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ريهام سعيد تعلق على اتهامها بالغيرة من دينا الشربيني

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
اتهم البعض، الإعلامية ريهام سعيد، بالغيرة من الفنانة دينا الشربيني، بعد تصريحاتها عن الأخيرة خلال حلقة برنامج "صبايا"، المذاع على قناة "الحياة"، والتي عرضت الأحد الماضي، ما دفعها للخروج أمام شاشات التليفزيون للرد على تلك الاتهامات. ريهام قابلت هذا الحديث بـ"السخرية"، خلال حديثها في حلقة "صبايا"، أمس الإثنين، معقبة بأنها "لا تملك الوقت للرد على هذا الهراء لانشغالها بالأطفال المرضى". وفسرت ريهام تصريحاتها بشأن دينا بأنها جاءت في سياق الحديث عن التفاؤل، واستعراض نماذج لأشخاص تبدلت أحوالهم واستطاعوا الوصول لأهدافهم.
ونوهت بأن دينا الشربيني من الشخصيات المحبوبة للغاية في الوسط الفني، بشهادة المحيطين بها. ريهام أكدت تعرضها إلى "التنمر"، مثلما حدث مع الإعلامي شريف مدكور، الذي عانى من التعليقات السلبية بداية ظهوره على الساحة، ثم فجأة و"بدون مقدمات أصبح محبوبا من الجميع"، حسب وصفها. يذكر أن "ريهام" تحدثت في حلقة الأمس
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سينرجي تطرح 3 مسلسلات قريبا| أحدها بطولة ماجد المصري

بدأت شركة "سينرجي" وضع خطة لموسم دراما الـ"off season" (خارج شهر رمضان)، حيث تستعد لطرح 3 مسلسلات، بين 45 و60 حلقة، أبرزها مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، وينتمى لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، وستعلن الشركة عن تفاصيل أكثر عنه خلال الأيام المقبلة. مسلسل "بلا دليل" كان من المفترض أن يبدأ تصويره قبل رمضان الماضى، ولكن انشغال الشركة بالموسم الدرامى، حال دون تنفيذه، لتقرر الشركة انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وتنشغل حاليا الكاتبة إنجى علاء بكتابة الحلقات الأخيرة من العمل، الذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.
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علي الطيب: «قابيل» أثبت قدرتى على تجسيد كل الشخصيات

شارك الفنان علي الطيب، في الموسم الرمضاني لعام 2019، بمسلسل "قابيل"، من خلال دور محوري في الأحداث، وهو شخصية "الضابط عبدالرحمن" معاون "طارق" الذي جسده محمد ممدوح بطل العمل، واستطاع أن يجذب الجمهور إليه، خاصة أنهم كانوا منتظرين دوره بعد النجاح الكبير الذي حققه بشخصية "وديع البساطي" في مسلسل"أهو ده اللي صار" الذي عُرض قبل بداية الموسم الرمضاني، وتلقى عليه "الطيب" إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، فكان "قابيل" تحدي جديد "للطيب" ليثبت قدراته التمثيلية وإتقانه للعديد من الشخصيات.
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إيمي سمير غانم: هذا ما ورثته عن والدي ووالدتي(فيديو)

حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على الإعلامي عمرو الليثى، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، وتحدثت خلال البرنامج عن بعض كواليس مسلسلها " سوبر ميرو" الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، كما تحدثت عن طفولتها وحبها للرقص والمسرح، وهل كانت تفكر فى أن تصبح فنانة في المستقبل أم لا، ولم تنس أن تذكر أهمية الحيوانات فى حياتها، وماذا سيحدث لو فاضل أحد نفسه على الحيوانات، ونوهت عن رأيها فى كون زوجها قدم مسلسل "الزوجة 18" مع 18 فنانة أو بمعنى أدق "زوجة أخرى"، وهذه أبرز تصريحاتها:-
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دينا الشربيني: عمرو دياب إنسان طيب ولازم يتحب

عادت الفنانة دينا الشربيني إلى الحديث عن النجم عمرو دياب، والثناء على صفاته "التي لا يعرفها سوى المقربين منه فقط"، حسب تعبيرها، وذلك بسبب ظهوره القليل في وسائل الإعلام. وقالت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم FM، اليوم الخميس: "عمرو دياب لازم يتحب"، معددة طباعه الجيدة، التي جعلتها تشعر بالألفة معه، فتعقب: "هو إنسان طيب وجدع ورجل وحنون، ولديه خبرات كبيرة، ومحب للحياة، ويدفعني دائما للأمام، وهو أضاف لي الكثير وغير شخصيتي للأفضل".
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منتج «زي الشمس»: لم نسرق فكرة المسلسل.. ولكن

أعرب منتج مسلسل "زي الشمس"، محمد مشيش، عن غضبه بسبب الاتهامات التي وجهت إلى صناع العمل؛ بزعم أنه مسروق من مسلسل أجنبي، كما استنكر الهجوم على مسلسلات درامية أخرى عرضت في شهر رمضان الماضي. وأوضح منتج العمل، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني، أن هناك فرقا بين تنفيذ نسخة عربية لمسلسل أو فيلم سينمائي وسرقة الفكرة، أو كما يسميه البعض "اقتباس"، منوهًا بأنه حال تنفيذ نسخة عربية لعمل ما، يكون هناك قيمة مادية كبيرة مدفوعة بالدولار لمؤلف العمل الأصلي وشركة الإنتاج.
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الهضبة ودينا الشربيني يحتفلان بمدير مهرجان الجونة

ظهر المطرب عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني فى أثناء احتفال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، بعيد ميلاده برفقة مجموعة من أصدقائه، وانتشرت لهما العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الحفل، وكان هناك عدد آخر من النجوم يحتفلون كذلك بعيد ميلاد "منسي"، من بينهم الكاتب تامر حبيب. دينا تحدثت عن علاقتها بالفنان عمرو دياب لأول مرة بعد سنوات من ظهورهما معًا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب، والمعروض عبر قناة MBC مصر.
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أهم تصريحات دينا الشربيني| رأيها في نهاية «زي الشمس»

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC مصر، وتحدثت خلال البرنامج لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وأيضا كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأصعب المشاهد التى تعرضت لها خلال تصوير المسلسل، وشرحت للجمهور نهاية العمل بعد الجدل الكبير الذي أثير بعد الحلقة الأخيرة، إذ كان هناك عدد كبير من الجمهور لم يفهم نهاية العمل، وأوضحت حقيقة تقديم جزء ثان للعمل، ولماذا كان سينسحب الفنان أحمد السعدني من تصوير الحلقة الأخيرة قبلها بساعات. وإليك أبرز تصريحاتها:
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