مؤتمر صحفي لخافيير أجيري استعدادا لزيمبابوي

تحرير:أحمد بركات ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

أجيري

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل حتى 19 يوليو المُقبل، وأوضح الكاف أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحًا على أن يبدأ بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.

المؤتمرات الصحفية لمنتخبات المجموعة الأولى منتخب مصر تختتم في تمام الساعة 11 ونصف صباحًا، وسيحضر من جانب الفراعنة المدير الفني، المكسيكي خافيير أجيري، وقائد الفريق أحمد المحمدي. كما كشف الاتحاد الإفريقي عن موعد تدريبات منتخبات المجموعة، حيث يتدرب منتخب مصر في تمام الثامنة مساء في ملعب