مصر تدين الهجوم على صالة لمشجعي كرة القدم بنيجيريا

تحرير:أ.ش.أ ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م

سامح شكري وزير الخارجية

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف صالة لمشجعي كرة القدم في بلدة كوندوجا في نيجيريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة 70 آخرين. وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات سرعة الشفاء للمصابين. وأكدت مصر وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب نيجيريا الشقيق في تلك المحنة، فضلًا عن دعم مصر لنيجيريا في مواجهة ظاهرة الإرهاب. وقتل 30 شخص على الأقل في هجوم نفذه 3 انتحاريين يعتقد أنهم من «بوكو حرام» شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أفادت أجهزة الطوارئ أول من أمس.

وفجّر الانتحاريون الثلاثة أنفسهم خارج صالة إذ كان بعض مشجعي كرة القدم يشاهدون مباراة على التلفزيون في بلدة كوندوغا الواقعة على بعد 38 كيلومترا من مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.وقال مدير أجهزة الطوارئ في بورنو عثمان كاشالا إن «حصيلة القتلى جرّاء الهجوم ارتفعت حتى الآن إلى 30. لدينا أكثر من 40 جريحا». وأضاف