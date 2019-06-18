ريهام سعيد تعلق على اتهامها بالغيرة من دينا الشربيني

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

ريهام سعيد

اتهم البعض، الإعلامية ريهام سعيد، بالغيرة من الفنانة دينا الشربيني، بعد تصريحاتها عن الأخيرة خلال حلقة برنامج "صبايا"، المذاع على قناة "الحياة"، والتي عرضت الأحد الماضي، ما دفعها للخروج أمام شاشات التليفزيون للرد على تلك الاتهامات. ريهام قابلت هذا الحديث بـ"السخرية"، خلال حديثها في حلقة "صبايا"، أمس الإثنين، معقبة بأنها "لا تملك الوقت للرد على هذا الهراء لانشغالها بالأطفال المرضى". وفسرت ريهام تصريحاتها بشأن دينا بأنها جاءت في سياق الحديث عن التفاؤل، واستعراض نماذج لأشخاص تبدلت أحوالهم واستطاعوا الوصول لأهدافهم.

ونوهت بأن دينا الشربيني من الشخصيات المحبوبة للغاية في الوسط الفني، بشهادة المحيطين بها. ريهام أكدت تعرضها إلى "التنمر"، مثلما حدث مع الإعلامي شريف مدكور، الذي عانى من التعليقات السلبية بداية ظهوره على الساحة، ثم فجأة و"بدون مقدمات أصبح محبوبا من الجميع"، حسب وصفها. يذكر أن "ريهام" تحدثت في حلقة الأمس