيادة الأسعار، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بناء على أسس وأسباب علمية ومنطقية، أهمها ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، والزيادات المرتقبة في سعر الوقود عقب رفع جزء من الدعم عنه، وصولاً إلى الحديث عن ارتفاع قيمة العائد على نسبة الـ50% التى سيتم توريقها أو تقسيطها للعملاء ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى. وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعًا خلال الأيام القليلة الماضية وصل لـ700 جنيه في الطن الواحد.
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