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مقتل 41 شخصا فى هجوم شنه مسلحون بمالي

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
تفجير - صورة أرشيفية
تفجير - صورة أرشيفية
? في هجوم شنه مسلحون على قريتي يورو و"غانغافاني 2" بوسط مالي، لقى 41 شخصًا على الأقل مصرعهم. ونقلت قناة "روسيا اليوم" مساء الثلاثاء، عن رئيس الإدارة المحلية في قرية يورو، إيسياكا غنامي، قوله إن نحو 100 مسلح هاجموا يورو على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على السكان، ثم توجهوا إلى قرية "غانغافاني 2" التي تبعد عن القرية الأولى نحو 15 كلم. وتقع في المنطقة اشتباكات بين قبائل، وبخاصة بين قبيلتي الدوغون والفولاني. ويأتي ذلك بعد هجوم يعتقد أنه نفذه أفراد قبيلة الفولاني على قرية لقبيلة الدوغون الأسبوع الماضي، وقتل فيه 35 شخصًا.
وفي 28 فبراير الماضي، انفجرت عبوات كانت مخبأة داخل جثة في مالي ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا، وإصابة 15 آخرين بجروح.ووقع التفجير ببلدية "ديانكابو" على بعد عشرات الكيلومترات من قرية "كورو" بوسط مالي، وذلك بعدما فقد الاتصال بأحد أبناء القرية، إذ عثر على جثته، وكانت مفخخة، وخلف انفجارها قتلى وجرحى.ووصلت قوات
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كيم وشي في الصين

أهداف مشتركة وراء قمة كيم وشي المفاجئة

يسافر الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية، للقاء الزعيم كيم جونج أون هذا الأسبوع بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، والتي تشهد بعض الأزمات أحيانا، في الوقت الذي يخوض فيه كل منهما نزاعا مع الولايات المتحدة، حيث تواجه بكين حربا تجارية مع واشنطن، فيما توترت العلاقة بين كيم وترامب بسبب الأسلحة النووية. فيما يلي نظرة على ما قد يحاول كل من شي وكيم تحقيقه خلال أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005.
نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
ميركل-وماكرون

فرنسا وألمانيا الأكثر استفادة من الحرب التجارية

لا شك أن كلًا من الصين والولايات المتحدة وجدا صعوبات كبيرة في خوض معركتهما الاقتصادية والتجارية المشتعلة منذ بداية العام الماضي، إلا أن تلك الأزمات خلقت مستفيدين آخرين خلال الفترة الماضية، أبرزها الاتحاد الأوروبي. انخفاض الصادرات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة الماضية، وتعثر المفاوضات التي تسعى لإنهاء الحرب التجارية، جميعها عوامل ساهمت في فتح أسواق بعض البلدان الأوروبية لتكون بديلة لدى كل من الصين والولايات المتحدة بعد التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضها كل طرف.
زلزال-في-الصين (2)

13 قتيلا و200 مصاب حصيلة ضحايا «زلزال الصين»

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين، مساء أمس الإثنين، إلى 13 قتيلا (بينهم 6 سيدات) و200 مصاب. وحسب السلطات الصينينة، فإن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر تسبب أيضا في تضرر نحو 103771 شخصا و10 آلاف منزل، إلى جانب التأثير على إمدادات الكهرباء وشبكة النقل والاتصالات في المقاطعة. وأطلقت وزارة إدارة الطوارئ الصينية الاستجابة لحالات الطوارئ، وأرسلت فريق عمل إلى المناطق المتضررة لتوفير الدعم في أعمال الإنقاذ وتخفيف الكوارث.
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انفجار

مقتل 8 وإصابة 16 حصيلة ضحايا انفجارين في الصومال

أعلنت خدمة الإسعاف الصومالية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارين وقعا صباح اليوم السبت في العاصمة الصومالية مقديشيو إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن هناك حالات حرجة بين المصابين، لافتة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجارين. ولقى 10 ضباط من الشرطة الكينية، مصرعهم، اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن "السيارة كان بها نحو 13 ضابطا، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنود للاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا".
مطار ابها

السعودية تحبط محاولة جديدة لضرب مطار أبها بـ5 طائرات

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الملكية السعودية، تمكنت، صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط 5 طائرات بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وبحسب قناة «العربية»، أوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.
مطار-أبها

حركة الطيران تعود لطبيعتها في مطار أبها (فيديو)

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقطع فيديو يُظهر عودة الحركة في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، إلى طبيعتها، وذلك بعد تعرضه لهجوم إرهابي حوثي. ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، المسافرين وهم يتجولون بشكل طبيعي في أرجاء المطار، ما يؤكد عودة الأمور إلى نصابها. ونقلت الصحيفة عن هيئة الطيران المدني السعودية قولها: "حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي".
انفجار

مقتل 14 شخصا وإصابة 28 في تفجير سيارة مفخخة بسوريا

قتل نحو 14 شخصا، وأصيب 28 آخرون، أثر تفجير بسيارة مفخخة وسط مدينة أعزاز شمال سوريا، بحسب وكالة "سبوتنيك". وقال مصدر محلي من مدينة أعزاز السورية: إن تفجيرا بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة، مساء الأحد، مضيفًا أن التفجير "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية". ولفت المصدر إلى أن "المكان الذي وقع فيه التفجير كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع". ووقع انفجاران عنيفان هزا مدينة الرقة مساء أمس السبت وأوديا بقيادي بارز في قوات قسد المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى 15 مقاتلا من التنظيم.
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