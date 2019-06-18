مقتل 41 شخصا فى هجوم شنه مسلحون بمالي

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

تفجير - صورة أرشيفية

? في هجوم شنه مسلحون على قريتي يورو و"غانغافاني 2" بوسط مالي، لقى 41 شخصًا على الأقل مصرعهم. ونقلت قناة "روسيا اليوم" مساء الثلاثاء، عن رئيس الإدارة المحلية في قرية يورو، إيسياكا غنامي، قوله إن نحو 100 مسلح هاجموا يورو على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على السكان، ثم توجهوا إلى قرية "غانغافاني 2" التي تبعد عن القرية الأولى نحو 15 كلم. وتقع في المنطقة اشتباكات بين قبائل، وبخاصة بين قبيلتي الدوغون والفولاني. ويأتي ذلك بعد هجوم يعتقد أنه نفذه أفراد قبيلة الفولاني على قرية لقبيلة الدوغون الأسبوع الماضي، وقتل فيه 35 شخصًا.

وفي 28 فبراير الماضي، انفجرت عبوات كانت مخبأة داخل جثة في مالي ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا، وإصابة 15 آخرين بجروح.ووقع التفجير ببلدية "ديانكابو" على بعد عشرات الكيلومترات من قرية "كورو" بوسط مالي، وذلك بعدما فقد الاتصال بأحد أبناء القرية، إذ عثر على جثته، وكانت مفخخة، وخلف انفجارها قتلى وجرحى.ووصلت قوات